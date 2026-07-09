"Résultat du brevet 2026, en direct : découvrez qui a le DNB par nom de candidat et académie"

RESULTAT BREVET - Ce jeudi, la publication des résultats du DNB 2026 se poursuit dans les académies de Toulouse, Amiens, Clermont-Ferrand, Nantes, la Normandie, Limoges, Nancy-Metz et la Polynésie française.

L'essentiel

Le résultat du brevet 2026 est publié dans plusieurs académies ce jeudi 9 juillet : La Réunion (disponible depuis 9 heures), Toulouse (10 heures), Amiens (10 heures), Clermont-Ferrand (10 heures), Nantes (11 heures), Normandie (11 heures), Limoges (14 heures), Nancy-Metz (14 heures) et la Polynésie française (22 heures). Toutes les autres académies livrent les ultimes résultats vendredi. Hier, des dizaines de milliers d'élèves ont été fixés sur leur admission.

Consultez les résultats du brevet 2026 grâce au moteur de recherche disponible en tête de cet article, en entrant le nom d'un candidat et en filtrant par académie. Les mentions sont également disponibles pour chacun des lauréats du DNB !

Dernières mises à jour

10:18 - Les rectorats ont un peu de retard dans la publication des résultats La publication de plusieurs académies programmée à 10h prend un peu plus de temps que prévu, les rectorats ont un peu de retard sur cette tâche technique. Mais vous êtes au bon endroit pour patienter : dès que les services des académies mettent en ligne les listes des admis, les résultats sont consultables instantanément depuis cette page ! 10:12 - Plutôt de bons résultats dans l'académie de Toulouse Selon les données partielles qui nous remontent du rectorat sur près de 9000 candidats, le taux de réussite est de 96% au brevet des collèges 2026 dans l'académie de Toulouse. 75% des lauréats ont décroché une mention. 10:10 - Les résultats de l'académie de Toulouse sont enfin en ligne ! Le verdict est tombé pour les milliers de candidats de l'académie de Toulouse. Ce jeudi 9 juillet, le rectorat a mis en ligne les listes officielles des admis pour les séries générale et professionnelle. Les résultats sont disponibles dans l'académie de Toulouse pour les collégiens de la Haute-Garonne, du Tarn, de l'Aveyron et des départements limitrophes 10:06 - Les résultats et les diplômes du DNB 2026 sécurisés ! Les données de la réussite des collégiens publiées aujourd'hui font l'objet d'un transfert sécurisé vers le coffre-fort numérique de l'État. Les lauréats de la session 2026 bénéficieront d'un archivage à vie de leur diplôme sur la plateforme officielle diplome.gouv.fr. Ce service en ligne gratuit permet à tout moment de générer une attestation de réussite officielle certifiée par un code QR unique. En cas de perte ou de destruction accidentelle du document papier cartonné original au cours des années futures, cette clé numérique servira de preuve incontestable auprès des administrations de vos résultats du brevet 2026. 10:00 - Un sacré bonus pour certains élèves pour améliorer leurs résultats du brevet 2026 Parmi les lignes des relevés de notes détaillés mis en ligne cette semaine sur Cyclades, certains élèves bénéficient de la valorisation d'options spécifiques suivies en parallèle de leur scolarité en Troisième. C'est le cas du Brevet d'Initiation Aéronautique (BIA) ou du Brevet d'Initiation à la Mer (BIM), deux formations théoriques et pratiques dispensées en partenariat avec des structures extérieures. Selon la réglementation, les points obtenus au-dessus de la moyenne lors de ces examens optionnels techniques s'ajoutent comme des bonus dans le calcul final du résultat au brevet 2026 de l'élève, facilitant grandement l'accès aux mentions. 09:54 - Après les résultats du brevet, une cérémonie pour les lauréats ! Le résultat du brevet de ce jeudi et le relevé de notes imprimable sur Internet cette semaine ne constituent qu'une attestation provisoire de réussite au brevet des collèges 2026. Le véritable diplôme cartonné, portant les signatures officielles du recteur, sera remis aux lauréats au cours du premier trimestre de la prochaine année scolaire. Les collèges organisent traditionnellement une cérémonie républicaine de remise des diplômes entre les mois d'octobre et de novembre. Ce rendez-vous solennel rassemble les anciens élèves de Troisième, désormais installés au lycée, leurs parents et les enseignants pour célébrer collectivement ce premier succès officiel. 09:53 - Ajustement important sur les résultats du brevet 2026 : le contrôle continu du brevet a changé Le contrôle continu version 2026 abandonne les fastidieux bilans de compétences pour revenir aux notes pures. Désormais, ce tiers de la note globale s’appuie directement sur la moyenne des moyennes annuelles de toutes les disciplines obligatoires suivies en classe de 3ème. Fait notable : chaque matière dispose strictement du même coefficient (coefficient 1), qu'il s'agisse des mathématiques, des arts plastiques, de l'EPS ou de la physique-chimie. Ce choix politique fort vise à valoriser la régularité du travail tout au long de l'année scolaire et à ne négliger aucune matière. Les options facultatives (comme le latin ou le grec) restent un bonus, seuls les points au-dessus de 10/20 s'ajoutant au total. 09:51 - Les notes d'Histoire-Géo et EMC bien dissociées dans le résultat du brevet 2026 Si l'épreuve écrite d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique (EMC) reste regroupée sur un seul créneau de deux heures, la notation évolue radicalement. Les correcteurs attribuent désormais deux notes distinctes pour scinder clairement les compétences. L'histoire-géographie pèse pour un coefficient 1,5, tandis que l'EMC se voit attribuer un coefficient 0,5. Les attentes en EMC sont renforcées : les élèves doivent démontrer une connaissance pointue des institutions, des valeurs républicaines et de la citoyenneté, au-delà du simple bon sens. L'analyse de documents et le développement construit en histoire-géo exigent une rigueur chronologique et cartographique accrue. 09:35 - De meilleurs résultats au brevet des collèges sur un critère : les mentions ! Décrocher le brevet ne suffit plus ; il faut désormais y mettre les formes. Depuis quelques années, la part des mentions a explosé en France. Aujourd'hui, environ 70 % des candidats admis décrochent une distinction (Assez bien, Bien ou Très bien). Mieux encore : lors des récentes sessions, la mention "Très bien" a concerné plus de 25 % des lauréats, soit un élève sur quatre. Cette multiplication des honneurs interroge régulièrement les observateurs sur la valeur réelle des distinctions et l'évolution du niveau d'exigence. 09:30 - Les prochains résultats du brevet 2026 arrivent ! Dans exactement trente-quatre minutes, à 10h00 pile, l'académie de Toulouse ouvrira le bal de cette matinée en mettant en ligne ses listes d'admis pour les séries générale et professionnelle. L'effervescence se poursuivra à 11h00 précises avec les publications simultanées des académies de Nantes et de Normandie. Les candidats de ces régions pourront se connecter sur la plateforme sécurisée Cyclades ou utiliser le moteur de recherche de Linternaute.com pour découvrir instantanément leur moyenne générale sur 20 et l'attribution des nouvelles mentions d'excellence. LIRE PLUS

En savoir plus

Les premiers résultats du brevet 2026 ont déjà été communiqués ce 8 juillet 2026. Les autres sont dévoilés ce jeudi 9 juillet et vendredi 10 juillet 2026, selon les académies. Les listes des admis sont consultables depuis ce site, mais aussi sur les plateformes numériques officielles et affichées dans les centres d'examen.

Les résultats du diplôme national du brevet 2026 sont diffusés selon un calendrier spécifique, décidé par chaque académie. Cette carte des résultats permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Attention : les résultats des filières professionnelles sont reçus en amont des filières générales.

L'année dernière, le taux de réussite était de 86,7%. Avant l'édition précédente du brevet, les recteurs pratiquaient en effet le "correctif académique", ce qui tronquait la véritable note des élèves et l'appréciation des correcteurs. Concrètement, ils avaient la possibilité de gonfler la moyenne des élèves de leur académie pour augmenter le taux de réussite au brevet. L'année dernière, cela n'était plus possible, les jurys ont donc eu le dernier mot sur les copies.

Année Taux de réussite au brevet - Série générale (%) Taux de réussite au brevet - Série professionnelle (%) 2018 88,1 78,2 2019 87,5 76,1 2020 91,4 83,6 2021 89,0 77,5 2022 88,7 76,4 2023 90,3 78,1 2024 86,8 75,1 2025 86,7 75,3

Toutes les académies visent un taux de réussite plus élevé que les années précédentes, mais les résultats du Diplôme national du brevet ne sont pas linéairement en progression d'année en année. On note par ailleurs une nette différence de réussite entre les candidats au brevet de la série générale et ceux de la série professionnelle.