Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2025 : découvrez l'intégralité du sujet

C'est le grand jour pour les épreuves de spécialité. Une partie des candidats en HGGSP planchent sur leurs copies. Voici l'intégralité du sujet et leur corrigé.

Top départ pour les épreuves de spécialité du bac 2025 ! Après la philosophie, les Terminales générales et technologiques entament aujourd’hui les épreuves de spécialités. Une partie des candidats planche dès cet après-midi, l’autre s’y attellera demain. Pour les élèves ayant choisi Histoire-Géo, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP), rendez-vous à 14h pour quatre heures d’épreuve. Les candidats devront écrire une dissertation (à choisir parmi deux sujets) et une analyse critique de documents. Chaque exercice est noté sur 10, pour une note finale sur 20. Cette épreuve compte pour un coefficient 16 dans la note finale du baccalauréat. Les sujets du bac de maths 2025 seront dévoilés environ une heure après le début de l’épreuve, soit vers 15h15. A partir de ce moment-là, les candidats retardataires ne pourront plus accéder à la salle. Le sujet du bac de HGGSP est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama. Vous retrouverez également le corrigé de la première épreuve, qui sera disponible à la fin de l'examen. Il permettra aux candidats de savoir les réponses attendus pour la dissertation et l'étude critique. A quelle date les résultats de l'épreuve HGGSP seront-ils publiés ? Comme pour l'ensemble des matières du baccalauréat, les résultats de l'épreuve histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques seront connus au moment de la publication de tous les résultats, à savoir à partir du vendredi 4 juillet 2025. Celles et ceux qui n'ont pas validé l'épreuve d'HGGSP auront une seconde chance lors des rattrapages du bac, qui se tiendront du vendredi 4 au mercredi 9 juillet 2025. L'épreuve orale dure 20 minutes, après 20 minutes de préparation. Le candidat tire au sort un sujet composé de deux questions de cours problématisées, portant sur des parties différentes du programme. Il en choisit une, qu'il présente pendant 10 minutes avant un échange de 10 minutes avec l'examinateur.

14:08 - Les retardataires ont une heure pour se présenter Le bac HGGSP vient de débuter depuis quelques minutes. Les retardataires disposent d'une heure pour se présenter à l'épreuve. Passé ce délai, l'accès à la salle leur sera refusé et ils seront directement convoqués au rattrapage. Les sujets seront alors publiés, aux alentours de 15h15. 13:56 - Le coup d'envoi est imminent pour l'épreuve d'HGGSP ! L'épreuve d'HGGSP va débuter dans moins de cinq minutes. Les candidats auront quatre heures pour traiter deux exercices : une dissertation au choix et une analyse critique de documents. Aucun document n'est autorisé. 13:30 - Plus que 30 minutes avant le début de l'épreuve Les candidats au bac de spécialité Histoire-Géographie Science Politique sont attendus à 14h pour une épreuve de 4h, composée d'une dissertation et d'une étude critique de document. À leur arrivée dans le centre d'examen, les lycéens doivent présenter leur pièce d'identité ainsi que leur convocation. Une fois installés, ils trouveront sur leur table individuelle une copie vierge et du brouillon. Seul le strict nécessaire est autorisé sur le bureau, mais eau et collation sont permises. Tous objets connectés (montres, téléphones, tablettes) sont interdits. 11:24 - Les sujets et corrigés dévoilés aujourd'hui ! Les 91 725 lycéens ayant choisi l'épreuve d'histoire-géographie et sciences politiques planchent dès aujourd'hui. Retrouvez sur cette page le sujet du jour ainsi que les corrigés des exercices à partir de cet après-midi. L'épreuve étant répartie sur deux jours en raison du nombre de candidats, un autre sujet sera donc proposé mercredi.

07:50 - Voici les sujets probables pour la dissertation au bac 2025 Pour la dissertation d’HGGSP 2025, plusieurs pronostics ont été établi en s’appuyant sur les sujets tombés les années précédentes. Trois grands thèmes ressortent : "l’environnement, un enjeu planétaire", "l’enjeu de la connaissance" et "faire la guerre, faire la paix". Le thème de l’environnement, presque systématiquement présent, pourrait être abordé sous un nouvel angle, comme les relations entre l’homme et son milieu ou encore la position des États-Unis face à ces enjeux, un sujet d'autant plus d'actualité avec le retour de Donald Trump à la présidence. L’enjeu de la connaissance, absent des épreuves de 2024 en métropole, pourrait revenir au programme cette année. Quant à "faire la guerre, faire la paix", il s’agit d’un classique souvent proposé malgré sa complexité. Parmi les sujets jugés probables, on trouve le cyberespace comme espace de rivalités et de coopération, la diffusion des connaissances comme enjeu de pouvoir, ou encore la place de l’environnement dans les tensions géopolitiques. À l’inverse, certains sujets semblent moins attendus cette année, comme les nouveaux espaces de conquête, déjà largement traités, ou les thèmes "histoire et mémoire", "histoire et justice" et la valorisation du patrimoine en France. 07:33 - Découvrez les sujets probables pour l'étude critique de documents Pour l’étude critique de documents, plusieurs pistes semblent se dessiner, notamment autour des thèmes du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire, ou encore de "faire la guerre, faire la paix". En 2024 certains centres étrangers ont traité du patrimoine, avec des sujets portant sur la frise du Parthénon ou Venise, ce qui montre que ce thème a bien été exploité. Néanmoins, aucun sujet a spécifiquement concerné Paris. Cette année, la réouverture de Notre-Dame a relancé les débats sur la manière dont le patrimoine peut être utilisé comme un outil de rayonnement culturel et diplomatique, ce qui pourrait ouvrir la voie à un sujet sur le soft power français à travers ses monuments. Le thème "histoire et mémoire" reste aussi une option envisageable, en particulier à travers la question des mémoires de la guerre d’Algérie, souvent évoquée dans le débat public et dans un contexte diplomatique tendu ces derniers mois entre Paris et Alger. À l’inverse, il est peu probable que les documents portent à nouveau sur la justice ou sur le génocide des Juifs et des Tziganes, déjà abordés l’an dernier, respectivement en métropole (dissertation) et en Polynésie (analyse de documents). 16/06/25 - 17:32 - Ces sujets sont tombés dans les centres d'Amérique du Nord Lors de l’édition 2025, les élèves nord-américains ont dû réaliser une étude de documents sur les "mémoires et histoire de la guerre d’Algérie" et choisir entre deux sujets de dissertation : "Les nouveaux espaces de conquête, des espaces de rivalités entre États ?" ou "La question environnementale aux États-Unis, une préoccupation ancienne et actuelle". Pour ceux ayant passé l’épreuve le deuxième jour, les dissertations proposées portaient sur "Connaissance et puissance des États, un lien fondamental" ou "L’affirmation des mémoires et la construction de l’histoire du génocide des Juifs et des Tsiganes depuis 1945", tandis que l’étude critique de documents avait pour thème "Les menaces sur la préservation du patrimoine". Vous pouvez retrouver l’ensemble des sujets plus haut dans l’article. 16/06/25 - 16:53 - Tous les thèmes, même ceux de Première, sont à maîtriser En 2025, plus d’un quart des lycéens ont opté pour la spécialité HGGSP, dont l’épreuve repose officiellement sur le programme de Terminale. Celui-ci couvre des thématiques variées comme les nouveaux espaces de conquête, les logiques de guerre et de paix, les mémoires conflictuelles et leur résolution, le patrimoine en tant qu’enjeu géopolitique, les tensions autour de l’environnement entre exploitation et protection, ou encore l'enjeu de la connaissance. Toutefois, le ministère de l’Éducation nationale a précisé que les notions vues en Première peuvent également être mobilisées, même si elles ont été moins approfondies cette année. En somme, si certains thèmes paraissent plus probables que d’autres, tous doivent être révisés avec sérieux, d’autant plus que les sujets restent confidentiels jusqu’au jour de l’épreuve. 16/06/25 - 16:27 - Les épreuves du bac HGGSP commencent ce mardi pour une partie des candidats Les épreuves de spécialité Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP) débutent ce mardi pour une partie des candidats, et se poursuivront mercredi 18 juin pour les autres, selon les dates précisées sur les convocations. À partir de 14h, les élèves disposeront de quatre heures pour traiter deux exercices clés : une dissertation à choisir parmi deux sujets couvrant des thèmes différents, et une analyse critique de documents variés (texte, image, etc.). Ces deux exercices seront chacun notés sur 10, et ensemble, ils représenteront une note sur 20. Un enjeu majeur dans la moyenne du bac puisque l'épreuve est notée coefficient 16.

En 2025, plus d'un quart des lycéens ont choisi cette spécialité, dont l'épreuve porte officiellement sur le programme de Terminale, articulé autour de six grands thèmes :

De nouveaux espaces de conquête

Faire la guerre, faire la paix

Histoire et mémoires : formes de conflits et modes de résolution

Identifier, protéger et valoriser le patrimoine : enjeux géopolitiques

L'environnement, entre exploitation et protection : un enjeu planétaire

L'enjeu de la connaissance

Néanmoins, le ministère de l'Éducation nationale a tenu à rappeler que les connaissances abordées en Première peuvent aussi être mobilisés, même si elles ont été moins approfondies cette année. Autrement dit, si des thèmes ont davantage de chances de tomber que d'autres, aucun sujet n'est à négliger. Surtout lorsqu'ils sont tenus secrets jusqu'au jour J.

Certains sites, comme Diplomeo et Annabac, ont déjà établi leur pronostics pour la session 2025, en se basant sur les thèmes tombés les années précédentes. Trois grands thèmes semblent donc se démarquer cette année : "environnement : un enjeu planétaire", "enjeu de la connaissance" et "faire la guerre, faire la paix".

Pourquoi ? Le thème de l'environnement est presque toujours présent à chaque session du bac : en 2024, les candidats en métropole ont eu à traiter le premier jour une dissertation sur les fluctuations climatiques, et ce même thème est aussi tombé en étude de documents le deuxième jour. Pour la session 2025, il est possible que les élèves tombent sur un autre aspect du sujet, par exemple l'évolution des relations entre l'homme et son environnement, ou encore la question des États-Unis face aux enjeux environnementaux, un sujet d'autant plus d'actualité depuis la réélection de Donald Trump.

L'enjeu de la connaissance, de son côté, n'a pas été proposé en métropole lors de la session 2024, ce qui en fait un candidat sérieux pour cette année. Le thème "faire la guerre, faire la paix" reste l'un des plus complexes mais aussi l'un des plus fréquemment proposés au bac. Absent en 2024 en métropole, il ne faudra surtout pas le négliger lors des révisions.

Diplomeo propose même une liste de sujets probables comme le cyberespace vu à la fois comme un lieu de conflit et de coopération entre les acteurs, les rivalités et coopérations entre puissances, ou encore la diffusion des connaissances comme enjeu politique et géopolitique. D'autres sujets comme les tentatives de paix et les conflits régionaux aux Moyen-Orient, la question des liens entre connaissance et pouvoir, la lutte contre la pauvreté à l'échelle mondiale ou nationale, ou encore la place de l'environnement dans les enjeux géopolitiques mondiaux sont aussi évoqués.

À l'inverse, certains sujets semblent moins probables cette année, compte tenu des sujets proposés l'an passé. C'est notamment le cas des nouveaux espaces de conquête, un thème qui a été largement traité dans plusieurs centres d'examen en 2024 selon Annabac. Diplomeo considère aussi que des sujets comme l'histoire et mémoire, histoire et justice, la valorisation du patrimoine en France ou encore les mémoires du génocide des Juifs et des Tziganes ont moins de chances de tomber en 2025.

Pour l'étude critique de documents, plusieurs pistes semblent se dessiner. Parmi les thèmes 2055 qui pourraient être proposés, on retrouve le patrimoine, l'histoire et la mémoire, ainsi que faire la guerre, faire la paix.

L'an dernier, certains centres étrangers, à Venise et la frise du Parthénon notamment, ont eu des sujets portant sur le patrimoine, ce qui montre que ce thème a bien été exploité. Mais aucun sujet n'a porté spécifiquement sur Paris. Cette année, la réouverture de Notre-Dame a suscité beaucoup d'articles et de débats sur la manière dont le patrimoine peut être utilisé comme un outil de rayonnement culturel et diplomatique, ce qui pourrait inspirer un sujet sur le soft power français à travers ses monuments.

Le thème histoire et mémoire reste lui aussi une possibilité, mais il concernerait sans doute davantage la question des mémoires de la guerre d'Algérie, un sujet de plus en plus abordé dans le débat public, surtout dans le contexte de la crise diplomatique entre Paris et Alger. En revanche, il semble peu probable que l'étude de documents porte à nouveau sur la justice ou sur le génocide des Juifs et des Tziganes, puisque ces sujets ont déjà été traités l'an dernier, l'un en métropole dans une dissertation, l'autre en Polynésie à travers une étude de documents.

Afin d'être prêt à affronter toutes les possibilités le jour de l'épreuve, il est essentiel de bien revoir l'ensemble des notions du programme. Une maîtrise solide des connaissances est indispensable pour pouvoir les mobiliser efficacement, que ce soit en dissertation ou en étude critique de documents. Pour s'entraîner dans les meilleures conditions, il est vivement recommandé de travailler sur des sujets tombés lors des sessions précédentes. Cela permet de se familiariser avec les attentes de l'épreuve et les types de formulations proposés. Voici ci-dessous les sujets qui sont tombés cette année dans les centres étrangers.

Afin de se préparer au mieux pour l'épreuve de la métropole, l'Internaute vous propose de consulter les sujets de spécialité HGGSP qui ont été donnés aux centres étrangers Nord-Américains. Pour l'édition 2025, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur les "mémoires et histoire de la guerre d'Algérie", et de choisir entre deux sujets de dissertation : "Les nouveaux espaces de conquête, des espaces de rivalités entre États ?" et "La question environnementale aux États-Unis, une préoccupation ancienne et actuelle".