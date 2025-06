Sujet bac maths 2025 : découvrez l'intégralité du sujet de ce 17 juin

La première session de l'épreuve de spécialité maths se déroule ce mardi 17 juin. Voici le sujet sur lequel penchent les élèves.

Ce mardi 17 et mercredi 18 juin se déroulent les épreuves de spécialité. Elles sont capitales pour les élèves qui passent le bac, valant coefficient 16. Pour ceux qui ont opté pour les mathématiques, ils se penchent pendant quatre heures sur quatre exercices, notés entre 3 et 6 points chacun. Ils peuvent prendre la forme d'un problème, d'un questionnaire, d'une démonstration ou encore de calculs. Les sujets du bac de maths 2025 vont être rendus publics après une heure d'épreuve, lorsque les candidats retardataires ne pourront plus rentrer dans la salle, soit vers 15h15. Le sujet de maths sera à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. Des corrigés seront également disponibles à la fin de l'épreuve pour permettre aux candidats de connaitre les réponses attendues aux exercices. Quelles sont les dates des résultats du bac de maths 2025 ? Pour cette édition 2025 du bac de maths, voici les dates à connaître pour les résultats et rattrapages. Vendredi 4 juillet 2025 : résultats des épreuves

Entre le lundi 7 et le mercredi 9 juillet 2025 : épreuve de rattrapage

Entre le lundi 8 et le jeudi 11 septembre 2025 : épreuve de remplacement

Dernières mises à jour

14:45 - La spécialité maths est celle qui a le plus de candidats 45% des élèves ont choisi la spécialité maths cette année. Ils sont près de 170 000 élèves à avoir opté pour cette matière et passeront donc en deux groupes entre cet après-midi et demain. Elle est suivie de la SES et de la physique-chimie, qui dépassent aussi les 100 000 candidats. 14:19 - Les élèves en retard peuvent encore se présenter L'épreuve de maths a commencé pour la plupart des candidats au bac. Certains retardataires peuvent encore être admis dans la salle, et ce jusqu'à 15 heures. Ils n'auront cependant pas de temps supplémentaire et devront rendre leur copie au plus tard à 18 heures. Ceux qui arriveront plus d'une heure en retard seront directement convoqués au rattrapage. 13:55 - Dernière minutes avant le bac de maths ! A 14 heures pile, l'épreuve de maths va commencer et durera jusqu'à 18 heures. Les élèves devront rester au moins jusqu'à 15 heures dans la salle. C'est le moment de respirer un bon coup et de se concentrer. 13:00 - Plus qu'une heure avec l'épreuve ! A 14 heures va débuter l'épreuve de spécialité maths pour une durée de quatre heures. Les élèves doivent se présenter avec leurs papiers d'identité et leur convocation à l'épreuve. Une fois dans la salle, ils pourront s'installer et trouveront une copie vierge ainsi que du brouillon sur la table qui leur a été attribuée. Ils devront ensuite garder sur leur bureau que le strict nécessaire. Collation et eau sont autorisées. 11:55 - Quand les résultats du bac de maths seront-ils disponibles ? Pour les élèves ayant choisi la spécialité maths, l'épreuve peut se dérouler cet après-midi s'ils ont été convoqués pour la première session, sinon ce sera demain. Cette épreuve comptera pour un coefficient 16 et est donc capitale. Il faudra toutefois attendre jusqu'au vendredi 4 juillet pour connaitre les résultats et la note pour cette matière. 10:30 - Les sujets et corrigés disponibles cet après-midi ! 172 043 lycéens ont choisi la spécialité maths cette année. Les mathématiques vont ainsi représenter 16% de leur note finale. Vous allez pouvoir retrouver dès cet après-midi sur cette page le sujet tombé pour le jour 1 de cette épreuve, puis le corrigé de tous les exercices. 07:45 - Ces sujets qui sont tombés dans les centres étrangers Dans les centres étrangers, des élèves ont déjà passé l'épreuve de mathématiques pour le bac 2025, comme en Amérique du Nord, en Asie ou encore en Afrique. Certaines récurrences dans les sujets peuvent être constatées comme la modélisation d'une situation aléatoire avec les probabilités, l'étude de fonctions ou de suite mais aussi le travail sur la géométrie dans l'espace. Ce sont des notions clés du programme de mathématiques. 07:26 - Quels sujets probables pour le bac de maths ce mardi ? Les élèves qui ont été convoqués ce mardi vont plancher sur l'épreuve de mathématiques pendant 4 heures. Selon Digischool, certaines notions auraient plus de chances de tomber que d'autres. Parmi les plus probables se trouvent : Combinatoire et dénombrement

Succession d’épreuves indépendantes, schéma de Bernoulli

Équations différentielles

Primitives

Sommes de variables aléatoires

Quels sont les sujets jugés probables pour le bac de maths 2025 ?

Certains sujets tombent régulièrement au bac de maths, c'est le cas de la géométrie, des probabilités, des études de fonctions et des études de suite. Avant l'examen, certains sites spécialisés ont donné des pistes sur les sujets les plus probables pour cette année, en s'appuyant sur les sujets tombés les années passées. Selon Diplomeo, les sujets très probables pour cette édition 2025 étaient les primitives, les sommes de variables aléatoires, la combinatoire et dénombrement, les équations différentielles et le schéma de Bernouilli. Le calcul intégral, l'orthogonalité dans l'espace, les vecteurs étaient aussi possibles. Les équations de droites et de plans ou encore les compléments sur les fonctions étaient estimées comme ayant, à l'inverse, moins de chances de tomber cette année.

De son côté, Annabac estime que la géométrie dans l'espace, les suites, les fonctions exponentielles, le théorème des valeurs intermédiaires, le calcul intégral et les probabilités sont des chapitres qui tombent régulièrement. Certaines consignes reviennent aussi souvent comme calculer une dérivée, déterminer l'équation d'une tangente, déterminer les limites d'une fonction ou d'une suite, calculer les coordonnées d'un vecteur ou encore faire un arbre de probabilité. L'analyse graphique ou de statistiques est aussi essentielle tout comme la rédaction d'un raisonnement structuré.

Les sujets déjà tombés dans les centres étrangers

Des premiers sujets de maths sont déjà tombés au bac 2025 dans les centres étrangers, notamment en Amérique du Nord. Ces lycéens étaient les premiers à passer le bac. Les exercices ont porté sur la modélisation d'une situation aléatoire, l'étude d'une suite et d'une fonction ainsi que la géométrie dans l'espace.

D'autres sujets sont aussi tombés une semaine avant ceux en France dans les centres étrangers d'Asie et d'Afrique. Les sujets tombés en Asie se composaient d'un vrai/faux sur la géométrie dans l'espace, d'un exercice de probabilité, d'une démonstration par récurrence et de l'étude d'une fonction exponentielle. Dans les centres étrangers d'Afrique, les exercices étaient plutôt axés sur une étude de fonction, d'équations différentielles et d'une suite récurrente.

Il est aussi intéressant de regarder les sujets des années précédentes. L'année dernière, les fonctions exponentielles et logarithmiques sont tombées, les probabilités aussi ou encore de la géométrie dans l'espace.