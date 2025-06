Résultat du BTS 2025 : les listes dévoilées, découvrez tous les résultats

Les candidats au BTS sont en train d'être fixés sur leurs résultats. Les académies les dévoilent progressivement. Découvrez ceux qui sont tombés.

Les épreuves du BTS, ou Brevet de Technicien Supérieur, se sont déroulées entre le 15 et le 20 mai. Les résultats ont alors commencé à tomber. Pour cette année, ils sont diffusés progressivement entre la mi-juin et le début juillet selon les académies et les spécialités. De fait, contrairement aux résultats du bac et du brevet, ils ne sont pas publiés juste sur un jour ni sur une semaine.

Le Brevet de Technicien supérieur, délivré en fonction des résultats obtenus à l'examen final, évalue l'acquisition des capacités, des compétences et des savoir-faire propres à la spécialité choisie par l'élève. Il est à noter qu'il n'est délivré qu'aux candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sur l'ensemble des six épreuves de l'examen.

Consultez les résultats du BTS par académie et par ville

Pour suivre le fil de la publication des résultats du BTS 2025, aidez-vous du moteur de recherche disponible ci-dessous. En outre, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académie et par ville.

Sur leurs sites internet, les académies publient les dates et horaires de publication des résultats du BTS selon les spécialités. La date de publication des résultats peut être différente selon les spécialités. Consultez les résultats du BTS 2025 par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous, ou saisissez un nom et une ville pour affiner les listes d'admis, grâce à notre moteur de recherches ci-dessous.

La carte des résultats du BTS ci-dessus se colore dès que les premiers résultats sont publiés dans une académie, en fonction du taux de réussite provisoire calculé par nos soins. Dans certaines académies, il est possible que les résultats de certaines filières soient publiés avant d'autres. Cette carte continuera donc à évoluer et à se colorer au fur et à mesure de l'arrivée des résultats

La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont, chaque année, invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat. Source : Ministère de l'Education nationale

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Date Épreuve du BTS 20205 Horaire (métropole) Jeudi 15 mai 2025 Langue vivante étrangère A (LV1) 10h30 – 12h30 Jeudi 15 mai 2025 Culture générale et expression 14h30 – 17h30 Vendredi 16 mai 2025 Culture économique, juridique et managériale (CEJM) – BTS tertiaires 14h00 – 18h00 Vendredi 16 mai 2025 Mathématiques – BTS industriels 16h00 – 18h00 Lundi 19 mai 2025 Langue vivante étrangère B (LV2) – BTS SAM, MHR, CI Horaire défini par l'académie Lundi 19 mai 2025 Épreuves professionnelles écrites – 1ʳᵉ journée Horaire défini par l'académie Mardi 20 mai 2025 Épreuves professionnelles écrites – 2ᵉ journée Horaire défini par l'académie

Les horaires précis pour certaines épreuves, notamment les langues vivantes B et les épreuves professionnelles, sont déterminés par chaque académie et ont été communiqués aux candidats via leur convocation officielle. Les épreuves orales de rattrapage auront lieu en juillet 2025, selon les modalités spécifiques de chaque académie.​

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) permet de se spécialiser à la sortie du lycée dans un domaine professionnel particulier, et ce pendant deux ans. A ce titre, le panel de choix est très large : les élèves peuvent choisir des voix comme édition, photographie, métiers de l'audiovisuel, autant que commerce international, comptabilité et gestion, management commercial, ou que hôtellerie-restauration, opticien, agent immobilier... Le tout est de faire un choix !

L'an dernier, 193 400 candidats ont passé le BTS, un chiffre en hausse de 3,7%. 74,7% d'entre eux l'ont décroché, ce qui représente une baisse de 0,8 point. C'est le BTS textile qui a obtenu le meilleur taux de réussite avec 95,5%.