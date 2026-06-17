HGGSP au bac 2026 : découvrez le sujet du mercredi 17 juin
Quel est le sujet de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 2026 du mercredi 17 juin 2026 ?
Les épreuves du baccalauréat ponctuent ce mois de juin. Ce mardi 16 juin et ce mercredi 17 juin, c'est l'épreuve de spécialité et pour beaucoup, le sujet de l'HGGSP. Les candidats disposent de quatre heures d'épreuve pour composer, de 8h à 12h. Pour ceux qui ont opté pour cette spécialité histoire géographie géopolitique et sciences politiques, le sujet s'articule autour de deux grands exercices distincts.
Le sujet d'HGGSP au bac 2026
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Le sujet du mercredi 17 juin 2026
Le sujet du mardi 16 juin 2026
Les corrigés de l'épreuve d'HGGSP 2026
Le corrigé du mardi 16 juin 2026
07:02 - L'épreuve d'HGGSP commence cemercredi à 8h !
Le sujet d'histoire géo et sciences politiques commence à 8h aujourd'hui ! Les candidats de la voie générale attaquent le gros morceau des épreuves de spécialité avec l'HGGSP. Pour les élèves, il s'agit plus de disserter sur des concepts concrets ce mercredi, de décrypter la complexité du monde contemporain à travers des faits historiques précis et des grilles de lecture géopolitiques affûtées.