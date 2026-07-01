Résultat du brevet 2026 : les dates de publication par académie, les listes des admis arrivent

Découvrez le calendrier complet des publications par académie et trouvez vos résultats du brevet 2026 avec notre moteur de recherche.

Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) 2026 se sont enfin achevées, les candidats ont déjà l'esprit tourné vers le résultat du brevet. Du vendredi 26 au mardi 30 juin, les élèves de troisième de toute la France ont planché sur les quatre matières terminales : le français, les mathématiques, l'histoire-géographie et les sciences. Après ce premier grand marathon d'examens de leur vie scolaire, l'heure est désormais à l'attente pour les quelque 850 000 candidats de cette session.

Quand les résultats du brevet des collèges seront-ils connus ? Le ministère de l'Éducation nationale encadre la diffusion des résultats du brevet sur une période s'étalant du mercredi 8 juillet au vendredi 10 juillet 2026. Cependant, chaque rectorat dispose de sa propre autonomie pour fixer le jour et l'heure de sa publication, en fonction de la vitesse de correction des copies et de la tenue des commissions d'harmonisation.

Pour vous éviter de chercher de longues minutes sur des portails administratifs parfois saturés ou complexes à naviguer, vous pouvez utiliser le moteur de recherche disponible en tête d'article. Il centralise en temps réel les données officielles transmises par les différents rectorats de France métropolitaine et d'outre-mer au fil des délibérations des jurys.

Pour l'utiliser, la démarche est extrêmement simple. Il vous suffit de renseigner le nom du candidat dans la barre de saisie, ou de filtrer directement les résultats du brevet 2026 en sélectionnant votre académie et votre ville dans les menus déroulants.

Il faut toutefois garder en tête une subtilité juridique importante : ce moteur de recherche ne peut afficher que les noms des candidats ayant expressément donné leur accord lors de leur inscription à l'examen en début d'année. Si vous avez coché la case refusant la diffusion publique de vos données de résultats du brevet aux médias partenaires, votre nom n'apparaîtra pas dans notre outil, même si vous avez obtenu votre diplôme. De plus, pour des raisons évidentes de confidentialité, les notes chiffrées ne sont pas diffusées par ce biais.

Consultez les résultats du brevet des collèges

Les résultats du brevet 2026 seront communiqués par les rectorats entre le 8 et le 10 juillet 2026, selon les académies. Les listes des admis seront consultables sur les plateformes numériques officielles et affichées dans les centres d'examen.

Les infos du brevet académie par académie

Les résultats du diplôme national du brevet 2026 sont diffusés selon un calendrier spécifique, décidé par chaque académie. Cette carte des résultats permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Attention : les résultats des filières professionnelles sont reçus en amont des filières générales.

Le résultat du brevet des collèges en France

L'année dernière, le taux de réussite était de 86,7%. Avant l'édition précédente du brevet, les recteurs pratiquaient en effet le "correctif académique", ce qui tronquait la véritable note des élèves et l'appréciation des correcteurs. Concrètement, ils avaient la possibilité de gonfler la moyenne des élèves de leur académie pour augmenter le taux de réussite au brevet. L'année dernière, cela n'était plus possible, les jurys ont donc eu le dernier mot sur les copies.

Année Taux de réussite au brevet - Série générale (%) Taux de réussite au brevet - Série professionnelle (%) 2018 88,1 78,2 2019 87,5 76,1 2020 91,4 83,6 2021 89,0 77,5 2022 88,7 76,4 2023 90,3 78,1 2024 86,8 75,1 2025 86,7 75,3

Toutes les académies visent un taux de réussite plus élevé que les années précédentes, mais les résultats du Diplôme national du brevet ne sont pas linéairement en progression d'année en année. On note par ailleurs une nette différence de réussite entre les candidats au brevet de la série générale et ceux de la série professionnelle.

Pour l'année 2026, le mode d'obtention du diplôme évolue. Le poids des épreuves terminales est renforcé : elles comptent désormais pour 60 % de la note finale, tandis que le contrôle continu représente les 40 % restants. Depuis 2017, les points du contrôle continu étaient attribués par les conseils de classe en évaluant le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, soit 80 points au minimum pour une maîtrise insuffisante, 400 au maximum. Aujourd'hui, le contrôle continu ne repose plus sur l'évaluation de compétences par paliers, mais sur la moyenne annuelle des notes obtenues par l'élève dans toutes les disciplines de la classe de troisième. Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de 10/20.

Cette année, la question du taux de réussite se pose, et le ministère s'attend tout simplement à une "chute drastique" des résultats, comme évoqué auprès des journaux du groupe Ebra en avril dernier. "In fine, on aura peut-être 75 % de réussite avec beaucoup moins de mentions", a précisé Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale au Monde en ajoutant espérer "qu'avec une préparation renforcée la diminution sera moindre".

Selon les calculs du quotidien, avec la nouvelle méthode de notation appliquée aux résultats de l'an dernier, le taux de réussite pour le brevet baisserait en moyenne de 10 points. Le ministère de l'Education nationale martèle que la "seule ambition reste d'atteindre la réussite du plus grand nombre d'élèves", mais "pas pour de mauvaises raisons". L'académie de Paris, elle, "anticipe une diminution de 6,6 points de son taux de réussite", jusqu'à 9 points dans les établissements publics, avec "des chutes plus marquées dans les collèges de l'éducation prioritaire", nous apprend Le Monde.

Attention, l'entrée au lycée n'est pas conditionné à l'obtention du brevet. Voilà pourquoi, il ne faut pas attendre d'effet mécanique d'une potentielle chute du taux de réussite au brevet sur le passage en seconde. Le ministère espère cependant que "la baisse du taux de réussite va rendre visibles des élèves qui ont des difficultés scolaires objectives, et il est vrai qu'il y aura un travail à faire dans les lycées pour les aider au maximum"​​.