Sujet de sciences au brevet des collèges 2026 : à quoi s'attendre ? Les sujets probables

Le brevet des collèges 2026 approche à grands pas pour les élèves de troisième. Pour cette session, la préparation du sujet de sciences doit être minutieuse. On vous explique tout.

Les épreuves écrites du Diplôme National du Brevet (DNB) rythment la fin de ce mois de juin 2026. Pour les quelque 850 000 collégiens de France, c'est le tout premier examen officiel de leur scolarité. Pour les sciences, l'épreuve est prévue le lundi 29 juin 2026 et cette année, la donne a changé : le système traditionnel d'attribution des points a évolué au profit d'un calcul plus lisible, basé à 40% sur le contrôle continu (la moyenne des moyennes annuelles de l'ensemble des enseignements de 3e) et à 60% sur les épreuves terminales de fin d'année. Pour décrocher le précieux brevet des collèges 2026, il faut obtenir une moyenne générale d'au moins 10 sur 20.

Le sujet de sciences dans ce brevet des collèges conserve une importance capitale. L'ensemble de cette épreuve est noté sur 20 points, 10 points pour chacune des disciplines et est dotée d'un coefficient 2. Pas question donc de faire l'impasse sur les révisions : si faire des fiches peut aider à fixer les notions indispensables, s'entraîner sur des exercices concrets et des annales reste le meilleur moyen de glaner des points et de viser une mention la plus élevée possible.

Quelle est la date de l'épreuve de sciences au brevet 2026 ?

Selon le calendrier officiel publié par le ministère de l'Éducation nationale, l'épreuve de sciences est la troisième de ces examens du brevet 2026, le lundi 29 juin. Pour cette épreuve, à chaque session de l'examen, deux disciplines seulement sur les trois citées - physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre, technologie - sont retenues. Le choix des deux disciplines est signifié deux mois avant la date de l'examen. Ce choix est valable pour la session normale (en fin d'année scolaire) et la session de remplacement (en septembre).

En quoi consiste le sujet du brevet de sciences ?

Lors de l'épreuve du brevet, seules deux matières sur les trois sont évaluées lors de l'épreuve de sciences. Pour cette session 2026 du DNB, ce sont la physique-chimie et la SVT qui ont été choisies, que ce soit pour la voie générale ou la voie professionnelle.

Le sujet de l'épreuve est construit afin d'évaluer l'aptitude du candidat à maîtriser les compétences et connaissances prévues par les programmes, à exploiter des données chiffrées et/ou expérimentales, à analyser et comprendre des informations en utilisant les raisonnements, les méthodes et les modèles propres aux disciplines concernées. L'épreuve dure 1 heure (deux fois 30 minutes), est notée sur 20 points au total et affiche un coefficient 2 dans la note finale du brevet.

Quels sont les sujets probables du brevet de sciences en 2026 ?

Le sujet de sciences du brevet session 2026 réunit deux disciplines du programme : la physique-chimie et les sciences de la vie et de la Terre (SVT). Cette épreuve propose plusieurs exercices contextualisés permettant d'évaluer les connaissances scientifiques, les capacités de raisonnement et l'analyse de documents. Bien qu'il faille tout réviser pour éviter les mauvaises surprises, les analyses de tendances menées par le site spécialisé Digischool mettent en avant des pronostics pour cette session 2026.

Les sujets "très probables" en SVT au brevet 2026

Les changements climatiques : causes, manifestations et conséquences

La biodiversité : dynamique et préservation

Les sujets "probables" en SVT au brevet 2026

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La loi de gravitation universelle

Les sujets "probables" en physique-chimie au brevet 2026

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Quels résultats pour le brevet de sciences 2026 ?

Avec la réforme qui entre en vigueur pour cette session, la notation est désormais unifiée sur une moyenne globale de 10 sur 20 pour être reçu. Le calcul est plus simple : les notes des épreuves finales de fin d'année pèsent pour 60% de la note globale, tandis que le contrôle continu représente les 40% restants.

La mention Assez bien est attribuée à partir de 12 sur 20, la mention Bien à partir de 14 sur 20, et la mention Très bien dès 16 sur 20. La grande nouveauté de cette année est l'apparition de la mention Très bien avec félicitations du jury, réservée aux candidats qui décrochent une moyenne supérieure ou égale à 18 sur 20.

Les candidats prendront leur mal en patience pour découvrir leurs notes : selon les académies, les résultats du brevet des collèges seront publiés entre le 7 et le 10 juillet 2026.