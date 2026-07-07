Résultat du bac 2026 : les premiers résultats officiels dévoilés, découvrez les admis par nom et académie

Découvrez gratuitement les résultats du bac 2026 ! Les premiers admis du bac général, bac pro et techno sont déjà connus dans quelques académies, tous seront en ligne à la mi-journée.

Accédez au résultat du bac Les résultats du bac sont disponibles par académie ou par ville dès publication par les académies. Vous pouvez saisir le nom d'un candidat dans le moteur pour trouver son résultat*. Sommaire Résultat du bac 2026t

Heure des résultats du bac

Résultats du bac par académie

Bac général pro techno L'essentiel C'est le grand jour ! Le résultat du bac 2026 se dévoile dans toutes les académies ce mercredi 7 juillet pour toutes les séries : bac général, bac pro, bac techno.

Les premières listes d'admis au bac 2026 ont déjà été publiées dans les académies de Mayotte et de La Réunion.

Les candidats ayant une note comprise entre 8 et 9,99/20 peuvent passer les épreuves de rattrapage.

L'immense majorité des autres académies rendent public le résultat du baccalauréat soit à 11h30, soit à 12h15. Le détail des heures de diffusion sont à retrouver plus bas sur cette page.

En direct

09:01 - Les résultats du bac dans les académies d'Île-de-France (Paris, Versailles, Créteil) sont pour plus tard Les académies de Paris, Versailles et Créteil s’activent ce mardi 7 juillet pour la publication du résultat du bac 2026. Gérées par le SIEC, les listes des admis sont attendues dès 12h15, marquant le pic de connexion national. Avec plus de 140 000 candidats, l'enjeu est colossal. Pour contourner les ralentissements prévisibles des serveurs Cyclades à la mi-journée, l'utilisation du moteur de recherche par nom sur les sites médias comme Linternaute.com est très utile pour découvrir son résultat et sa mention instantanément. 09:00 - Pas de résultat du bac par téléphone aujourd'hui Les secrétariats des lycées et les standards des différents rectorats observent une consigne absolue de neutralité tout au long de la journée. Aucune note, mention ou confirmation d'admission ne sera communiquée par téléphone aux familles ou aux candidats. Cette mesure vise à protéger la confidentialité des données scolaires et à éviter toute erreur de transmission verbale dans un moment de forte tension émotionnelle. Les uniques canaux légaux demeurent l'affichage physique et la consultation numérique sécurisée. 08:57 - Combien de temps les résultats du bac 2026 seront-ils disponibles ? Les résultats du bac 2026 disponibles à compter de ce mardi 7 juillet, à des heures différentes selon les académies, resteront accessible sur le site Cyclades jusqu'au mercredi 30 septembre 2026 à 23h59 précise le site internet. Les candidats auront donc trois mois, tout l'été et après la rentrée de septembre, pour obtenir le détail de leur relevé de notes. 08:54 - Les résultats de tous les candidats du bac 2026 sont-ils rendus publics ? Seule une partie des candidats du bac 2026 verront les résultats rendus publics ce mardi : ceux ayant accepté de voir ce résultat communiqué par le rectorat. Toutes les autres auront bien accès à leur résultat et leurs notes, mais uniquement sur Cyclades, site de ministère de l'Education nationale. En début d'année, les lycéens doivent préciser s'ils acceptent de voir leurs résultats communiqués ou non. 08:50 - Quand sont communiqués les résultats de l'académie de Reims ? Les candidats de l'académie de Reims devront patienter ce mardi jusqu'à 12h15 pour l'ouverture officielle des listes d'admis. Le rectorat, qui couvre les départements de la Marne, des Ardennes, de l'Aube et de la Haute-Marne, gère un peu plus de 12 500 candidats. 08:48 - Bonne nouvelle des résultats du bac : les mentions Très Bien ouvrent l'accès aux primes du CROUS La publication du résultat du bac 2026 s'accompagne d'enjeux financiers non négligeables pour les bacheliers les plus méritants. Les élèves qui obtiennent une moyenne générale égale ou supérieure à 16/20 décrochent la mention Très Bien, une distinction qui active automatiquement l'aide au mérite versée par le réseau des CROUS. Cette prime d'un montant total de 900 euros est réservée aux futurs étudiants déjà bénéficiaires d'une bourse sur critères sociaux. Elle sera versée en neuf mensualités de 100 euros tout au long de la première année universitaire. 08:45 - Le détail des notes au bac 2026 matière par matière peut prendre un peu de temps Il existe souvent un léger décalage temporel entre la publication de la mention globale (Admis ou Rattrapage) et l'accès au résultats au bac avec le relevé de notes chiffré. Ce mardi 7 juillet 2026, dès l'ouverture des serveurs de votre académie, vous connaîtrez votre statut général. Le document PDF officiel listant l'intégralité de vos notes de contrôle continu, de philosophie, de français et de spécialités devient généralement téléchargeable sur Cyclades entre une heure et trois heures après l'affichage initial. Les services informatiques débloquent ces documents lourds de manière progressive pour éviter un crash complet du système face au million de connexions simultanées. 08:43 - Cyclades peut afficher une page blanche ou une erreur, pas de panique ! Face à l'afflux massif de lycéens à l'heure du résultat du bac, l'apparition d'une erreur technique de type 502 ou d'une page blanche est fréquente. La première règle est de ne pas paniquer. Ne tentez pas de recharger la page toutes les secondes, cela sature davantage le serveur du rectorat. Déconnectez-vous, videz le cache de votre navigateur internet ou changez de support en passant de votre ordinateur à votre smartphone. Si le blocage persiste au-delà de trente minutes, la solution la plus rapide et la plus conviviale consiste à appeler un camarade présent devant les panneaux d'affichage physique du lycée pour qu'il vérifie directement votre présence sur les listes. Et n'oubliez pas que Linternaute.com dévoile la liste des admis au bac 2026 ! 08:35 - Ces académies sont les premières à publier les résultats du bac Les cinq premières académies à publier les résultats du bac 2026 ont toutes un point commun : ce sont les académies d'outre-mer. Celle de Mayotte a ouvert le bal en dévoilant les résultats dès lundi et celles de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion doivent suivre en publiant les premiers résultats de la journée, ce mardi à 9 heures. 08:29 - La première grande vague de résultats du bac 2026 programmée à 11h30 Une douzaine de rectorats situés dans le Sud, le Centre et l'Est de la France ouvrent le bal des admissions en fin de matinée. À 11h30 précises, les candidats des académies de Lyon, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Montpellier, Dijon, Grenoble, Besançon, Poitiers, Limoges, Clermont-Ferrand et de Corse pourront découvrir leurs notes. Les équipes techniques de ces régions ont injecté les données durant la nuit pour garantir une bascule informatique instantanée. Cette organisation échelonnée permet de soulager le réseau national avant l'entrée en scène des zones les plus denses. LIRE PLUS

En savoir plus

Cliquez sur une académie pour accéder aux résultats du bac 2026 dans celle-ci. Vous pourrez ensuite rechercher le nom d'un candidat.

Année Taux Global Bac Général Bac Techno Bac Pro 2006 82,1 % 87,3 % 77,2 % 74,6 % 2007 83,3 % 87,7 % 79,2 % 76,2 % 2008 83,5 % 87,9 % 78,1 % 76,7 % 2009 86,2 % 88,9 % 79,9 % 87,3 % * 2010 85,6 % 87,2 % 79,3 % 87,3 % 2011 85,7 % 88,3 % 80,6 % 84,0 % 2012 84,5 % 89,6 % 83,2 % 78,3 % 2013 86,8 % 91,9 % 86,4 % 78,5 % 2014 88,0 % 91,0 % 90,6 % 81,9 % 2015 87,9 % 91,5 % 90,6 % 80,5 % 2016 88,6 % 91,5 % 90,7 % 82,5 % 2017 88,0 % 90,7 % 90,5 % 81,5 % 2018 88,3 % 91,1 % 88,9 % 82,6 % 2019 88,1 % 91,2 % 88,1 % 82,3 % 2020 95,7 % 97,6 % 94,9 % 90,7 % 2021 93,9 % 95,3 % 92,1 % 86,7 % 2022 91,1 % 96,1 % 90,6 % 81,1 % 2023 90,9 % 95,7 % 89,8 % 82,7 % 2024 91,4 % 96,1 % 90,3 % 83,4 % 2025 91,2 % 95,9 % 89,5 % 83,1 %

* Note historique (2009) : Le pic observé dans la voie professionnelle en 2009 et 2010 s'explique par la mise en œuvre de la réforme du bac professionnel en 3 ans (au lieu de 4 ans), entraînant la coexistence transitoire de deux vagues de diplômés et des modalités d'évaluation spécifiques.

Les résultats du bac anticipés de maths et français

Les élèves de Première qui ont planché sur le bac de Français (écrit et oral) ainsi que sur les épreuves de mathématiques (pour certaines séries) devront faire preuve d'un tout petit peu plus de patience.

Les résultats des épreuves anticipées seront disponibles au plus tard le 13 juillet 2026. Les dates exactes varient selon les académies, mais les notes sont généralement consultables à la fin de la première semaine de juillet directement dans l'espace numérique des candidats.