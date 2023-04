Brevet 2023 : quelles dates pour le passage de l'examen et son résultat ?

BREVET. Il est utile de noter dès maintenant les dates des épreuves du brevet et celles de son résultat dans son agenda. Vous pourrez également découvrir le verdict du brevet des collèges par candidat dans cette page le moment venu, ainsi que les mentions associées.

[Mis à jour le 14 avril 2023 à 14h16] Rien de plus facile : il vous suffit d'un agenda, électronique ou papier, et vous aurez déjà l'esprit plus libre en ayant noté dès maintenant la date d'examen de votre brevet en tant qu'élève (ou de votre collégien, si vous êtes un parent concerné). Les dates du brevet des collèges 2023 correspondent précisément aux lundi 26 et mardi 27 juin (plus de détails ici). A noter que des épreuves de remplacement sont prévues pour les élèves qui n'auraient pu se rendre à leurs épreuves du DNB (Diplôme national du brevet) pour un cas de force majeure (raison médicale, par exemple).

Un taux de réussite en légère baisse

D'après les résultats publiés par l'Education nationale le 11 juillet 2022, le taux de réussite du dernier brevet des collèges en date s'établit à 87,5% (hors Guyane) des 830 000 collégiens qui se sont présentés à l'examen. Un taux démontrant une baisse légère de 0,6 point par rapport à 2021. L'année précédente, le taux de réussite au DNB avait chuté de 2,4 points, à 88%. Et en 2020, année fortement perturbée par le Covid où le brevet des collèges avait à 100% été passé en contrôle continu, le taux de réussite s'était hissé à 90,5%. Un taux de réussite du brevet qui a par ailleurs été de 86,5% en 2019, 87,1% en 2018, et 89% en 2017.

En 2022, près d'un candidat au DNB sur quatre a décroché la mention Très bien (24,4%), a également précisé le ministère. 22% des collégiens qui passaient l'épreuve en sont ressortis avec une mention Bien ; 20,7% avec une mention Assez bien et 20,4% sans mention. Dans le détail, 88,7% des candidats de la série générale ont été diplômés du brevet (-0,4 point par rapport à 2021), versus un taux de de réussite de 76,4% pour la série professionnelle (-1,9 point).

Communes à l'ensemble des candidats, les épreuves écrites du brevet des collèges sont programmées aux lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour ce qui est de la session normale. La session de remplacement est quant à elle fixée aux lundi 18 et mardi 19 septembre 2023. A noter également que l'épreuve de langue vivante étrangère, réservée aux candidats individuels, se déroulera mardi 27 juin 2023 (après-midi) pour la session normale et mardi 19 septembre 2023 (après-midi) pour la session de remplacement.

Le brevet du collège a chaque année lieu sur deux jours à la fin du mois de juin, contrairement aux épreuves finales écrites et orales du baccalauréat, qui s'étalent sur plusieurs semaines en juin.

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut un minimum de 400 points pour décrocher le diplôme.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). ► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

Les épreuves finales du brevet des collèges ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y en a pour rappel cinq : les quatre écrits de français, mathématiques, histoire-géographie / éducation morale et civique et sciences, ainsi qu'une épreuve orale. Celle-ci consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Français, maths, histoire-géo, sciences… Découvrez pour chacune des matières du brevet quels sont les sujets tombés lors de la dernière session du brevet, ainsi que leurs corrigés ! Les corrigés sont fournis par notre partenaire Studyrama, avec le concours de professeurs pour chacune des spécialités :

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent aux niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.

Les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates différant légèrement selon les académies. Voici des dates indicatives, via les dates de la diffusion des résultats du brevet 2022 par les académies. Elles se sont étalées entre le vendredi 8 juillet et le mardi 12 juillet lors de la précédente édition du DNB :

Académie Date de publication Heure de publication Aix-Marseille Lundi 11 juillet 2022 12h Amiens Vendredi 8 juillet 2022 18h Orléans-Tours Vendredi 8 juillet 2022 17h30 Besançon Vendredi 8 juillet 2022 14h Bordeaux Vendredi 8 juillet 2022 17h Clermont-Ferrand Vendredi 8 juillet 2022 15h Corse Vendredi 8 juillet 2022 18h Créteil Vendredi 8 juillet 2022 16h Dijon Lundi 11 juillet 2022 10h30 Grenoble Vendredi 8 juillet 2022 19h Guadeloupe - - Guyane Mardi 12 juillet 2022 12h Martinique Vendredi 8 juillet 2022 18h Réunion Vendredi 8 juillet 2022 10h Lille Vendredi 8 juillet 2022 17h Limoges Mardi 12 juillet 2022 17h Lyon Vendredi 8 juillet 2022 16h Mayotte - Montpellier Vendredi 8 juillet 2022 15h Nancy-Metz Vendredi 8 juillet 2022 14h Nantes Vendredi 8 juillet 2022 17h Nice Lundi 11 juillet 2022 14h Normandie - Caen - Rouen Vendredi 8 juillet 2022 10h Paris Vendredi 8 juillet 2022 16h Poitiers Vendredi 8 juillet 2022 17h Reims Vendredi 8 juillet 2022 16h Rennes Lundi 11 juillet 2022 18h Strasbourg Vendredi 8 juillet 2022 18h Toulouse Vendredi 8 juillet 2022 15h Versailles Vendredi 8 juillet 2022 16h

RESULTATS DU BREVET

Les résultats du brevet des collèges sont chaque année dévoilés au compte-goutte pour l'ensemble des académies de France. Les listes des admis au DNB sont accessibles sur notre site, ainsi que les mentions associées, grâce au moteur de recherche ci-dessous : les résultats du brevet sont accessibles gratuitement, il suffit de taper un nom de candidat, de ville ou d'académie. Les candidats sont listés par ordre alphabétique.