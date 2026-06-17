Sujet bac maths 2026 : découvrez l'épreuve de ce mercredi 17 juin

Pour le bac 2026, la deuxième partie des candidats ayant choisi la spécialité maths passe l'épreuve ce mercredi 17 juin. Quels exercices demandés ?

Les élèves passent leur deuxième épreuve de spécialité ce mercredi 17 juin. Ils sont, comme chaque année, nombreux à avoir choisi la spécialité maths. 45 % des élèves de terminale générale passent l'épreuve de mathématiques cette année, soit 168 043 élèves. L'impact sur la note finale est très important, valant coefficient 16, soit l'un des plus élevés de l'examen.

L'épreuve de maths au bac 2026 s'étend sur 4 heures, de 8h à 12h. Elle est constituée de quatre exercices indépendants les uns des autres. Les élèves peuvent les composer dans l'ordre qu'ils préfèrent. Il faut toutefois être efficace car de nombreuses questions les attendent, mais tout bon raisonnement sera valorisé, même si le résultat final est inexact.

Le sujet du bac de maths du mercredi 17 juin

Le sujet du bac de maths est à retrouver sur Linternaute grâce à Studyrama. Il faut attendre au moins 9h15 pour qu'il soit dévoilé, mais le ministère de l'Education nationale peut tarder.

Le sujet de maths du mardi 16 juin

Ce mardi 16 juin, une première partie des élèves a passé l'épreuve de spécialité maths, sur un sujet bien différent de celui du jour. Retrouvez-le en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. L'énoncé était étendu sur 8 pages. Ce sujet de mathématiques spécialité a mobilisé un large éventail de notions enseignées en terminale : probabilités conditionnelles, variables aléatoires, espérance et variance, géométrie dans l'espace, dénombrement, équations différentielles, suites numériques, étude de fonctions logarithmiques et calcul intégral.

Le corrigé de l'épreuve de mathématiques

Raisonnement, calculs, réponses attendues, voici le corrigé du sujet de mathématiques du mardi 16 juin, grâce à Studyrama. Cela permet aux élèves de voir de quoi il en retournait et d'estimer leur note.

Dernières mises à jour

07:15 - Quels sont les sujets probables ? Pour le bac de spécialité mathématiques, il ne fallait faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Certains sites spécialisés ont toutefois fait des estimations plus précises par rapport aux tendances observées lors des années passées. Selon Digischool, les sujets très probables sont le schéma de Bernoulli et la loi binomiale, les sommes de variables aléatoires, la fonction logarithme népérien, la fonction exponentielle, les équations différentielles et la géométrie dans l'espace. Les suites récurrentes et raisonnement par récurrence, les primitives, le calcul intégral, la convexité, les limites de fonction et la continuité pourraient aussi tomber. Diplomeo y ajoute l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et l'intégration par partie. S'il ne faut pas les écarter, les notions moins probables sont la concentration et la loi des grands nombres, les fonctions trigonométriques et les compléments de dérivation. 07:00 - Un nouveau sujet ce mercredi Evidemment, les élèves vont se pencher sur un tout nouveau sujet ce mercredi. Les exercices seront totalement différents. Le sujet sera-t-il une nouvelle fois jugé abordable, mais long ? C'est ce que nous allons voir. Ils ont toujours 4 heures pour y répondre. 06:45 - C'est le deuxième jour d'épreuve pour la spécialité maths Ce mercredi 17 juin, c'est le second jour d'examen pour les épreuves de spécialités. Parmi les plus de 168 000 élèves qui ont choisi les maths, une partie s'est déjà confrontée à l'épreuve hier et l'autre commence ce mercredi à 8 heures. 16/06/26 - 16:30 - Une proposition de corrigé Grâce à Studyrama, Linternaute vous propose de retrouver ci-dessus une proposition de corrigé en quatre pages. Il donne les réponses aux exercices et le raisonnement affilié. 16/06/26 - 16:20 - Faut-il réviser pour l'épreuve de demain ? Les révisions la veille des examens ne permettront pas de rattraper le retard. Si l'élève le souhaite, il peut tout de même revoir certaines choses rapidement ou regarder le sujet tombé ce mardi 16 juin. Il est essentiel d'arrêter assez tôt et de se reposer pour être en forme à 8 heures demain ! LIRE PLUS

Les épreuves de spécialité du bac 2026, notamment celles de mathématiques, se tiennent ces mardi 16 et mercredi 17 juin pour tous les candidats. Ces épreuves sont cruciales car elles comptent coefficient 16 dans la moyenne finale du bac qui, elle, sera publiée le mardi 7 juillet 2026 avec l'ensemble des résultats. Bonne chance à tous les bacheliers !