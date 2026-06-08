Résultat du bac 2026 : académie par académie, le calendrier et tous les résultats disponibles

Les résultats du bac 2026 sont dévoilés en juillet à une date précise et des horaires variant selon les académies. Découvrez le calendrier détaillé.

Les résultats du bac précédent sont disponibles par académie ou par ville. Vous pouvez saisir le nom d'un candidat dans le moteur pour trouver son résultat*.

Le moment tant attendu par des milliers de lycéens approche à grands pas. C'est le mardi 7 juillet 2026 que tomberont les résultats officiels du baccalauréat pour l'ensemble des candidats. Cette date unique concerne également les élèves de la filière professionnelle. Après des mois de révisions intensives, les épreuves et des semaines de suspense, la délivrance est pour bientôt, mais tout le monde ne sera pas fixé à la même heure.

Les horaires de publication des résultats du bac 2026 varient en effet selon les régions. Si les académies d'Aix-Marseille, Bordeaux, Toulouse ou Lyon ouvriront le bal dès 11h30, les candidats de Paris, Lille, Versailles ou Créteil devront patienter jusqu'à 12h15. L'académie de Strasbourg, quant à elle, fermera la marche en fin de journée avec une publication prévue à 18h.

Pour ceux qui n'auraient pas obtenu la moyenne requise au bac 2026 mais dont les notes se situent entre 8 et 10 sur 20, les épreuves de rattrapage se dérouleront dans la foulée, du 7 au 10 juillet 2026. Les résultats définitifs de ces oraux de seconde chance seront communiqués au plus tard le 10 juillet, permettant aux nouveaux bacheliers de clore définitivement leur cycle secondaire avant les vacances d'été.

Enfin, une session de remplacement est prévue en septembre pour les candidats ayant été empêchés de participer aux épreuves de juin pour des raisons de force majeure dûment justifiées. Pour ces derniers, le verdict du résultat du bac 2026 tombera à partir de la fin du mois de septembre, marquant la clôture officielle de la session.

Après les résultats du bac, les épreuves de rattrapage

Les candidats passant les rattrapages doivent bien avoir en tête le calendrier qui les attend. Bien être préparé est souvent la clé pour avoir une bonne note et espérer un résultat heureux. Voici les étapes clés :

Choix des matières : dès la publication des notes le 7 juillet, les élèves concernés doivent immédiatement choisir les deux matières qu'ils souhaitent repasser à l'oral.

Déroulement des oraux : ils se tiendront du mardi 7 juillet après-midi au jeudi 9 juillet 2026 (prolongés si nécessaire jusqu'au vendredi 10 juillet midi).

Résultats du bac du second groupe : les notes sont communiquées par les examinateurs juste après l'oral, et les listes finales des admis seront publiées au plus tard le vendredi 10 juillet 2026 en fin de journée.

Le calendrier des résultats du bac 2026

Séries du Baccalauréat Date de publication officielle des résultats Bac Général (1er groupe) Mardi 7 juillet 2026 Bac Technologique (1er groupe) Mardi 7 juillet 2026 Bac Professionnel (1er groupe) Mardi 7 juillet 2026 Épreuves de rattrapage (2nd groupe) Du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2026 (au fil de l'eau) Épreuves anticipées (Première) Au plus tard le vendredi 10 juillet 2026 Session de remplacement (Septembre) À partir de la troisième ou dernière semaine de septembre 2026

Horaires des résultats du bac le 7 juillet 2026 par académie

Pour vous aider à traverser cette journée cruciale sans stress inutile et savoir exactement quand actualiser votre page, voici le calendrier complet et détaillé des heures de diffusion, académie par académie, basé sur les données officielles.

Qui est concerné par les résultats du bac ?

Les candidats au baccalauréat sont répartis entre les séries générales, technologiques et professionnelles. Ils étaient un peu plus de 710 000 au total l'an dernier, mais plus de la moitié passaient le bac général. Voici le détail du nombre de candidats enregistrés par les services du ministère de l'Education nationale.

386 135 candidats pour le baccalauréat général

188 741 candidats pour le baccalauréat professionnel

145 930 candidats pour le baccalauréat technologique

Comment fonctionnent les mentions pour les résultats du bac 2026 ?

Pour rappel, il faut avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour décrocher le baccalauréat. Au-delà, certains peuvent obtenir une mention. Le jury donne une mention au candidat en fonction du nombre de points obtenus par le candidat au bac, qui détermine son résultat et sa moyenne sur 20. Voici tous les résultats au bac possibles :

Moyenne au moins égale à 18 : admis avec mention très bien avec les félicitations du jury,

Moyenne au moins égale à 16 : admis avec mention très bien,

Moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 : admis avec mention bien,

Moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 : admis avec mention assez bien,

Moyenne au moins égale à 10 et inférieure à 12 : admis,

Moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10 : convocation aux épreuves de rattrapage

Moyenne inférieure à 8 : ajournement

Les résultats du bac anticipés de maths et français

Les élèves de Première qui ont planché sur le bac de Français (écrit et oral) ainsi que sur les épreuves de mathématiques (pour certaines séries) devront faire preuve d'un tout petit peu plus de patience.

Les résultats des épreuves anticipées seront disponibles au plus tard le 10 juillet 2026. Les dates exactes varient selon les académies, mais les notes sont généralement consultables à la fin de la première semaine de juillet directement dans l'espace numérique des candidats.

Comment et où consulter les résultats du bac 2026 ?

En 2026, la procédure reste moderne, simple et entièrement gratuite. Deux solutions s'offrent aux candidats pour découvrir s'ils ont décroché le précieux sésame, et éventuellement une mention :

En ligne : C'est la méthode la plus rapide. Depuis cette page, Linternaute.com permet de savoir qui a décroché le bac 2026. Pour accéder aux notes, c'est un peu plus complexe, il faut aller sur l'espace Cyclades du site officiel du ministère. Munis de ses identifiants personnels, les candidats peuvent se connecter au portail officiel (ou le site de leur académie). C'est également là que seront téléchargeables les relevés de notes officiels à partir de la mi-juillet.

L'affichage physique dans les lycées : Pour ceux qui préfèrent vivre ce moment fort en communauté, les listes des admis (uniquement ceux ayant autorisé la diffusion publique de leur nom) restent traditionnellement affichées dans les cours des centres d'examen.

*Chaque candidat doit expressément autoriser en début d'année la publication de son nom sur les sites Internet agréés, via un document signé, pour apparaître dans ces résultats. Tous les candidats au baccalauréat ne figurent donc pas dans nos listes. Les noms des candidats ayant échoué à la première session ou étant soumis au rattrapage sont par ailleurs disponibles seulement à titre individuel.

Si les résultats du bac sur Internet permettent de savoir directement si on est admis ou non, avec ou sans mention, les prétendants au bac doivent aussi se rendre en centre d'examen pour récupérer leur diplôme et leur bulletin, ou en savoir plus sur la marche à suivre en cas de rattrapage ou d'échec.

Les résultats du bac en France

Année Taux Global Bac Général Bac Techno Bac Pro 2006 82,1 % 87,3 % 77,2 % 74,6 % 2007 83,3 % 87,7 % 79,2 % 76,2 % 2008 83,5 % 87,9 % 78,1 % 76,7 % 2009 86,2 % 88,9 % 79,9 % 87,3 % * 2010 85,6 % 87,2 % 79,3 % 87,3 % 2011 85,7 % 88,3 % 80,6 % 84,0 % 2012 84,5 % 89,6 % 83,2 % 78,3 % 2013 86,8 % 91,9 % 86,4 % 78,5 % 2014 88,0 % 91,0 % 90,6 % 81,9 % 2015 87,9 % 91,5 % 90,6 % 80,5 % 2016 88,6 % 91,5 % 90,7 % 82,5 % 2017 88,0 % 90,7 % 90,5 % 81,5 % 2018 88,3 % 91,1 % 88,9 % 82,6 % 2019 88,1 % 91,2 % 88,1 % 82,3 % 2020 95,7 % 97,6 % 94,9 % 90,7 % 2021 93,9 % 95,3 % 92,1 % 86,7 % 2022 91,1 % 96,1 % 90,6 % 81,1 % 2023 90,9 % 95,7 % 89,8 % 82,7 % 2024 91,4 % 96,1 % 90,3 % 83,4 % 2025 91,2 % 95,9 % 89,5 % 83,1 %

* Note historique (2009) : Le pic observé dans la voie professionnelle en 2009 et 2010 s'explique par la mise en œuvre de la réforme du bac professionnel en 3 ans (au lieu de 4 ans), entraînant la coexistence transitoire de deux vagues de diplômés et des modalités d'évaluation spécifiques.

Evolution de la proportion de mentions

La part des bacheliers décrochant une mention (Assez Bien, Bien, Très Bien) a connu des variations historiques majeures, notamment lors de la crise sanitaire et de la mise en place du nouveau baccalauréat.

Voici la part globale des candidats admis ayant obtenu une mention (toutes voies confondues), ainsi que le focus sur la voie générale (historiquement la plus pourvoyeuse de mentions).

Année Part globale des admis avec mention Part des admis avec mention (Voie Générale) 2015 Donnée non consolidée 52,4 % 2016 Donnée non consolidée 53,1 % 2017 46,2 % 53,2 % 2018 46,6 % 54,1 % 2019 46,9 % 54,6 % 2020 69,4 % (Record) 73,3 % 2021 64,2 % 69,1 % 2022 58,8 % 67,2 % 2023 57,1 % 64,5 % 2024 58,2 % 65,4 % 2025 57,8 % 65,1 %

Quelques précisions sur les résultats du bac

En 2020, l'annulation des épreuves terminales au profit d'un contrôle continu basé sur les notes des livrets scolaires a entraîné une hausse spectaculaire et artificielle du taux de réussite (+7,6 points en un an) et une explosion des mentions (près de 7 bacheliers sur 10). En 2021, première année d'application du nouveau baccalauréat (fin des séries S, ES, L au profit des spécialités), avec maintien d'aménagements dus au Covid-19, le taux se stabilise à un niveau très haut (93,9 %). On observe cependant un palier post-réforme. Le taux global se stabilise autour de 91 %, ce qui reste supérieur de 3 points aux standards des années 2010.