Résultat du BTS 2026 : les dates et calendrier complet, les résultats des candidats précédents

Les épreuves écrites de la session 2026 du BTS ont pris fin. Les étudiants auront leurs résultats à partir de la fin du mois de juin.

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) est un diplôme d'État particulièrement attendu par des milliers d'étudiants en France. Après les épreuves écrites communes et professionnelles qui se déroulent en mai, l'attente des résultats commence.

Contrairement au baccalauréat, qui bénéficie d'une date unique et centralisée pour toute la France, la diffusion des résultats du BTS est fortement décentralisée. Voici le point complet sur le calendrier officiel de la session 2026.

Le calendrier général du BTS 2026

La session d'examen du BTS 2026 s'étale sur plusieurs semaines selon un calendrier global validé par le Ministère de l'Éducation nationale :

1. Les épreuves écrites

Les épreuves écrites communes se sont déroulées du lundi 18 mai au jeudi 21 mai 2026 (CEJM, Mathématiques, Langues vivantes et Culture générale). Les candidats viennent tout juste de les terminer.

2. La diffusion des résultats (1er groupe)

La période de publication s'étale officiellement entre le lundi 22 juin et le vendredi 10 juillet 2026.

3. Les oraux de rattrapage (2nd groupe)

Les épreuves de contrôle se déroulent dans la foulée des résultats du premier groupe au début du mois de juillet. La clôture définitive de la session (affichage des derniers admis du second groupe inclus) est fixée pour tout le monde au plus tard le vendredi 10 juillet 2026.

Consultez les résultats du BTS par académie et par ville

Pour suivre le fil de la publication des résultats du BTS 2026, aidez-vous du moteur de recherche disponible ci-dessous. En outre, les listes d'admis au Brevet de technicien supérieur sont consultables gratuitement sur notre page, par académie et par ville. Consultez aussi les résultats du BTS 2026 par académie grâce à notre carte interactive ci-dessous.

Sur leurs sites internet, les académies publient les dates et horaires de publication des résultats du BTS selon les spécialités. La date de publication des résultats peut être différente selon les spécialités.

La carte des résultats du BTS ci-dessus se colore dès que les premiers résultats sont publiés dans une académie, en fonction du taux de réussite provisoire calculé par nos soins. Dans certaines académies, il est possible que les résultats de certaines filières soient publiés avant d'autres. Cette carte continuera donc à évoluer et à se colorer au fur et à mesure de l'arrivée des résultats

La présente publication de résultats ne présente pas de caractère de notification officielle. Les candidats sont, chaque année, invités à consulter les listes d'affichage officielles ou leurs relevés de notes. Ne figurent pas dans ces listes les personnes qui n'ont pas souhaité voir leur résultat publié. La ville indiquée correspond à celle de l'établissement d'origine du candidat.

Pour les candidats au BTS pour lesquels les modalités de scolarisation ne correspondent pas à la remise d'un livret scolaire ou d'un livret de formation, également appelés "candidats libres", la session est reportée au mois de septembre. Les candidats doivent alors passer les épreuves auxquelles ils étaient initialement inscrits pour la session de juin.

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) permet de se spécialiser à la sortie du lycée dans un domaine professionnel particulier, et ce pendant deux ans. A ce titre, le panel de choix est très large : les élèves peuvent choisir des voix comme édition, photographie, métiers de l'audiovisuel, autant que commerce international, comptabilité et gestion, management commercial, ou que hôtellerie-restauration, opticien, agent immobilier... Le tout est de faire un choix !