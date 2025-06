Sujet bac maths 2025 : découvrez l'intégralité du sujet tombé le 18 juin

La deuxième session des épreuves de spécialité a lieu ce mardi. Pour ceux qui ont opté pour les maths, un nouveau sujet leur a été proposé. Voici les exercices sur lesquels ils ont dû pencher.

La deuxième partie des épreuves de spécialité se déroule ce mercredi 18 juin. Elles sont capitales pour les élèves qui passent le bac, valant coefficient 16. Pour ceux qui ont opté pour les mathématiques, ils se penchent pendant quatre heures sur quatre exercices, notés entre 3 et 6 points chacun. Ils peuvent prendre la forme d'un problème, d'un questionnaire, d'une démonstration ou encore de calculs. Le sujet du bac de maths 2025 de la deuxième session a été rendu dans l'après-midi, une fois que les candidats retardataires ne pouvaient plus entrer dans la salle d'examen. Il est à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. Un corrigé sera également disponible à la fin de l'épreuve pour permettre aux candidats de connaitre les réponses attendues aux exercices. Quelles sont les dates des résultats du bac de maths 2025 ? Pour cette édition 2025 du bac de maths, voici les dates à connaître pour les résultats et rattrapages. Vendredi 4 juillet 2025 : résultats des épreuves

Entre le lundi 7 et le mercredi 9 juillet 2025 : épreuve de rattrapage

Entre le lundi 8 et le jeudi 11 septembre 2025 : épreuve de remplacement

Dernières mises à jour

15:45 - Le sujet du bac maths dévoilé ! Pour ce deuxième jour, le sujet du bac de maths vient de tomber. Comme la veille, il s'étale sur 7 pages avec quatre exercices. La calculatrice était autorisée. Le premier exercice sur 5 points était de nouveau sur les probabilités avec l'étude de personnes venues séjourner dans un centre multi-sports. Ensuite, pour 5 points, les élèves devaient s'intéresser à la géométrie dans l'espace avec un repère orthonormé. Ils devaient alors étudier des droites et des vecteurs. Le troisième exercice était sur 4 points sous forme d'affirmations autour des suites. Il fallait préciser si elles étaient vraies ou fausses puis le justifier. Enfin, pour 6 points, il fallait se pencher sur l'arrêt d'un chariot sur un manège, qui revenait à une étude de fonction. 15:05 - Tous les élèves de la spécialité maths ont commencé ou terminé l'épreuve ! 45% des élèves ont choisi la spécialité maths cette année. Ces près de 170 000 élèves sont passés en deux groupes entre hier après-midi et cet après-midi. Les retardataires ne sont désormais plus admis. Ils ont donc tous découvert leurs sujets. Les premiers élèves qui souhaitent quitter la salle et rendre leur copie sont désormais autorisés à le faire. 14:20 - Il est encore temps d'accéder à l'épreuve ! L'épreuve de maths a commencé pour la plupart des candidats au bac. Certains retardataires peuvent encore être admis dans la salle, et ce jusqu'à 15 heures. Ils n'auront cependant pas de temps supplémentaire et devront rendre leur copie au plus tard à 18 heures. Ceux qui dépasseront ce délai seront directement convoqués au rattrapage. 14:00 - L'épreuve commence ! L'épreuve de maths est lancée ! Les élèves ont quatre heures pour répondre aux quatre exercices indépendants, notés au total sur 20. Cette note comptera pour 16% de la note finale. C'est le moment de rester bien concentré. 13:30 - Les sujets et corrigés disponibles cet après-midi ! Alors que de nombreux élèves vont bientôt commencer à se pencher sur l'épreuve de mathématiques, vous allez pouvoir retrouver dès cet après-midi sur cette page le sujet tombé pour le jour 2 de cette épreuve, puis le corrigé de tous les exercices. 12:50 - Deux documents sont indispensables pour passer l'épreuve ! A 14 heures, va débuter la deuxième session de l'épreuve de spécialité de mathématiques pour une durée de quatre heures. Les élèves doivent se présenter avec leurs papiers d'identité (carte d'identité, passeport ou permis) et leur convocation à l'épreuve, qui précise l'établissement, la salle et l'emplacement de passage de l'examen. Une fois dans la salle, ils pourront s'installer et trouveront une copie vierge ainsi que du brouillon sur la table qui leur a été attribuée. Ils devront ensuite garder sur leur bureau que le strict nécessaire. Collation et eau sont autorisées. 11:48 - Il faut penser à la calculatrice ! S'il y a bien une épreuve où la calculatrice peut être autorisée, c'est lors de l'épreuve de mathématiques. Elle a été permise pour la session du 17 juin. Lors de la distribution du sujet, il faudra regarder si son usage est de nouveau autorisé. Il faut savoir que désormais seules les calculatrices en mode examen actif sont autorisées ou celles sans mémoire de "type collège" afin d'éviter la triche. 09:16 - Des élèves passent encore le bac de maths cet après-midi Ce mercredi 18 juin, les élèves passent leur deuxième épreuve de spécialité. Un nouveau sujet de maths va donc être proposé à 14 heures, pour ceux qui n'avaient pas passé cette matière hier. Elle comptera coefficient 16 et durera quatre heures.

Les autres sujets tombés au bac 2025

Mercredi 17 juin, une première session du bac de maths a eu lieu. Les élèves avaient alors penché sur un sujet différent. Le premier exercice est évalué sur 5 points et s'attaque aux probabilités autour des groupes sanguins. Le second exercice, sur 6 points, se penche sur l'étude d'une fonction et de ses dérivées. Le troisième sur 4 points demandait de vérifier quatre affirmations autour des droites et vecteurs. Enfin, le dernier exercice sur l'évolution de la superficie recouverte par une algue marine compte pour 5 points. Notre partenaire Studyrama a mis en ligne le sujet et une proposition de corrigé élaborée par des professeurs agrégés, comme vous pouvez le découvrir ci-dessous.

Des premiers sujets de maths étaient déjà tombés au bac 2025 dès mai dans les centres étrangers, notamment en Amérique du Nord. Ces lycéens étaient les premiers à passer le bac. Les exercices ont porté sur la modélisation d'une situation aléatoire, l'étude d'une suite et d'une fonction ainsi que la géométrie dans l'espace.

D'autres sujets sont aussi tombés une semaine avant ceux en France dans les centres étrangers d'Asie et d'Afrique. Les sujets tombés en Asie se composaient d'un vrai/faux sur la géométrie dans l'espace, d'un exercice de probabilité, d'une démonstration par récurrence et de l'étude d'une fonction exponentielle. Dans les centres étrangers d'Afrique, les exercices étaient plutôt axés sur une étude de fonction, d'équations différentielles et d'une suite récurrente.