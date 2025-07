Résultats du bac de français 2025 : découvrez le verdict en deux clics et les dates de publication

Les académies publient les résultats du bac de français 2025 depuis le 7 juillet, mais plus d'une dizaine d'académies ont attendu ce mercredi 9 juillet pour dévoiler le verdict aux candidats. Voici comment y accéder.

L'Education nationale a donné rendez-vous aux élèves de première entre le 7 et le 12 juillet pour la publication des résultats du bac de français, ou plus spécifiquement de l'épreuve anticipée de français pour le bac 2026. Mais le ministère a laissé chaque académie libre de choisir la date et l'heure précise. Volontairement ou non, une vingtaine d'académies sur les trente existantes ont décidé de publier les résultats les deux mêmes jours : le mercredi 9 juillet pour 14 d'entres elles et le vendredi 11 juillet pour 8 autres.

Plus de la moitié des candidats aux épreuves anticipées de français auront pu consulter leurs résultats au bac de français d'ici à mercredi soir. Tous les autres candidats devront se montrer patients encore un à trois jours avant de prendre connaissance du verdict publié sur le site du ministère de l'Education nationale.

Pour consulter ce résultat du bac de français et découvrir leurs notes, les candidats doivent plus précisément se rendre sur l'espace Cyclades, sélectionner l'examen "épreuves anticipées du baccalauréat" et renseigner leur identifiant personnel. Les notes seront disponibles dès la publication des résultats et jusqu'à la rentrée. C'est très simple et cela se fait en deux clics !

Voici le calendrier détaillé des résultats du baccalauréat pour les candidats de première, académie par académie :

Aix-Marseille : 11 juillet à 14h00

Amiens : 11 juillet à 16h00

Besançon : 10 juillet à 10h00

Bordeaux : 11 juillet à 15h00

Clermont-Ferrand : 9 juillet à 15h00

Corse : 7 juillet à 14h00

Créteil : 10 juillet à 14h00

Dijon : 11 juillet à 14h00

Grenoble : 9 juillet à 17h00

Guadeloupe : 9 juillet à 21h (heure locale)

Guyane : 9 juillet à 15h (heure locale)

La Réunion : 9 juillet à 06h00 (heure locale)

Lille : 9 juillet à 11h00

Limoges : 9 juillet à 16h00

Lyon : 11 juillet à 10h00

Martinique : 9 juillet à 16h00 (heure locale)

Mayotte : 9 juillet à 09h00 (heure locale)

Montpellier : 9 juillet à 10h00

Nancy-Metz : 9 juillet à 10h00

Nantes : 11 juillet à 16h00

Nice : 7 juillet à 15h00

Normandie : 9 juillet à 15h00

Orléans-Tours : 11 juillet à 14h00

Paris : 12 juillet à 15h00

Poitiers : 9 juillet à 18h00

Reims : 9 juillet à 16h00

Rennes : 8 juillet à 15h00

Strasbourg : 10 juillet à 16h00

Toulouse : 8 juillet à 15h00

Versailles : 10 juillet à 14h00

Les élèves de première ont passé les épreuves anticipées du bac de français le 13 juin pour l'examen écrit, mais entre le 23 juin et le 4 juillet pour l'oral. Si les premiers à être passés attendent les résultats depuis des deux semaines, pour les autres seuls quelques jours séparent l'épreuve des résultats. Le bac de français, qui se tient en première, est l'occasion pour les élèves d'expérimenter une période d'examen et le stress de l'attente des résultats avec toutes les épreuves du bac qui les attendent l'année prochaine.

Les résultats du bac de français ne prennent pas la forme d'une liste de candidats admis ou ajournés comme pour le bac. Il s'agit du relevé des notes obtenues par l'élève aux épreuves anticipées : deux notes sur 20, une pour l'écrit et une pour l'oral. Ces informations sont strictement confidentielles et ne sont donc pas rendues publiques, seul le candidat peut y avoir accès.

S'il est uniquement question de deux notes, les résultats du bac de français sont capitaux pour les candidats, car ils leur permettent de savoir s'ils sont en bonne posture pour les épreuves de l'année suivante ou s'ils ont déjà du retard à rattraper. Les notes des épreuves de français sont prises en compte dans la moyenne finale et pour chaque point supérieur à la moyenne, le candidat s'offre des "points d'avance" grâce au coefficient de l'épreuve. A contrario, une note inférieure à 10/20 entraîne des points de retard qui peuvent toutefois être rattrapés avec le contrôle continu et les autres épreuves du bac.