Rattrapage du bac 2026 : les dates et le calendrier jusqu'aux résultats définitifs

Les dates du rattrapage du bac sont connues pour cette session 2026.

Les épreuves du baccalauréat 2026 approchent à grands pas. Pour les candidats qui n'obtiendront pas la moyenne du premier coup, les épreuves de rattrapage (ou oraux de contrôle) représenteront une seconde chance cruciale. En route vers le diplôme, voici tout ce qu'il faut savoir sur le calendrier et les nouveautés de cette édition.

Le coup d'envoi des épreuves écrites sera donné le lundi 15 juin 2026 au matin avec la traditionnelle épreuve de philosophie, d'une durée de 4 heures. Dès le lendemain, du mardi 16 juin au jeudi 18 juin, les lycéens de terminale plancheront sur leurs deux épreuves de spécialité. Enfin, le Grand Oral se déroulera entre le lundi 22 juin et le mercredi 1er juillet pour clore cette session d'examens.

Les résultats du premier groupe seront publiés le mardi 7 juillet 2026. C'est à ce moment précis que les candidats sauront s'ils sont admis, recalés ou convoqués aux épreuves de rattrapage, prévues du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2026.

Comment se déroulent les oraux de rattrapage du bac ?

Une fois admissibles, les candidats doivent s'inscrire immédiatement auprès de leur centre d'examen et choisir deux matières à repasser parmi les épreuves écrites (philosophie ou spécialités) ou le Grand Oral.

Voie générale et technologique

Les candidats passent un oral de 40 minutes par matière choisie :

20 minutes de préparation sur un sujet sélectionné par le jury.

10 minutes d'exposé.

10 minutes d'échange avec l'examinateur (portant sur le sujet, le reste du programme ou le projet d'orientation de l'élève).

Voie professionnelle

Le rattrapage consiste en deux oraux distincts de 30 minutes chacun (15 minutes de préparation et 15 minutes de passage) :

Premier oral : Une matière au choix entre mathématiques, physique-chimie, économie-droit ou économie-gestion.

Une matière au choix entre mathématiques, physique-chimie, économie-droit ou économie-gestion. Second oral : Évaluation en français ou en histoire-géographie-EMC. Chaque oral est noté sur 10 pour former une note globale sur 20.

Stratégie et conseils pour réussir les rattrapages du bac

Le choix des deux matières est purement stratégique. Il est vivement conseillé de cibler les disciplines où vous avez obtenu une mauvaise note, surtout si elles ont un fort coefficient. Par exemple, rattraper une spécialité (coefficient 16) en passant de 8/20 à 13/20 permet de récupérer instantanément 80 points. Pour mémoire, le coefficient de la philosophie est de 8 en voie générale (4 en technologique) et le Grand Oral pèse coefficient 10. Privilégiez toutefois une matière que vous maîtrisez un minimum pour garantir un gain de points réel.

Contrairement aux sessions précédentes où les oraux débutaient parfois dès le lendemain des résultats, le calendrier offre aux candidats un précieux week-end pour réviser. Attention cependant : il est trop tard pour apprendre tout le programme. Concentrez vos efforts sur les fiches de révision et les annales.

À l'oral, l'aisance et la clarté sont récompensées. Pendant vos 20 minutes de préparation, évitez de rédiger l'intégralité de votre texte au brouillon. Contentez-vous de jeter les grandes lignes de votre plan et vos mots-clés : cela vous évitera de lire bêtement vos feuilles et favorisera un échange dynamique avec le jury.

Où et quand consulter les résultats des rattrapages du bac 2026 ?

Les notes des oraux de contrôle sont généralement communiquées par les examinateurs juste après la délibération du jury ou affichées directement dans les centres d'examen. Les résultats définitifs sont ensuite transmis au rectorat et centralisés sur les plateformes officielles (comme Cyclades) ou sur les sites d'actualités partenaires dès la fin de la journée ou le lendemain au plus tard.