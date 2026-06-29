Sujet de sciences au brevet 2026 : découvrez l'épreuve et le corrigé !

Découvrez le sujet officiel de l'épreuve de sciences (SVT et physique-chimie) dès sa publication ce lundi.

Et maintenant, le sujet de sciences ! Dernière ligne droite pour les candidats au Diplôme National du Brevet (DNB) 2026. Ce lundi après-midi, les élèves de troisième passent la redoutable épreuve de sciences. Physique-chimie, SVT... Quel est le sujet cette année ? Après avoir planché sur le français vendredi et sur l'histoire-géographie ce matin, les quelque 850 000 candidats au brevet des collèges se confrontent à la troisième épreuve écrite de cette session 2026 : les sciences. C'est à 13h30 précises que l'épreuve débute. Pendant une heure, les collégiens doivent mobiliser toutes leurs connaissances et leur logique pour répondre aux questions des examinateurs.

Pour rappel, sur les trois disciplines qui composent habituellement les sciences au collège (SVT, Physique-Chimie et Technologie), seules deux ont été sélectionnées pour la série générale de cette session 2026. Ce sont la Physique-Chimie et les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) qui attendent les élèves aujourd'hui. La technologie passe quant à elle son tour cette année pour les candidats de la voie générale.

Le sujet de sciences au brevet 2026

L'intégralité de l'épreuve est à retrouver ici-même grâce à notre partenaire Studyrama, expert en révision des examens.

Le sujet de l'épreuve de sciences 2026 est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes, à exploiter des données chiffrées et expérimentales, à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux disciplines concernées. L'épreuve dure 1 heure (deux fois 30 minutes), est notée sur 20 points au total et affiche un coefficient 2 dans la note finale du brevet.

Dernières mises à jour

11:42 - Des attentes claires pour l'épreuve de sciences 2026 Le sujet au brevet de sciences évalue le socle commun de connaissances et de compétences. Les correcteurs recherchent la maîtrise de la démarche scientifique. L'élève doit être capable de formuler une hypothèse, de décrire les étapes d'une expérience, d'interpréter des résultats et de concevoir une conclusion logique. La capacité à lire et à exploiter un graphique ou à convertir des unités de mesure est également testée. L'expression écrite doit être rigoureuse : l'emploi d'un vocabulaire scientifique précis est attendu. Les correcteurs apprécient les copies qui lient logiquement les arguments entre eux en utilisant des connecteurs logiques clairs et appropriés. 11:20 - Un sujet classique pour ce DNB 2026 ! À quoi faut-il s'attendre concrètement derrière les énoncés du sujet de sciences 2026 ? L'épreuve de sciences du brevet n'est pas un simple contrôle de récitation de cours. Elle prend généralement la forme d'un problème lié à des situations de la vie quotidienne ou à des enjeux contemporains comme l'environnement ou la santé. Les candidats au DNB 2026 font face à plusieurs documents : graphiques, tableaux de données, schémas d'expériences ou courts textes scientifiques. Les questions demandent d'analyser ces documents, d'en extraire des informations pertinentes et de les croiser avec les connaissances acquises durant l'année. Il est fréquent de devoir rédiger une petite synthèse argumentative pour répondre à une problématique scientifique précise posée par le sujet. 11:09 - Le timing et la gestion du temps : important pour ce sujet de sciences Une heure pour traiter deux matières, le défi principal de cette épreuve de sciences au brevet 2026 réside dans la gestion du temps. Les candidats disposent de 60 minutes montre en main, ce qui équivaut idéalement à 30 minutes par discipline. Il n'y a pas de pause entre la physique-chimie et la SVT. Les deux sujets sont distribués en même temps au début de l'épreuve du brevet. Il est fortement conseillé de ne pas s'éterniser sur une question difficile et de passer rapidement à la suite pour ne pas sacrifier une matière entière. Les correcteurs du sujet de sciences recommandent souvent de commencer par la discipline dans laquelle l'élève se sent le plus à l'aise afin de se mettre en confiance, tout en gardant un œil attentif sur l'horloge de la salle d'examen pour éviter les surprises. 11:00 - Le sujet de sciences au brevet 2026 est prêt ! Ce lundi 29 juin 2026, les élèves de troisième s'apprêtent à passer la dernière épreuve écrite obligatoire du diplôme national du brevet. L'épreuve de sciences se déroule précisément de 13h30 à 14h30. Après avoir affronté le français, les mathématiques et l'histoire-géographie, les candidats devront mobiliser leurs ultimes forces pour cette matière qui clôture les examens écrits. Les collégiens sont attendus dans leurs salles respectives dès 13h15 pour les vérifications d'identité indispensables. C'est un sprint final d'une heure qui s'annonce pour les 850 000 candidats de cette session, avant de pouvoir enfin savourer des vacances d'été bien méritées. L'enjeu est de taille pour grappiller les derniers points précieux de cette session d'examen.

En savoir plus

Le sujet de sciences tombé au DNB l'année dernière et son corrigé

Quels résultats pour le brevet de sciences 2026 ?

Avec la réforme qui entre en vigueur pour cette session, la notation est désormais unifiée sur une moyenne globale de 10 sur 20 pour être reçu. Le calcul est plus simple : les notes des épreuves finales de fin d'année pèsent pour 60% de la note globale, tandis que le contrôle continu représente les 40% restants.

La mention Assez bien est attribuée à partir de 12 sur 20, la mention Bien à partir de 14 sur 20, et la mention Très bien dès 16 sur 20. La grande nouveauté de cette année est l'apparition de la mention Très bien avec félicitations du jury, réservée aux candidats qui décrochent une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20. Les candidats prendront leur mal en patience pour découvrir leurs notes : selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet 2026.