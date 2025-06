Sujet bac maths 2025 : voici ce qui va tomber ce mardi 17 juin

Les épreuves de spécialité du bac sont imminentes. Les écrits ont lieu ce 17 et 18 juin, notamment pour les mathématiques. Voici les exercices attendus.

Les épreuves de spécialité se déroulent ce mardi et mercredi 17 et 18 juin. Elles sont très importantes pour les élèves qui passent le bac, valant coefficient 16. Pour ceux qui ont opté pour les mathématiques, il faudra se pencher pendant quatre heures sur quatre exercices, notés entre 3 et 6 points chacun. Ils peuvent prendre la forme d'un problème, d'un questionnaire, d'une démonstration ou encore de calculs.

Fiches, exercices, les élèves devront s'être entrainés et avoir bien révisé, sans négliger aucune partie du programme, pour réussir cette épreuve tant redoutée. Certains sujets tombent cependant plus régulièrement au bac de maths, c'est le cas de la géométrie, des probabilités, des études de fonctions et des études de suite. Certains sites spécialisés donnent, en plus, des pistes sur les sujets les plus probables pour cette année, en s'appuyant sur les sujets tombés les années passées.

Quels sont les sujets jugés probables pour le bac de maths 2025 ?

Selon Diplomeo, les sujets très probables pour cette édition 2025 sont les primitives, les sommes de variables aléatoires, la combinatoire et dénombrement, les équations différentielles et le schéma de Bernouilli. Le calcul intégral, l'orthogonalité dans l'espace, les vecteurs pourraient aussi tomber. Les équations de droites et de plans ou encore les compléments sur les fonctions auraient, à l'inverse, moins de chances de tomber cette année.

De son côté, Annabac estime que la géométrie dans l'espace, les suites, les fonctions exponentielles, le théorème des valeurs intermédiaires, le calcul intégral et les probabilités sont des chapitres qui tombent régulièrement. Certaines consignes reviennent aussi souvent comme calculer une dérivée, déterminer l'équation d'une tangente, déterminer les limites d'une fonction ou d'une suite, calculer les coordonnées d'un vecteur ou encore faire un arbre de probabilité. L'analyse graphique ou de statistiques est aussi essentielle tout comme la rédaction d'un raisonnement structuré.

Les sujets déjà tombés dans les centres étrangers

Les élèves peuvent aussi s'intéresser aux premiers sujets de maths à être tombés au bac 2025, soit ceux dans les centres étrangers, notamment en Amérique du Nord. Ces lycéens étaient les premiers à passer le bac. Les exercices ont porté sur la modélisation d'une situation aléatoire, l'étude d'une suite et d'une fonction ainsi que la géométrie dans l'espace.

D'autres sujets sont aussi déjà tombés dans les centres étrangers d'Asie et d'Afrique. Les élèves ont passé les épreuves une semaine avant ceux en France. Les sujets tombés en Asie se composaient d'un vrai/faux sur la géométrie dans l'espace, d'un exercice de probabilité, d'une démonstration par récurrence et de l'étude d'une fonction exponentielle. Dans les centres étrangers d'Afrique, les exercices étaient plutôt axés sur une étude de fonction, d'équations différentielles et d'une suite récurrente.

Il est aussi intéressant de regarder et de s'exercer sur les sujets des années précédentes. L'année dernière, les fonctions exponentielles et logarithmiques sont tombées, les probabilités aussi ou encore de la géométrie dans l'espace.

Pour les filières technologiques, STD2A, STI2D, STL, STMG, ST2S, STHR, elles ont un programme commun de mathématiques. La matière est évaluée dans le cadre du contrôle continu. Il s'agit de deux épreuves écrites passées en Première et une en Terminale. La construction de l'épreuve est similaire pour toutes les sessions, la seule différence est le niveau attendu. En 2h, les élèves doivent répondre à un QCM puis résoudre trois exercices indépendants. Le programme de terminale tourne autour de différents thèmes : algorithmique et programmation (variables, fonctions, listes, sélection de données), automatismes (proportions et pourcentages, évolutions et variations, calcul numérique et algébrique, fonctions et représentations, représentations graphiques de données chiffrées), analyse (suites numériques, suites géométriques à termes positifs, fonctions exponentielles, fonction logarithme décimal, fonction inverse), statistique et probabilités (séries statistiques à deux variables quantitatives, probabilités conditionnelles, variables aléatoires discrètes finies).

Quelles sont les dates du bac de maths 2025 ?

Pour cette édition 2025 du bac de maths, voici les dates à connaître et à cocher dans votre calendrier.