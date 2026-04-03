Classement des lycées 2026 : le palmarès des meilleurs lycées par ville et par département

Quel est le meilleur lycée de France ? Linternaute.com dévoile le classement 2026 et la note attribuée à l'établissement le plus proche de chez vous.

Quel conseil donner aux parents à la lecture de ces résultats 2026 ? Ne vous laissez pas éblouir par les noms prestigieux ou les "100%" de réussite. L'intérêt d'un lycée pour votre enfant dépend de son profil. S'il a besoin d'un cadre strict et qu'il est déjà très autonome, un lycée d'élite classique peut convenir. Mais s'il a besoin d'être encouragé, cherchez les établissements avec une forte "valeur ajoutée" et un "taux d'accès" élevé. Le classement 2026 est une boussole : il ne dit pas où aller, mais il donne les clés pour comprendre comment chaque établissement transforme le potentiel de ses élèves en réussite réelle. Pourquoi ne pas utiliser simplement le "taux de réussite" dans votre classement des meilleurs lycées ? Avec un baccalauréat désormais obtenu en grande partie via le contrôle continu (40%), le taux de réussite est devenu très élevé partout. En 2026, il n'est plus discriminant. Un lycée à 99% peut être moins "bon" qu'un lycée à 94% si le premier surnote ses élèves pour embellir son dossier ou s'il se sépare des éléments perturbateurs. Notre classement des meilleurs lycées privilégie la "consistance" : la capacité à maintenir des exigences élevées tout en ne laissant personne au bord du chemin. C'est pour cette raison que les médias et les parents se tournent vers les indicateurs de progression, bien plus révélateurs du sérieux d'une équipe. Comment l'indicateur de "taux de mention" a-t-il évolué ? En 2026, le taux de mention est devenu presque plus important que le taux de réussite brut, ce dernier frôlant les 95% au niveau national. Les lycées se battent désormais sur la qualité des diplômes. Un établissement qui parvient à transformer ses élèves de "Passable" en "Bien" ou "Très Bien" voit sa valeur ajoutée exploser. Le classement des meilleurs lycées souligne que les mentions sont désormais le sésame pour l'accès aux filières sélectives de l'enseignement supérieur, via Parcoursup. Les lycées qui réussissent sur ce terrain sont ceux qui ont su investir dans des dispositifs de tutorat et des options de spécialités fortes, notamment en sciences et en humanités. Le lycée international de Saint-Germain-en-Laye est-il toujours une exception ? Oui, le Lycée International de Saint-Germain-en-Laye reste une anomalie positive dans les statistiques de 2026. Avec un modèle unique basé sur des sections internationales, il combine 100% de réussite et une valeur ajoutée constante. Son intérêt réside dans sa capacité à gérer l'hétérogénéité culturelle tout en maintenant une exigence académique de haut vol. Dans le classement des meilleurs lycées de France, il sert de référence pour ce que pourrait être un enseignement public d'élite ouvert sur le monde. Cependant, son accès reste conditionné à des tests de langue très sélectifs, ce qui le place dans une catégorie à part, celle des lycées "hors normes" de la République. Votre classement des lycées, c'est de la pub pour les grands lycées prestigieux non ? Notre méthodologie nous préserve de ce genre de reproche. Par ailleurs, les experts de l'éducation scrutent aussi les lycées situés dans le "ventre mou" de notre classement (ceux affiichant 85-90 % de réussite) mais qui possèdent une valeur ajoutée positive sur tous les tableaux. Ce sont des établissements qui ne sélectionnent pas, accueillent des élèves de tous horizons et parviennent à les faire réussir au-delà des prévisions. Ces lycées sont considérés comme les plus robustes car leur performance ne repose pas sur le capital social des parents, mais sur la qualité de l'enseignement et du climat scolaire. En 2026, ces établissements "pépites" sont à distinguer autant que les grands lycées prestigieux. Pourquoi l'enseignement privé est si présent dans votre classement des meilleurs lycées ? Les lycées privés sous contrat dominent toujours quantitativement les sommets du classement brut. Des établissements comme Stanislas ou l'École bilingue Jeannine Manuel affichent des indicateurs de réussite et de mentions frôlant la perfection. Cependant, les IVAL 2026 révèlent que leur valeur ajoutée est parfois moindre que celle de certains lycées publics de banlieue. L'intérêt du classement pour le privé est de justifier son attractivité auprès des parents, mais il subit une pression croissante pour améliorer sa mixité sociale. Quelle est la place des lycées de province dans le palmarès 2026 ? Si Paris truste les sommets du classement des lycées en termes de taux de réussite au bac et de mentions, des académies comme Rennes, Lyon ou Bordeaux affichent des taux de réussite globaux très élevées. Des lycées comme Le Parc à Lyon ou Pierre-de-Fermat à Toulouse restent des piliers nationaux, alliant excellence académique et forte valeur ajoutée. Mais la surprise vient souvent de lycées ruraux ou de villes moyennes (comme à Quimper ou Annecy) qui obtiennent des scores de "bien-être" et d'accompagnement bien supérieurs à la moyenne nationale, prouvant que la réussite ne nécessite pas forcément l'effervescence des grandes métropoles. Pourquoi accordez-vous tant d'importance au "taux d'accès de la seconde au bac" ? Le taux d'accès mesure la probabilité qu'un élève de seconde obtienne son baccalauréat au sein du même établissement. C'est un indicateur de "fidélité" et d'éthique. Certains lycées privés ou publics très sélectifs ont tendance à pratiquer l'écrémage : ils réorientent les élèves les plus fragiles vers d'autres établissements avant la terminale pour garantir un 100% de réussite. Un lycée qui affiche un fort taux de réussite mais un faible taux d'accès est souvent perçu comme une "usine à diplômes" peu inclusive. Notre classement privilégie davantage, dans une certaine mesure, les lycées "accompagnateurs" qui gardent tous leurs élèves, quel que soit leur niveau initial. Pourquoi le ministère refuse-t-il le terme de "classement" ? C'est une bonne question. Le ministère de l’Éducation nationale préfère mettre en évidence se "indicateurs de valeur ajoutée" (IVAL). L'idée est de contrer la vision simpliste d'un palmarès des meilleurs lycées basé uniquement sur le taux de réussite brut au Bac. Un 100 % de réussite dans un lycée d’élite parisien n’a pas la même signification pédagogique qu’un 98 % dans un lycée de zone d’éducation prioritaire. Le ministère cherche à mettre en lumière l'action éducative réelle : comment l'établissement a-t-il accompagné ses élèves par rapport à leurs acquis à l'entrée en seconde ? Ce n'est pas une compétition, mais un outil de pilotage pour les familles et les chefs d'établissement, visant à identifier les leviers de réussite et les besoins en moyens supplémentaires. Cela n'empêvhe pas de réaliser des comparaisons, mais il faut bien comprendre la méthodologie ! Quel est le meilleur lycée public de France ? Comme vous pouvez l'observer vous-même dans le classement publié cette année par Linternaute en vous référant au Top-10, c'est le lycée Louis de Le Grand qui est le meilleur lycée public de France. Et il ne figure qu'en 4e position, derrière 3 établissements privés.

Qu'est-ce que le classement des lycées ? Et comment l'élabore-t-on ? Les IVAL, ou "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées", devenus "Indicateurs de résultats des lycées" ou "Indicateurs de performance des lycées", sont une série d'indicateurs fournis chaque année par le ministère de l'Education, qui permettent d'évaluer la capacité de chaque lycée à emmener ses élèves jusqu'au diplôme du baccalauréat. Ces indicateurs vont bien au-delà du simple taux de réussite et tiennent compte des mentions, mais aussi du "taux d'accès" au bac, soit la proportion d'élèves en mesure de décrocher le diplôme depuis la seconde, la première et même depuis la terminale.

Pour consulter les indicateurs : www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-colleges / www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees

Ces taux sont calculés par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) pour le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à partir des résultats du bac lors de la dernière session, dans les quelque lycées de l'Hexagone (généraux, techniques et professionnels). A partir de ces données, nous établissons un palmarès des meilleurs lycées de France avec un classement, lycée par lycée, des 4 300 établissements (2 300 lycées généraux et techniques, 2 000 lycées professionnels environ) de notre pays. Pour chacun des établissements, les chiffres suivants sont publiés :

Le taux de réussite au bac : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée.

cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée. Le taux d'accès des secondes au bac : cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris).

cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris). Le taux de mention au bac : cet indicateur scrute la proportion d'élèves d'un établissement ayant obtenu le baccalauréat avec mention, que ce soit une mention "assez bien", "bien" ou "très bien", et toutes séries comprises.

Pour noter les lycées sur 20, nous attribuons un coefficient 2 pour le taux de réussite au bac, qui compte pour moitié dans notre évaluation. Nous estimons que cette mesure demeure pertinente, malgré les pourcentages grandissants de bacheliers. Mais cette réussite finale n'est pas, à nos yeux, le seul indicateur utile. Pour mesurer la qualité de l'enseignement sur la durée, nous ajoutons le "taux d'accès des secondes au bac", qui compte pour un quart de la note, auquel s'adjoint depuis 2018 le "taux de mention au bac", qui constitue le dernier quart de la note globale attribuée à chaque lycée.

Le ministère de l'Education nationale présente quant à lui ces IVAL de cette manière : "Les résultats d’un établissement sont une réalité complexe. La question est de savoir ce qu'un établissement a "ajouté" au niveau initial de ses élèves. Si un établissement présente un taux élevé pour un indicateur, c’est peut-être dû au fait :

qu'il a reçu de bons élèves, dotés de bonnes méthodes de travail, qui ont pu obtenir le baccalauréat ou le brevet sans effort particulier de sa part ;

ou qu'il a su développer chez des élèves, peut-être moins bien dotés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès.

Les IVAC et les IVAL permettent un diagnostic qui va au-delà de celui qui peut être fait à partir des seuls taux de réussite "bruts" à l’examen, baccalauréat et diplôme national du brevet (DNB)". Le ministère ajoute : "Il ne s’agit donc pas pour le ministère de réaliser un classement des collèges ou des lycées mais de proposer, à travers cette combinaison d’indicateurs, une image de la réalité complexe et relative que constituent les résultats d'un établissement. Les indicateurs ont deux objectifs :

– rendre compte des résultats du service public national d'éducation en diffusant au grand public des éléments d’appréciation de l’action propre de chaque établissement

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– fournir aux responsables et aux enseignants des collèges et lycées des éléments de réflexion pour les aider à améliorer l'efficacité de leurs actions.