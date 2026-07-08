Résultat du brevet, en direct : découvrez les admis de Corse, Orléans Tours et Lille

Top départ pour les résultats du brevet. Les premières académies dévoilent la liste des admis à partir de ce lundi 8 juillet 2026 : la Corse, Orléans Tour, Strasbourg et Lille ouvrent le bal.

Les résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) 2026 arrivent à grands pas. La diffusion des résultats gérée par le ministère de l'Éducation nationale démarre ce mercredi 8 juillet et s'achèvera le vendredi 10 juillet 2026. En revanche, chaque rectorat est autonome quant au jour et à la l'heure de la publication, en fonction de la vitesse de correction des copies et de la tenue des commissions d'harmonisation. La Corse, Orléans Tour, Strasbourg et Lille ouvrent le bal aujourd'hui à partir de 10 heures.

Vous souhaitez accéder à vos résultats en un rien de temps ? Privilégiez le moteur de recherche disponible en tête de cet article. Il centralise en temps réel les données officielles transmises par les différents rectorats de France métropolitaine et d'outre-mer au fil des délibérations des jurys et vous évite une perte de temps sur les portails administratifs parfois saturés.

Il faut toutefois garder en tête une subtilité juridique importante : ce moteur de recherche ne peut afficher que les noms des candidats ayant expressément donné leur accord lors de leur inscription à l'examen en début d'année. Si vous avez coché la case refusant la diffusion publique de vos données de résultats du brevet aux médias partenaires, votre nom n'apparaîtra pas dans notre outil, même si vous avez obtenu votre diplôme. Enfin, les notes chiffrées ne sont pas diffusées par ce biais pour des raisons de confidentialité.

Consultez les résultats du brevet des collèges

Les résultats du brevet 2026 seront communiqués par les rectorats entre le 8 et le 10 juillet 2026, selon les académies. Les listes des admis seront consultables sur les plateformes numériques officielles et affichées dans les centres d'examen.

Les résultats du brevet par ville

Les résultats du diplôme national du brevet 2026 sont diffusés selon un calendrier spécifique, décidé par chaque académie. Cette carte des résultats permet d'accéder en un clic à la page de résultats d'une académie. Attention : les résultats des filières professionnelles sont reçus en amont des filières générales.

Y a-t-il un rattrapage pour le brevet des collèges en 2026 ?

Contrairement au baccalauréat, le brevet des collèges ne propose aucune épreuve orale de rattrapage au mois de juillet pour les candidats qui n'atteignent pas la moyenne requise. Si un élève obtient une note globale inférieure à la moyenne minimale, le diplôme est manqué, sans possibilité de seconde chance ou de repêchage. Heureusement, cet échec n'a pas d'effet punitif sur l'orientation, puisque l'accès à la classe de seconde, qu'elle soit générale, technologique ou professionnelle, dépend uniquement des décisions de l'équipe pédagogique lors du conseil de classe et non de l'obtention du précieux sésame.

Il existe bien une session de rattrapage au mois de septembre 2026, mais ses conditions d'accès sont extrêmement strictes et réglementées. Appelée officiellement session de remplacement, elle se déroulera à la mi-septembre et s'adresse uniquement aux adolescents qui ont été empêchés de se présenter aux épreuves de la fin du mois de juin pour un motif de force majeure, comme une hospitalisation ou un accident grave.

Le résultat du brevet des collèges en France

L'année dernière, le taux de réussite était de 86,7%. Avant l'édition précédente du brevet, les recteurs pratiquaient en effet le "correctif académique", ce qui tronquait la véritable note des élèves et l'appréciation des correcteurs. Concrètement, ils avaient la possibilité de gonfler la moyenne des élèves de leur académie pour augmenter le taux de réussite au brevet. L'année dernière, cela n'était plus possible, les jurys ont donc eu le dernier mot sur les copies.

Année Taux de réussite au brevet - Série générale (%) Taux de réussite au brevet - Série professionnelle (%) 2018 88,1 78,2 2019 87,5 76,1 2020 91,4 83,6 2021 89,0 77,5 2022 88,7 76,4 2023 90,3 78,1 2024 86,8 75,1 2025 86,7 75,3

Toutes les académies visent un taux de réussite plus élevé que les années précédentes, mais les résultats du Diplôme national du brevet ne sont pas linéairement en progression d'année en année. On note par ailleurs une nette différence de réussite entre les candidats au brevet de la série générale et ceux de la série professionnelle.

Comment calculer son résultat au brevet 2026 ?

Pour l'année 2026, le mode d'obtention du diplôme évolue. Le poids des épreuves terminales est renforcé : elles comptent désormais pour 60% de la note finale, tandis que le contrôle continu représente les 40% restants. Depuis 2017, les points du contrôle continu étaient attribués par les conseils de classe en évaluant le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, soit 80 points au minimum pour une maîtrise insuffisante, 400 au maximum. Aujourd'hui, le contrôle continu ne repose plus sur l'évaluation de compétences par paliers, mais sur la moyenne annuelle des notes obtenues par l'élève dans toutes les disciplines de la classe de troisième. Pour réussir son examen, le candidat doit obtenir une moyenne générale minimale de 10/20.

Pour calculer votre note finale, le secrétariat des examens procède en deux étapes distinctes : la part du contrôle continu est calculée à partir de la moyenne arithmétique de toutes les notes obtenues dans toutes les disciplines durant votre année de troisième. Cette moyenne annuelle compte pour 40% du verdict. La part des épreuves de juin regroupe les résultats de vos quatre écrits (français, mathématiques, histoire-géographie, sciences) ainsi que votre soutenance orale. Cet ensemble d'examens pèse pour 60 % de la note globale. Une fois ces deux blocs pondérés et fusionnés, vous obtenez une moyenne générale sur 20.

Dernières mises à jour

09:04 - Trouvez facilement un résultat du brevet 2026 depuis cette page Face aux ralentissements récurrents des portails d'authentification officiels lors de la publication, la recherche directe par nom de famille s'impose comme la solution de secours la plus efficace pour trouver un résultat au brevet 2026. Les listes des admis d'office au brevet des collèges constituent des documents administratifs publics mis à la disposition des plateformes d'information agréées comme Linternaute.com. En saisissant simplement l'identité d'un candidat et son académie d'origine, notre site interroge instantanément la base de données globale pour afficher son statut d'admission. Cette méthode gratuite dispense les utilisateurs de la saisie des codes personnels de l'application Cyclades, parfois égarés par les élèves après les épreuves. 09:00 - Les premiers résultats dévoilés dans 1 heure Les résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) 2026 arrivent à grands pas. La diffusion des résultats gérée par le ministère de l'Éducation nationale démarre ce mercredi 8 juillet dans une petite heure ! C'est l'académie de Corse qui ouvre le bal avec la sortie des résultats à 10 heures. Suivront Orléans-Tour à 12h, Lille à 14h et Strasbourg à 18h. 08:54 - Un changement majeur concernant les épreuves finales C’est le grand chambardement de la session 2026. Les épreuves de fin d'année pèsent désormais pour 60 % de la note globale, contre 50 % auparavant. Face à ce basculement majeur, les professeurs de troisième attendent de leurs élèves une solide préparation psychologique et méthodologique. L'examen ne se gagne plus en amont : il s'agit désormais de savoir mobiliser l'ensemble de ses connaissances au "jour J". Les enseignants insistent sur la nécessité de multiplier les brevets blancs pour apprendre à gérer le stress d'épreuves devenues hautement décisives pour l’obtention du diplôme. 08:50 - En 2020, un record absolu de réussite au brevet lié au Covid L’année 2020 restera à jamais gravée dans les annales du système éducatif français avec un taux de réussite historique de 90,5 %. Face à la crise sanitaire mondiale du Covid-19 et au confinement généralisé, le ministère de l'Éducation nationale avait pris la décision inédite d'annuler les épreuves écrites traditionnelles. Le diplôme a été attribué uniquement sur la base des notes du contrôle continu. Ce mode de calcul exceptionnel a propulsé les résultats vers les sommets, établissant un record absolu qui n'a plus jamais été égalé depuis le retour aux examens sur table. 08:46 - De plus en plus de mentions au brevet des collèges Décrocher le brevet ne suffit plus ; il faut désormais y mettre les formes. Depuis l'introduction des nouvelles modalités de notation sur 800 points, la part des mentions a explosé en France. Aujourd'hui, environ 70 % des candidats admis décrochent une distinction (Assez bien, Bien ou Très bien). Mieux encore : lors des récentes sessions, la mention "Très bien" a concerné plus de 25 % des lauréats, soit un élève sur quatre. Cette multiplication des honneurs interroge régulièrement les observateurs sur la valeur réelle des distinctions et l'évolution du niveau d'exigence. 08:43 - Le cap symbolique des 80 % de réussite franchi en 2010 C'est un jalon majeur dans l'histoire de l'éducation nationale. En 2010, le taux de réussite global au brevet franchit pour la première fois la barre symbolique des 81 % à l'échelle nationale. Cette hausse structurelle marque l’ancrage du collège unique et l'impact des réformes successives favorisant la validation des acquis. Porté par une meilleure prise en compte de la scolarité obligatoire, le brevet cesse d’être un couperet pour devenir un rite de passage partagé par l’immense majorité d’une classe d’âge. Les années 2010 ouvrent ainsi la voie à une décennie de records quasi ininterrompus pour les collégiens. 08:19 - L'angoisse d'un bug numérique au moment de la publication des résultats "Erreur 404", "Connexion interrompue" : voilà les spectres qui hantent les nuits des troisièmes. À l’ère du tout-numérique, la publication des résultats du Brevet se vit d’abord derrière un écran. La panique de voir le site de l'académie ramer ou planter au moment fatidique est une réalité partagée par des milliers d'adolescents. Pour pallier ce stress virtuel, de nombreux collèges maintiennent la tradition de l'affichage physique dans la cour de l'établissement. Un rituel qui conserve ses adeptes. 08:04 - Avec les résultats du brevet, le vrai début des vacances Pour près de 850 000 candidats, la publication des résultats du Brevet 2026 marque la frontière réelle entre l’enfance et l'adolescence lycéenne, mais surtout le coup d’envoi officiel des grandes vacances. Bien que les épreuves se soient achevées fin juin, le sentiment de liberté restait suspendu à ce verdict de juillet. Une fois les mentions distribuées et le soulagement généralisé, les cahiers de troisième seront définitivement rangés au grenier, laissant place à deux mois de repos bien mérités avant le grand saut vers la seconde. 08:00 - Orthographe : une nouveauté majeure dans la notation du brevet Attention à la casse. Cette année, le ministère a serré la vis concernant la maîtrise de la langue. Une copie jugée illisible ou truffée de fautes massives d'orthographe, de syntaxe et de grammaire a pu être lourdement sanctionnée, avec le risque de ne pas obtenir la moyenne dans la discipline concernée, y compris en sciences ou en mathématiques. Cette sévérité accrue ajoute une dose de stress supplémentaire chez les candidats redoutant la dictée et les rédactions de français. Les correcteurs ont rendu leurs verdicts, reste à savoir si la sévérité linguistique aura un impact sur le taux global lors de la sortie des résultats pour ce DNB 2026. 07:57 - Des parents plus stressés que les enfants pour les résultats du brevet des collèges 2026 ? Qui souffre le plus de l'attente ? À deux heures des premiers résultats du Brevet, les groupes de parents d'élèves sur les applications de messagerie s'affolent. Entre l’incertitude de la nouvelle notation à 60 % sur les épreuves finales et l’enjeu de l’orientation en seconde, les adultes affichent une nervosité non dissimulée. Pour beaucoup, c'est la fin des années collège qui se joue ici. Les familles se préparent à fêter la réussite ou à consoler les déçus, les smartphones chargés à bloc pour capturer l'instant. 07:54 - La quête de la nouvelle mention "Très Bien avec félicitations du jury" C’est la nouveauté prestige de l'année. Les textes officiels ont introduit pour cette session 2026 une distinction suprême : la mention "Très bien avec félicitations du jury", réservée aux élèves franchissant la barre symbolique des 18 sur 20 de moyenne générale. Chez les élèves d'excellence, la pression est maximale. Il ne s'agit plus seulement de décrocher le diplôme, mais de marquer l'histoire de son établissement. Pour ces profils, l'affichage des notes ne sera pas une simple délivrance, mais une compétition de haut niveau contre soi-même. 07:51 - En maths, l'épreuve des "automatismes" va-t-elle payer ? Parmi les grandes nouveautés de ce Brevet 2026, l'épreuve de mathématiques a étrenné un format inédit. Les candidats ont dû plancher pendant les vingt premières minutes sur des exercices d'automatismes sans calculatrice, notés sur 6 points, avant d'attaquer la résolution de problèmes. À quelques heures des résultats, cette partie "flash" cristallise les doutes. Conçue pour vérifier la maîtrise des bases (fractions, pourcentages, géométrie simple), cette innovation pourrait bien redessiner la courbe des notes et faire la différence pour l’obtention des mentions. 07:49 - Les serveurs académiques sous surveillance pour les résultats du brevet Du mercredi 8 au vendredi 10 juillet, les rectorats vont vibrer au rythme des publications. Les académies distillent les résultats au compte-gouttes selon un calendrier bien précis. Si Strasbourg, la Corse, Orléans Tour et Lille ouvrent le bal dès le 8 juillet, Paris, Versailles et Créteil devront patienter jusqu'au vendredi 10 juillet à 13 heures. Une attente qui prolonge le supplice des élèves d'Île-de-France. Du côté du ministère, on assure que la maintenance technique a été renforcée pour éviter le traditionnel "krach" des serveurs d’affichage en ligne à la minute cruciale. Pour les plus nostalgiques, ou les plus impatients, les listes papier seront également placardées dans la cour des collèges. À vos écrans ou vos vélos. 07:47 - Jour-J pour les résultats du brevet dans plusieurs académies C’est l’heure de vérité pour la nouvelle mouture du Diplôme national du brevet (DNB). Cette session 2026 inaugure un changement majeur de barème qui fait trembler les candidats : le contrôle continu ne pèse désormais plus que pour 40 % de la note globale, contre 60 % pour les épreuves terminales de la fin juin. Un virage à 180 degrés qui valorise grandement la performance lors des examens écrits et de l'oral. Dans les salles des profs comme chez les parents, l'attente des résultats est doublée d'une vive curiosité statistique. Cette baisse de la part du contrôle continu va-t-elle faire chuter le taux de réussite national, habituellement proche des 88 % ? Éléments de réponse imminents.

Les résultats du brevet sont dévoilés à partir de ce mercredi 8 juillet 2026 dans plusieurs académies. Ils se poursuivront jusqu'au vendredi 10 juillet, alors, encore un peu de patience pour les élèves concernés.