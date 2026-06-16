"Sujet bac maths 2026 : découvrez le sujet de l'épreuve de spécialité de ce 16 juin"

Les épreuves du bac continuent ce mardi 16 juin avec les spécialités. Quels sont les exercices tombés pour l'épreuve de maths 2026 ?

Les élèves sont actuellement au cœur des épreuves du baccalauréat. Ils passent ce mardi 16 juin les épreuves de spécialité et sont, comme chaque année, nombreux à avoir choisi la spécialité maths. 45 % des élèves de terminale générale passent l'épreuve de mathématiques cette année, soit 168 043 élèves. C'est un moment qui était très redouté car l'impact sur la note finale est très important, valant coefficient 16, soit l'un des plus élevés de l'examen.

L'épreuve de maths au bac 2026 commence dès 8 heures et dure 4 heures, les élèves pouvant quitter la salle au bout d'une heure. Elle se constitue de quatre exercices indépendants les uns des autres, notés entre 3 et 6 points chacun. Ils peuvent prendre la forme d'un problème, d'un questionnaire à choix multiples, d'une démonstration ou encore de calculs. Il est donc possible de les faire dans l'ordre que l'élève préfère. Il faut maitriser l'ensemble du programme de terminale : probabilités, algèbre et géométrie, analyse, statistiques, algorithme, programmation… L'énoncé précise si la calculatrice est autorisée durant l'épreuve.

Le sujet de maths 2026

Retrouvez le sujet complet de maths de ce mardi 16 juin 2026 grâce à notre partenaire Studyrama. Il est dévoilé 1h15 après le début de l'épreuve, mais les services du ministère de l'Education nationale tardent parfois à le rendre public.

Les sujets de maths déjà tombés

L'Internaute vous propose de consulter le sujet de spécialité maths qui a été donné dans les centres étrangers nord-américains où l'examen est déjà passé.

Le sujet était composé d'un premier exercice sur une plateforme de diffusion musicale avec trois types d'abonnements faisant appel aux probabilités avec différentes variables aléatoires. Le deuxième étudiait la prolifération de poissons avec un travail autour d'une suite et du Python. La troisième partie se concentrait sur la géométrie dans l'espace avec une pyramide avec un appel aux notions autour des vecteurs. Le dernier exercice étudiait la courbe d'une fonction.

Dernières mises à jour

08:00 - C'est parti pour l'épreuve de maths ! L'épreuve de spécialité maths est lancée : les élèves se penchent pendant quatre heures sur plusieurs exercices. Les sujets devraient être dévoilés 1h15 après le début de l'épreuve, mais ils peuvent tarder. 07:50 - Il faut bien regarder tout le sujet avant de commencer ! Pour l'épreuve de mathématiques, il faut dès le début faire le tour du sujet avec ses différents exercices. Commencer par celui qui parait le plus simple est conseillé, plutôt que de s'éterniser face à une difficulté. Il est préférable d'y revenir plus tard. Tout raisonnement est bon à noter car même si le résultat est inexact, cela peut rapporter des points. La copie doit toutefois rester propre et bien orthographiée. 07:31 - La calculatrice autorisée ? Les mathématiques sont l'épreuve par excellence où il ne faut pas oublier sa calculatrice. Elle a de fortes chances d'être autorisée. Cela sera précisé sur l'énoncé. LIRE PLUS

Quelles sont les dates des résultats du bac de maths 2026 ?

Pour cette édition 2026 du bac de maths, voici les dates à connaître pour les résultats et rattrapages.

Mardi 7 juillet 2026 : résultats des épreuves

Entre le mardi 7 et le vendredi 10 juillet 2026 : épreuve de rattrapage

Entre le lundi 7 au jeudi 10 septembre 2026 : épreuve de remplacement

Bonne chance à tous les bacheliers !