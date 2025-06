Brevet 2025 : découvrez le sujet de sciences de ce vendredi 27 juin

Le brevet 2025 se termine avec l'épreuve de sciences prévue ce vendredi après-midi. Découvrez le sujet proposé aux collégiens en intégralité.

L'essentiel Des centaines de milliers de candidats par l'épreuve du brevet de sciences 2025 ce vendredi 27 juin de 13h30 à 14h30.

Les sujets du brevet de sciences se décomposent en deux exercices portant chacun sur une matière scientifique. Les collégiens de filière générale plancheront sur une épreuve mêlant physique-chimie et SVT, tandis que ceux de filière technologique se frotteront à un exercice de physique-chimie et un autre de technologie. Chaque exercice est noté sur 25 points pour une épreuve évaluée sur 50 au total.

Le sujet du brevet de sciences 2025 sera publié en intégralité à la fin de l'épreuve et il sera à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama.

12:58 - Comment obtenir 50 points au brevet de sciences ? Les épreuves finales du brevet permettent d'obtenir jusqu'à 400 points, soit le nombre de points minimum nécessaire pour obtenir le diplôme. Sur ces centaines de points, 50 peuvent être obtenus uniquement sur l'épreuve de sciences : 25 points sont à gagner sur le premier exercice et 25 autres sont à récupérer sur le second exercice. Les candidats peuvent même connaître le nombre de points que permet d'obtenir chaque question, puisque le détail du barème est affiché. Pour rappel, l'épreuve de sciences et celle d'histoire-géo rapportent chacune jusqu'à 50 points, tandis que celles de français, de maths et l'oral rapportent jusqu'à 100 points chacune. D'autres points sont à récupérer grâce au contrôle continu. 12:44 - Ce qu'il ne faut pas oublier pour le brevet de sciences 2025 Tous les candidats de Troisième doivent passer l'épreuve du brevet de sciences ce vendredi après-midi, mais ils ne pourront accéder à la salle d'examen que sur présentation de certains documents : leur convocation à l'épreuve du brevet et leur pièce d'identité. En plus de ces papiers, les candidats doivent apporter plusieurs affaires indispensables : le contenu d'une trousse (stylos, crayons, surligneurs, effaceurs, gomme) et du matériel comme une règle ou un calculatrice. Il est également conseillé d'apporte une bouteille d'eau et de quoi manger comme un fruit, des fruits secs ou des biscuits. Enfin, une montre est bien utile pour gérer son temps au cours de l'épreuve, en particulier celle de science qui ne dure qu'une heure. 12:30 - Le brevet de sciences est la dernière épreuve à passer ! Les candidats au brevet des collèges ont déjà passé les trois premières épreuves de l'examen entre hier et ce matin. Ils doivent encore passer le dernier examen, celui de sciences, ce vendredi après-midi à partir de 13h30. Ils auront seulement une heure pour reprendre leur copie.

Les sujets du brevet 2025

Quels sont les sujets probables pour le brevet de sciences 2025 ?

Toutes les notions faisant partie du programme de SVT, de même que celles inscrites au programme de physique-chimie et de technologie sont susceptibles de tomber le jour de l'épreuve, mais certains sujets ont plus de chances d'être au cœur de l'examen selon les sites spécialisés. Ces indications permettent d'optimiser les révisions, sans toutefois faire l'impasses sur les autres chapitres des cours de science : les candidats ne sont pas à l'abri d'une surprise le jour de l'épreuve. Voici donc les sujets de sciences jugés les plus probables pour le brevet 2025 :

► En SVT, les sujets considérés comme plus probables sont :

La génétique ;

L'immunologie ;

Les microorganismes ;

Les phénomènes météorologiques et climatiques ;

L'évolution et la reproduction.

D'autres sujets sont également cités parmi les sujets à même de tomber au brevet de sciences notamment le fonctionnement de corps (les organes et les systèmes nerveux ou circulatoire, l'activité cérébrale, etc) ou encore la géologie.

► En physique-chimie, les sujets considérés comme plus probables sont :

Les transformations chimiques ;

L'énergie et ses conversions ;

L'électricité

Ces sujets sont de loin ceux qui reviennent le plus dans les sujets probables, mais sont aussi cités la lumière et l'optique ou encore le mouvement et les mesures des grandeurs.

► En technologie, les sujets considérés comme plus probables sont :

Le fonctionnement d'un objet technique ;

Les énergies et leurs transformations ;

Les matériaux et les contrainte

Les sujets du brevet de sciences 2025 déjà tombés

Les collégiens de France métropolitaine sont les derniers à passer l'examen du brevet des collèges : les candidats des centres de l'étranger ont déjà affronté le sujet de physique-chimie et de SVT. Des sujets différents sont tombés en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique ainsi que dans les pays européens. Consulter le contenu des sujets de brevet de sciences déjà tombés est une bonne manière de se préparer à l'épreuve et aux exercices susceptibles d'être proposés le jour-J.

► Sujet du brevet de sciences 2025 en Asie

► Sujet du brevet de sciences 2025 en Amérique du Nord

A quelle date seront publiés les résultats de l'épreuve de sciences du brevet 2025 ?

La date de publication des résultats dépend de l'académie de rattachement des candidats, mais ils devraient être disponibles au plus tard à la mi-juillet. Une cérémonie de remise de diplôme de brevet est organisée à chaque rentrée pour les lauréats dans leur ancien collège.