Bac 2023 : dates, horaires, premiers sujets de philo et français... Les infos essentielles

Les épreuves de philosophie et de français du bac 2023 sont mercredi et jeudi. Et le grand oral arrive ! Voici ce qu'il faut savoir sur ces temps forts... et sur les résultats !

Nous y sommes, les ultimes épreuves du baccalauréat 2023 sont imminentes ! Certes, la réforme a changé la donne et les candidats ont déjà une bonne idée des efforts à produire pour avoir le bac 2023, sur les derniers sujets. Les épreuves finales du baccalauréat à venir, autrement dit les épreuves générales (philosophie, épreuve anticipée de français, grand oral) ont lieu à partir de ce mercredi 14 juin et jusqu'au 30 juin 2023.

Toutes les infos pratiques sur la session 2023 du baccalauréat, à commencer par celles concernant les épreuves de français et de philosophie sont à retrouver ci-dessous.

Les épreuves de spécialité (pour les lycéens de terminale, portant sur les deux enseignements de spécialités désormais obligatoires) : les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023, à 14h.

(pour les lycéens de terminale, portant sur les deux enseignements de spécialités désormais obligatoires) : les lundi 20, mardi 21 et mercredi 22 mars 2023, à 14h. L'épreuve de philosophie : le mercredi 14 juin 2023 à 8h

: le mercredi 14 juin 2023 à 8h Les épreuves écrites anticipées de français (pour les élèves de première) : jeudi 15 juin 2023 à 8h

(pour les élèves de première) : jeudi 15 juin 2023 à 8h Le grand oral : du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023

N.B. : la date de l'oral de français est quant à elle fixée par chaque académie, généralement dans la foulée des épreuves écrites.

Calendrier du bac 2023 : les dates Epreuve Date Horaires Philosophie Mercredi 14 juin 2023 8h-12h Epreuve écrite anticipée de français Jeudi 15 juin 2023 8h-12h Oral de français Après le 15 juin 2023 Voir convocation Grand oral Du lundi 19 juin au vendredi 30 juin 2023 Voir convocation Rattrapage Du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2023 Voir convocation

► Consultez les détails pratiques sur le site du ministère de l'Education

​​​​​​Quel sujet de philosophie au bac cette année ?

C'est sans doute l'épreuve du baccalauréat la plus redoutée, du fait de son aura historique. Le sujet du bac 2023 ne contiendra pas de surprise, il est encore une fois construit par des professeurs sur le programme de l'année et à partir des enseignements et méthodes prodigués durant l'année de terminale. Si l'immense majorité des candidats auront leur épreuve ce jeudi, les premiers sujets de philosophie du bac 2023 sont déjà connus, il s'agit de ceux tombés dans les centres étrangers.

​​​​​​Quel sujet de français au bac cette année ?

Ce jeudi 15 juin, les élèves de première passent leur épreuve écrite anticipée de français au bac 2023. Un moment important, suivi de l'oral, pour lequel les candidats ont eu beaucoup de temps pour se préparer. Les sujets de français du bac 2023 - épreuve anticipée - sont déjà tombés dans les centres étrangers. Pour savoir à quoi va ressembler celle de jeudi, consultez notre article consacré au bac de français 2023 :

Comme précisé par le ministère de l'Education sur son site, "le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale". Le contrôle continu est en effet désormais pleinement intégré au baccalauréat afin d'évaluer les disciplines du tronc commun, soit 5 matières :

histoire-géographie

langues vivantes A et B (2 matières)

éducation physique et sportive (EPS)

enseignement scientifique en voie générale

mathématiques en voie technologique

Le grand oral fait partie des nouvelles épreuves initiées par la réforme du bac en 2018. Il est noté coefficient 10 en filière générale et coefficient 14 en filière technologique. Les lycéens ont pour la première fois planché sur cette épreuve du nouveau bac lors de la session 2021. La note du grand oral se base à la fois sur les connaissances du candidat, transmises lors de son exposé, et sur son expression générale. Le grand oral s'étale sur 40 minutes, avec un temps de préparation de vingt minutes pour préparer la réponse à sa question, puis un temps de passage de vingt minutes comprenant : cinq minutes d'exposé, puis dix minutes d'entretien jury / candidat sur le sujet sélectionné et enfin cinq minutes de discussion autour du projet d'orientation du candidat.

Pour les épreuves écrites anticipées du bac général, l'élève planche sur un commentaire de texte ou sur une dissertation. L'épreuve dure 4 heures. Elle se note sur 20 points. Au niveau du bac technologique, la durée et la notation sont les mêmes, mais les épreuves diffèrent en partie (contraction de texte, essai).

L'oral de français comptant pour le bac général et technologique comporte deux parties, avec en amont un temps de préparation d'une demi-heure. La première partie de l'épreuve (12 minutes, notée sur 12 points) consiste en une préparation du texte validé par l'examinateur, une lecture du texte à voix haute, une explication linéaire d'un passage d'une vingtaine de ligne et une réponse à une question de grammaire sur le texte. La seconde partie de l'épreuve (8 minutes, notée sur 8 points) vise à présenter l'oeuvre choisie parmi celles étudiées en classe.

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen a choisi deux spécialités de son choix parmi douze matières possibles : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature, philosophie, Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre. Chaque épreuve de spécialité se note sur coefficient 16. Les épreuves de spécialité correspondent à 32% de la note finale (sur les 60% de contrôle non-continu).

Les sujets et corrigés de spécialité du bac 2023 :

L'intégralité des sujets de spécialités du bac sur lesquels ont planché les candidats lors de cette édition du baccalauréat est consultable dans nos pages, ainsi que leurs corrigés :

Les notes des épreuves de spécialité du bac 2023 sont accessibles en ligne depuis mercredi 12 avril. De quoi permettre, en les ajoutant aux notes de contrôle continu, de calculer une majeure partie de sa note finale du bac.

Le nouveau bac, passé pour la première fois en intégralité en 2022, comporte un nouveau coefficient pour chaque épreuve. Certaines spécialités évaluées en contrôle continu pour les terminales générales peuvent atteindre des coefficients de 16, quand le grand oral passe au coefficient 10, la philo au coefficient 8, le français (épreuves finales de première) et l'EPS (contrôle continu en terminale) au coefficient 3. Pour connaître en détail ces nouveaux coefficients pour le bac général suite à la réforme du bac, suivez les liens ci-dessous.

Comme confirmé par le site officiel du ministère de l'Education, les épreuves générales écrites du bac professionnel, communes à tous les candidats, ont lieu les mardi 13, mercredi 14, jeudi 15, vendredi 16 juin, et du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023.

A quelle date sont rendus publics les résultats du bac ? Comment les consulter ? Comment sont-ils pris en compte par Parcoursup ? Ou encore comment s'organisent les rattrapages pour ceux qui n'ont pas décroché leur bac du premier coup ? Les résultats du baccalauréat posent chaque année de nombreuses questions. Avec la nouvelle formule du bac, les interrogations se révèlent sans doute encore plus nombreuses pour cette édition 2023 du précieux examen. Les réponses dans notre page spéciale :

Officiellement nommé "épreuves du second groupe", le processus de rattrapage est destiné à tous les candidats dont la moyenne est comprise entre 8 et 9,99/20 à l'issue de la première session du baccalauréat. Chaque candidat doit choisir deux épreuves à repasser pour récupérer un maximum de points, au même coefficient qu'à la mi-juin. Les élèves soumis à la session de rattrapage sont fixés dès le début de la semaine suivant les résultats du bac, les repêchages ayant lieu dans les jours suivant le résultat du 1er groupe. Les dates et horaires précis des oraux de rattrapage sont traditionnellement communiquées aux candidats sur son lieu d'examen, après avoir choisi les matières à repasser. Les oraux de rattrapage du baccalauréat 2023 se déroulent du mercredi 5 au vendredi 7 juillet 2023 (inclus).