Brevet 2023 EN DIRECT : découvrez les sujets, les résultats sont pour bientôt

BREVET DES COLLEGES. Ce lundi 26 juin marque le premier jour des épreuves du brevet des collèges 2023, avec les épreuves de français et mathématiques. Les sujets se dévoilent en temps réel dans nos pages, celui de Français est d'ores et déjà connu.

14:30 - L'épreuve de maths du brevet 2023 a débuté ! C'est parti pour l'épreuve de mathématiques du brevet 2023 ! Les élèves disposent de deux heures, de 14h30 à 16h30 ce lundi 26 juin, pour compléter les 5 exercices qui s'affichent sur leur copie. Pas une minute de plus ! 14:18 - Brevet 2023 : quelle est la différence pour les candidats libres (versus les candidats scolaires) ? Les candidats libres passent également une épreuve de langue vivante étrangère. Par ailleurs, la mention "assez bien" leur est accordée via un total de points au moins égal à 240 sur 400 ; la mention "bien" pour un total de points au moins égal à 280 sur 400, la mention "très bien" pour un total de points au moins égal à 320 sur 400. 13:57 - Tout ne se joue pas ces jours-ci ! Une moitié de la note du brevet repose sur le contrôle continu Il est important de savoir que la moitié des points du brevet des collèges se base sur le contrôle continu. Les épreuves terminales comptent donc "seulement" pour la moitié des points. De quoi alléger un peu la pression pesant sur cette dernière semaine de juin. 13:33 - La cérémonie de remise des diplômes du brevet des collèges, désormais organisée dans tous les établissements Comme l'explique le ministère de l'Education dans un communiqué daté de ce 26 juin, "La réussite des élèves au DNB et au certificat de formation générale (CFG) constitue un premier aboutissement de leurs apprentissages. Afin de reconnaitre et valoriser le mérite de chaque élève pour l’obtention de ce premier diplôme, chaque établissement est invité à organiser une cérémonie de remise. Organisée dans les collèges, de préférence dans les quinze jours qui précèdent les vacances de la Toussaint, elle est également l'occasion de renforcer les liens entre le collège et les établissements dans lesquels ses anciens élèves de troisième poursuivent leur formation (lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, centres de formation d'apprentis...)." 13:16 - Sujet de français du brevet 2023 : les deux sujets de rédaction au choix en série professionnelle Pour le brevet de français 2023 en série professionnelle, les candidats devaient traiter au choix l'un des sujets de rédaction suivants : Sujet d’imagination : "Racontez une scène de retrouvailles ou de séparation à partir des personnages présents sur le tableau(document B). Vous utiliserez le lexique des émotions." Sujet de réflexion : "Comme Georges Perec, beaucoup d’artistes (auteurs, chanteurs, peintres...) parlent de leur vie à travers leur art. Pourquoi est-il important de se raconter, de parler de soi ? Pour répondre à cette question, vous pourrez utiliser le texte du sujet, vos lectures de l’année et vos connaissances personnelles." 13:11 - Sujet de français du brevet 2023 : les deux sujets de rédaction au choix en série générale Pour le brevet de français 2023 en série générale, les candidats devaient traiter au choix l'un des sujets de rédaction suivants : Sujet d’imagination : "Il vous est arrivé d’être pris dans un jeu qui vous a entraîné progressivement dans une aventure imaginaire intense. Vous raconterez cet épisode à la première personne. Vouspourrez enrichir votre récit par des descriptions, l’expression des sentiments et des sensations."

Sujet de réflexion : "Pourquoi parle-t-on de soi et raconte-t-on sa vie dans des œuvres autobiographiques ?" Vous répondrez à cette question dans un développement argumenté. Pour illustrer vos arguments, vous vous appuierez sur des exemples précis tirés d'œuvres littéraires et artistiques." 12:50 - Sujet de français du brevet 2023 : le texte de la partie "Grammaire et compréhension" en série pro est connu En série pro, c'est, comme pour la série générale, sur un texte extrait de la même oeuvre que celle de la dictée que les candidats ont usé leur stylo dans le cadre de leur épreuve de français du brevet 2023. En l'occurence, pour les série professionnelle, il s'agissait de "W ou le souvenir d'enfance", de George Perec (éditions Denoël, 1975), pp 51-52. Retrouvez l'extrait en question dans notre page "Sujet de français du brevet". 12:45 - Sujet de français du brevet 2023 : le texte de la partie "Grammaire et compréhension" en série pro est connu En série pro, c'est, comme pour la série générale, sur un texte extrait de la même oeuvre que celle de la dictée que les candidats ont usé leur stylo dans le cadre de leur épreuve de français du brevet 2023. En l'occurence, pour les série professionnelle, il s'agissait de "W ou le souvenir d'enfance", de George Perec (éditions Denoël, 1975), pp 51-52. Retrouvez l'extrait en question dans notre page "Sujet de français du brevet". 12:40 - Sujet de français du brevet 2023 : le texte des élèves de série générale en Grammaire et compréhension En série générale, pour la partie "Grammaire et compréhension" de leur sujet de français, les candidats au DNB en série générale ont planché sur "Histoire de ma vie", 2e partie, chapitre 15 (1855), de George Sand (le pseudonyme d'Aurore Dupin). L'extrait est à retrouver sur notre page "Sujet de français du brevet 2023". 12:35 - Dictée de la série pro au brevet 2023 : les élèves ont été testés sur une oeuvre de George Pérec C'est de l'oeuvre d'un autre George dont était extrait le texte lu aux candidats du DNB en série professionnelle ce lundi 26 juin : "W ou le souvenir d'enfance", de George Pérec donc (1975). Découvrez le texte de la dictée en intégralité via notre page "Sujet de français du brevet 2023". 12:30 - Sujet de français du brevet 2023 : en série générale, la dictée portait sur une oeuvre de George Sand En série générale, on sait désormais que la dictée lue aux élèves ce lundi matin portait sur un extrait d'une oeuvre de la romancière George Sand, "Histoire de ma vie" (1855). Consultez la dictée en intégralité en vous rendant sur notre page dédiée au sujet de français du DNB. 12:24 - Le sujet du brevet de français 2023 est connu ! Ça y est ! Le ministère de l'Education a dévoilé les sujets du brevet de français 2023. Découvrez-les sur notre page dédiée au Sujet du brevet de français, qui affiche en intégralité le sujet de la série générale et celui de la série professionnelle. 12:15 - L'épreuve de français du brevet est terminée ! C'est fini pour l'épreuve de français du brevet, évaluée pour rappel sur 100 points ! Il reste encore aux candidats trois épreuves écrites : celle de maths, d'histoire-géo EMC et de sciences (physique-chimie et SVT cette année). 12:00 - Sujet de français du brevet 2023 : plus qu'un petit quart d'heure d'épreuve pour les candidats ! Les candidats disposent d'un quart d'heure jusqu'à la récupération des copies et une pause déjeuner bien méritée. De quoi reprendre des forces : l'épreuve de maths les attend ensuite à 14h30 ce lundi après-midi. 11:49 - L'épreuve de français se décompose en deux grandes parties Chaque année, l'épreuve de français du DNB débute d'abord avec une première partie d'épreuve de 9h à 10h30, lors de laquelle ils planchent notamment sur la fameuse dictée. Après 15 minutes de pause, la seconde partie de l'épreuve commence, avec cette fois, la rédaction.

Communes à l'ensemble des candidats, les épreuves écrites du brevet des collèges sont programmées aux lundi 26 et mardi 27 juin 2023 pour ce qui est de la session normale.

Lundi 26 juin

9h - 12h15 : Epreuve de français, grammaire, compréhension et dictée de 9h à 10h30, puis la rédaction de 10h45 à 12h15

14h30 - 16h30 : Epreuve de mathématiques

Mardi 27 juin

9h - 11h : Epreuve d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC)

13h30 - 14h30 : Epreuve de sciences

15h - 16h30 : Langue vivante étrangère

La session de remplacement est quant à elle fixée aux lundi 18 et mardi 19 septembre 2023. Les résultats du brevet des collèges sont chaque année dévoilés au compte-goutte pour l'ensemble des académies de France. Les listes des admis au DNB sont accessibles sur notre site, ainsi que les mentions associées, grâce au moteur de recherche ci-dessous : les résultats du brevet sont accessibles gratuitement, il suffit de taper un nom de candidat, de ville ou d'académie. Les candidats sont listés par ordre alphabétique.

Résultat du brevet 2023

Les résultats du brevet sont dévoilés début juillet, à des dates différant légèrement selon les académies. Cette année, il faut s'attendre à ce que les résultats du brevet des collèges soient communiqués entre le vendredi 7 et le mardi 11 juillet 2023.

Le brevet est noté sur 800 points au total, combinant un contrôle continu et des épreuves de fin d'année. Il faut un minimum de 400 points pour décrocher le diplôme.

Le contrôle continu est pris en compte dans la notation, y compris les projets réalisés en classe, à l'instar des EPI (Enseignements pratiques interdisciplinaires). L'évaluation du socle commun se fait sur huit compétences, chacune évaluée dans le livret scolaire à travers quatre niveaux de points :

10 points pour une maîtrise "insuffisante"

pour une maîtrise "insuffisante" 25 points pour une maîtrise "fragile"

pour une maîtrise "fragile" 40 points pour un travail "satisfaisant"

pour un travail "satisfaisant" 50 points pour une "très bonne" maîtrise

Si l'élève a récolté 50 points partout, il a accumulé le maximum possible pour la partie contrôle continu du brevet, soit 400 points (pour rappel, il s'agit de la moitié de la totalité des points du diplôme). ► Consultez le détail des compétences du socle commun sur le site du ministère de l'Education nationale

Les épreuves finales du brevet des collèges ne représentent donc "que" la moitié du barème total du brevet chaque année, notées sur 400 points. Il y en a pour rappel cinq : les quatre écrits de français, mathématiques, histoire-géographie / éducation morale et civique et sciences, ainsi qu'une épreuve orale. Celle-ci consiste en un exposé de 15 minutes divisé en deux parties : 5 minutes de présentation d'un projet travaillé en cours d'année et 10 minutes d'entretien avec le jury. Le projet présenté a été travaillé lors des enseignements pratiques interdisciplinaires ou du stage de troisième en entreprise.

Les trois mentions du brevet des collèges correspondent aux niveaux de points obtenus au-delà de la moyenne de 400 points sur 800 :

Mention assez bien : plus de 480 points

: plus de 480 points Mention bien : plus de 560 points

: plus de 560 points Mention très bien : plus de 640 points

Des mentions "langue régionale", "série collège, option internationale" et "option franco-allemande" existent également. Plus d'informations à ce sujet sur le site de l'Onisep, l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, un établissement public sous tutelle du ministère de l'Éducation.

Les résultats de l'année précédente sont encore disponibles depuis notre carte et moteur de recherche. Les résultats des candidats au brevet 2023 sont très bientôt disponibles depuis les mêmes outils.

Les résultats du brevet ne concernent que les élèves de 3e ayant été inscrits aux épreuves. Les listes des admis n'intègrent que les collégiens ayant accepté que leur nom et prénom apparaissent dans nos pages, comme dans celles des sites publiant ces listes.