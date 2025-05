Bac 2025 : toutes les dates et horaires des épreuves

Les premières épreuves du bac 2025 ont déjà commencé pour la filière professionnelle. Voici le calendrier complet à retenir : pour le bac général, la philo ouvre le bal en juin.

Le baccalauréat général 2025 en France marque une étape cruciale pour des milliers de lycéens, symbolisant l'aboutissement de leur parcours scolaire et l'ouverture vers l'enseignement supérieur. La session 2025 s'inscrit dans la continuité de la réforme initiée en 2019, avec une organisation reposant sur des épreuves terminales, un contrôle continu et un grand oral.

Les épreuves du bac 2025 approchent, elles ont lieu entre mai et septembre. Les dates et le calendrier de cet examen ont été fixés avec précision. Les premières épreuves du baccalauréat général, à savoir celles de philosophie, se tiendront ainsi le lundi 16 juin prochain. Cette année, comme c'est le cas depuis l'an dernier, les épreuves de spécialité qui auront lieu en juin comme tous les autres examens écrits du bac.

Les candidats au baccalauréat professionnel ont déjà commencé le marathon des épreuves de fin d'année. Les candidats au bac général et au bac généraliste passeront leurs épreuves d'examen en juin.

Quelles sont les dates du bac pro ?

En bac pro, les épreuves se déroulent au mois de mai. Le 12 mai 2025 ont eu lieu les épreuves de français et histoire géographie et EMC ; le 13 mai celle d'arts appliqués et cultures artistiques et d'économie-droit et d'économie-gestion ; l'épreuve de langue vivante B le 14 mai, l'épreuve de langue vivante A le 21 mai. L'épreuve de PSE a en revanche lieu le 26 juin 2025. L'épreuve de rattrapage du baccalauréat professionnel aura lieu du 4 au 9 juillet 2025.

Les candidats au bac savent qu'ils devront se soumettre à différentes épreuves : les deux de spécialité, l'écrit de philosophie et le grand oral pour les élèves de terminale. Les élèves de première devront eux se confronter aux épreuves anticipées de français. Certaines épreuves ont deux dates, c'est normal : une moitié de candidats inscrits à ces épreuves passent l'examen le mardi 17 juin, la seconde moitié le mercredi 18 juin, selon les spécialités choisies.

Epreuves Dates Horaires Français anticipé Vendredi 13 juin 2025 8h - 12h Philosophie Lundi 16 juin 2025 8h - 12h Spécialité Histoire-Géo-GSP Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 18h Spécialité Humanité LP Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 18h Spécialité Mathématiques Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 18h Spécialité Physique-Chimie Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité SES Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 18h Spécialité NSI Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité SI Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 18h Spécialité SVT Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité EPPCS Mardi 17 ou Mercredi 18 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité Arts Mardi 17 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité LLCER Mercredi 18 juin 2025 14h à 17h30 Spécialité LLCA Jeudi 19 juin 2025 14h à 18h Spécialité Biologie-écologie Jeudi 19 juin 2025 14h à 17h30

Quelles sont les dates et les horaires des épreuves du bac technologique 2025 ?

Epreuves Dates Horaires Français anticipé Vendredi 13 juin

2025 8h - 12h Philosophie Lundi 16 juin

2025 8h - 12h Chimie, biologie et physiopathologie humaines j Mardi 17 juin

2025 14h - 18h Sciences et techniques sanitaires et sociales Mercredi 18 juin

2025 14h - 17h Physique-chimie et mathématiques Mardi 17 juin 2025 14h - 17h Biochimie-biologie-biotechnologie ou sc. physiques et chimiques en labo Mercredi 18 juin

2025 14h - 17h Analyse et méthodes en design Mardi 17 juin

2025 14h - 18h Conception et création en design et métiers d'art Mercredi 18 juin

2025 14h - 18h Physique-chimie et mathématiques Mardi 17 juin

2025 14h - 17h Ingénierie, innovation et développement durable Mercredi 18 juin

2025 14h - 18h Management, sciences de gestion et numérique Mardi 17 juin

2025 14h - 18h Droit et économie Mercredi 18 juin

2025 14h - 18h Économie-gestion hôtelière Mardi 17 juin

2025 14h - 18h

Calcul du contrôle continu dans la note du bac 2025

Le contrôle continu est toujours pris en compte dans la note finale du bac 2025. "Le diplôme du baccalauréat est délivré, dans la voie générale et dans la voie technologique, au vu des résultats obtenus par le candidat, d'une part à des épreuves terminales qui représentent 60% de sa note globale, et d'autre part aux évaluations organisées pendant sa scolarité en classes de première et de terminale dans le cadre d'un contrôle continu qui représente 40% de sa note globale", explique le ministère de l'Education nationale.

Le contrôle continu est désormais pleinement intégré au baccalauréat afin d'évaluer les disciplines du tronc commun, soit 5 matières :

histoire géographie

langues vivantes A et B (2 matières)

éducation physique et sportive (EPS)

enseignement scientifique en voie générale

mathématiques en voie technologique Lire l'article Contrôle continu au bac : coefficients, calcul des notes... Tout comprendre

Les épreuves de spécialité font partie des épreuves finales venant compléter l'évaluation en contrôle continu du nouveau bac. En terminale, chaque lycéen a choisi deux spécialités de son choix parmi douze matières possibles : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanité, littérature, philosophie, Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la terre. Chaque épreuve de spécialité se note sur coefficient 16. Les épreuves de spécialité correspondent à 32% de la note finale (sur les 60% de contrôle non-continu).

Le grand oral fait partie des nouvelles épreuves initiées par la réforme du bac en 2018. Il est noté coefficient 10 en filière générale et coefficient 14 en filière technologique. Les lycéens ont pour la première fois planché sur cette épreuve du nouveau bac lors de la session 2021.

En 2025, les épreuves du grand oral du baccalauréat général et technologique sont fixées du lundi 23 juin au mercredi 2 juillet.

La note du grand oral se base à la fois sur les connaissances du candidat, transmises lors de son exposé, et sur son expression générale. Le grand oral s'étale sur 40 minutes, avec un temps de préparation de vingt minutes pour préparer la réponse à sa question, puis un temps de passage de vingt minutes comprenant : cinq minutes d'exposé, puis dix minutes d'entretien jury / candidat sur le sujet sélectionné et enfin cinq minutes de discussion autour du projet d'orientation du candidat.

Que sont les épreuves anticipées de français ?

Les épreuves du bac sont pour la plupart organisées lors de l'année de terminale, mais chaque année les élèves de première se frottent aux premiers examens : ceux de français. Lors des épreuves anticipées de français, organisées le vendredi 13 juin 2025, les candidats passent une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour la session 2025, les textes au programme sont au nombre de 16.

Les élèves ont toutes les cartes en main pour réussir le bac, cette étape décisive de leur scolarité. Une bonne anticipation, une préparation sérieuse et une gestion efficace du temps sont les meilleurs atouts pour décrocher le baccalauréat et poursuivre son parcours post-bac sereinement.