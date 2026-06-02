Sujet bac maths 2026 : ce qui est attendu pour cette année, les sujets probables

Le bac de maths 2026 approche. Les élèves qui ont choisi cette spécialité sont en pleine révision.

Les épreuves du baccalauréat vont ponctuer ce mois de juin. Les élèves de terminale ont rendez-vous pour une succession d'épreuves afin de clôturer leurs années lycée et d'obtenir leur diplôme. Parmi celles-ci se trouvent celle de spécialité et ils sont chaque année nombreux à choisir les mathématiques et à écoper de six heures de cours hebdomadaire dans la matière. 45 % des élèves de terminale générale vont passer cette spécialité cette année, soit 168 043 élèves. C'est un moment très redouté et dont l'impact sur la note finale est très important, valant coefficient 16, soit l'un des plus élevés de l'examen. Il faut donc bien réviser : faire des fiches peut bien aider pour les formules et théorèmes, mais en maths, faire des exercices est crucial pour s'entrainer.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de maths 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac de maths 2026 aura lieu le mardi 16 juin ou le mercredi 17 juin de 8 heures à 12 heures selon leur convocation. Il ne faut pas confondre avec l'épreuve de mathématiques anticipées des premières qui a lieu le vendredi précédent. Les candidats auront donc quatre heures d'épreuve, mais ils seront autorisés à partir au bout d'une heure.

En quoi consiste l'épreuve du bac de maths ?

Pour ceux qui ont opté pour les mathématiques, ils se penchent sur quatre exercices indépendants les uns des autres, notés entre 3 et 6 points chacun. Ils peuvent prendre la forme d'un problème, d'un questionnaire à choix multiples, d'une démonstration ou encore de calculs. Il est donc possible de les faire dans l'ordre que l'élève préfère. Il faut maitriser l'ensemble du programme de terminale : probabilités, algèbre et géométrie, analyse, statistiques, algorithme, programmation… L'énoncé précisera si la calculatrice est autorisée durant l'épreuve.

Quels sont les sujets probables du bac de maths ?

Pour le bac de spécialité mathématiques, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il faut tout revoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a cependant des thématiques qui ont peut-être plus de chance de tomber que d'autres. Les grands incontournables sont les probabilités, les fonctions, les suites et la géométrie. Certains sites spécialisés font des estimations plus précises par rapport aux tendances observées lors des années passées. Selon Digischool, les sujets très probables sont le schéma de Bernoulli et la loi binomiale, les sommes de variables aléatoires, la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle, les équations différentielles et la géométrie dans l'espace. Les suites récurrentes et raisonnement par récurrence, les primitives, le calcul intégral, la convexité, les limites de fonction et la continuité pourraient aussi tomber. Diplomeo y ajoute l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et l'intégration par partie. S'il ne faut pas les écarter, les notions moins probables seraient la concentration et la loi des grands nombres, les fonctions trigonométriques et les compléments de dérivation.

Les sujets du bac de maths 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, les épreuves de spécialité de maths n'ont pas encore eu lieu, dans certains centres français à l'étranger, des sujets sont déjà tombés. Les élèves passent l'examen à des dates différentes. Ceux scolarisés en Amérique du Nord l'ont déjà passé le 20 et 21 mai et leurs énoncés peuvent aider pour s'entrainer et donner des indications sur les types d'exercices susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen.

Le sujet était composé d'un premier exercice sur une plateforme de diffusion musicale avec trois types d'abonnements faisant appel aux probabilités avec différentes variables aléatoires. Le deuxième étudiait la prolifération de poissons avec un travail autour d'une suite et du Python. La troisième partie se concentrait sur la géométrie dans l'espace avec une pyramide avec un appel aux notions autour des vecteurs. Le dernier exercice étudiait la courbe d'une fonction.

Les sujets du bac de maths 2025

Les sujets qui sont tombés au bac 2026 peuvent aussi servir de support d'entrainement : ce sont les annales les plus récentes.

Quelles sont les dates des résultats du bac de maths 2026 ?

Pour cette édition 2026 du bac de maths, voici les dates à connaître pour les résultats et rattrapages.