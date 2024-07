Résultat du bac 2024 : dates et heures par académie... Les notes arrivent enfin !

Les résultats du bac arrivent enfin, après une longue attente pour tous les candidats à l'examen. Lundi 8 juillet, les académies transmettent les notes... à des horaires différents !

Le début du mois de juillet a son grand rituel : celui des résultats des examens, qui est communiqué par les académies à tous les candidats. Le résultat du bac est sans doute le plus attendu, puisque le baccalauréat est le diplôme qui ouvre les portes des études supérieures.

Les résultats du bac 2024 sont publiés lundi 8 juillet 2024, dans tous les établissements de France où les candidats ont passé leurs épreuves. Il existe en réalité une exception à cette date : les résultats du bac dans la petite académie de Mayotte sont déjà accessibles (et consultables depuis cette page depuis le moteur de recherche).

Lundi 8 juillet, c'est l'ensemble des candidats au bac 2024 qui pourront accéder aux résultats des épreuves passées dans le cadre de l'examen national : ceux des épreuves de spécialité, celui de l'épreuve de philosophie et celui du grand oral. Toutes leurs notes et leur note moyenne précise sont transmises dans les centres d'examen. Les résultats du bac sont aussi disponibles à cette date ici-même, gratuitement.

Lundi 8 juillet 2024, les académies rendent publics les résultats du bac à partir de la mi-journée, contrairement à d'habitude où les résultats tombent entre 8h et 9h. Cette particularité tient au fait que les résultats du bac 2024 sont communiqués cette année un lundi : les académies doivent s'organiser pour que les candidats puisent accéder aux panneaux de résultat et recevoir leur diplôme papier de la main du personnel des établissements. Voici les heures de diffusion des résultats du bac selon les académies.

Il faut noter que les résultats du bac du second groupe, constitué des élèves ayant passé les oraux de rattrapage, seront communiqués du mardi 9 juillet au jeudi 11 juillet 2024 jusqu'à 17h00. Les résultats du bac des candidats passant par la session de septembre seront disponibles à partir de fin septembre 2024.

Les résultats des épreuves anticipées du bac de Français sont communiqués dans la première quinzaine de juillet. Leurs horaires de publication sont donnés sur les sites des différentes académies. Les candidats peuvent consulter leur résultat en ligne sur le site de leur académie en se connectant avec leur identifiant personnel. Ils reçoivent également leur relevé de notes par courrier.

Les candidats au bac 2024 n'ont pas fait les mêmes choix sur les épreuves à passer : depuis la dernière grande réforme de cet examen, les terminale doivent choisir deux épreuves de spécialité. Leur résultat au bac dépend grandement de leurs connaissances sur les disciplines choisies. Les sujets tombés cette année dans les matières les plus retenues par les candidats sont à retrouver ci-dessous

Le taux de réussite au baccalauréat 2024 sera-t-il aussi élevé que lors de la précédente édition ? Le record historique est pour l'année 2021, alors que la crise du Covid avait considérablement altéré les examens et les conditions d'apprentissage. Cette année, les résultats étaient spectaculairement bons, avec 95% de réussite pour la voie générale, 89% pour le bac techno et 82% pour le bac pro.

Résultats du bac - Historique Année Taux de réussite au bac général en % Taux de réussite au bac techno en % Taux de réussite au bac pro en % 2023 90.8 78 78 2022 91.5 80.6 78.7 2021 95 89 82 2020 93.3 89.4 87.4 2019 91.2 88.1 82.3 2018 91.1 88.9 82.6 2017 90.6 90.4 81.5 2016 91.4 90.7 82.4 2015 91.4 90.8 80 2014 90.9 90.7 82.1 2013 91.9 86.4 78.9 2012 89.6 83.2 78.4 2011 88.3 82.5 84 2010 87.3 81.6 86.5 2009 88.8 79.8 87.3 2008 87.9 80.3 77 2007 87.7 79.2 78.4 2006 86.6 77.3 77.3 2005 84 76.2 74.6 2004 82.4 76.9 76.8 2003 83.6 76.7 75.8 2002 80.2 76.8 76.6 2001 79.4 78.1 77.5 2000 79.9 79.1 79.1

La carte des résultats du bac ci-dessous permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Cette carte est colorée selon les taux de réussite provisoires, visibles au survol. Ces taux de réussite sont calculés par nos soins à partir des données fournies par le ministère de l'Education*.

Pour rappel, il faut avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour décrocher le baccalauréat. Au-delà, certains peuvent obtenir une mention.

*Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom sur les sites Internet agréés, via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Tous les candidats au baccalauréat ne figurent donc pas dans nos listes. Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont par ailleurs disponibles seulement à titre individuel.

Il est important d'avoir en tête que les notes de chaque candidat sont complètement confidentielles et qu'à ce titre, elles sont à retrouver sur l'espace Cyclades du site officiel du ministère, en entrant ses identifiant et mot de passe.

Si les résultats du bac sur Internet permettent de savoir directement si on est admis ou non, avec ou sans mention, les prétendants au bac 2024 doivent aussi se rendre en centre d'examen pour récupérer leur diplôme et leur bulletin, ou en savoir plus sur la marche à suivre en cas de rattrapage ou d'échec.