Résultat du bac 2025 (général, pro, techno) : découvrez les admis à cette date et horaires précis

Les académies délivrent les résultats du bac 2025 début juillet : la date et les heures de publication ont été fixées. Les listes des admis sont à retrouver ici gratuitement.

Le grand moment du verdict est enfin arrivé pour plus de 720 000 élèves de Terminale, et comme chaque année, il y a aura des larmes de joie et de déception. L'Éducation nationale livre les résultats du bac 2025 ce vendredi, et les candidats sont impatients de savoir s'ils ont décroché ou non le diplôme le plus important de leur scolarité.

Il faut bien admettre toutefois que le suspense est bien plus mesuré que lors des années d'avant la réforme du bac : les élèves de Terminale, grâce au contrôle continu, ont déjà une idée plus ou moins précise de leur résultat au baccalauréat 2025. Il leur reste à découvrir leurs notes de philosophie et des épreuves écrites des spécialités et du grand oral. Mais attention, pour de nombreux candidats, ces dernières épreuves peuvent se révéler décisives sur le résultat final.

A quelle date et quelle heure sont donnés les résultats du bac 2025 ?

Les résultats du bac seront publiés le vendredi 4 juillet 2025 à partir de 11h30. C'est une date et un horaire qui contrastent avec les précédentes habitudes, traditionnellement les résultats du baccalauréat sont communiqués en début de semaine et en matinée. Il faut savoir que les heures de publication des résultats du bac 2025 sont variables selon les académies, mais qu'ils sont tous communiqués le même jour, quelle que soit la filière : bac général, bac techno et bac professionnel.

La plupart des académies ont décidé de dévoiler les résultats du bac général, du bac pro et du bac techno à la mi-journée ou dans l'après-midi du vendredi 4 juillet, voici les horaires académie par académie :

Aix-Marseille : 4 juillet à 13h00

Amiens : 4 juillet 12h30

Besançon : 4 juillet à 12h30

Bordeaux : 4 juillet à 11h30

Clermont-Ferrand : 4 juillet à 13h00

Corse : 4 juillet à 13h00

Créteil : 4 juillet à 12h00

Dijon : 4 juillet à 12h30

Grenoble : 4 juillet à 13h00

Guadeloupe : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

Guyane : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

La Réunion : 4 juillet à 07h00 (heure locale)

Lille : 4 juillet à 12h30

Limoges : 4 juillet à 11h30

Lyon : 4 juillet à 13h00

Martinique : 4 juillet à 15h00 (heure locale)

Mayotte : 3 juillet à 08h00 (heure locale)

Montpellier : 4 juillet à 13h00

Nancy-Metz : 4 juillet à 12h30

Nantes : 4 juillet à 11h30

Nice : 4 juillet à 13h00

Normandie : 4 juillet à 11h30

Orléans-Tours : 4 juillet à 12h00

Paris : 4 juillet à 12h00

Poitiers : 4 juillet à 11h30

Reims : 4 juillet à 12h30

Rennes : 4 juillet à 11h30

Strasbourg : 4 juillet à 12h30

Toulouse : 4 juillet à 13h00

Versailles : 4 juillet à 12h00

Qui sont concernés par ces résultats du bac 2025 ?

Les candidats au baccalauréat 2025 sont répartis entre les séries générales, technologiques et professionnelles. Ils sont un peu plus de 720 000 au total, mais plus de la moitié ont passé le bac général cette année. Voici le détail du nombre de candidats enregistrés par les services du ministère de l'Education nationale.

386 135 candidats pour le baccalauréat général

188 741 candidats pour le baccalauréat professionnel

145 930 candidats pour le baccalauréat technologique

La carte des résultats du bac ci-dessous permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Cette carte est colorée selon les taux de réussite provisoires, visibles au survol. Ces taux de réussite sont calculés par nos soins à partir des données fournies par le ministère de l'Education*.

