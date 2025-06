Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2025 : découvrez le sujet du 18 juin

BAC HGGSP 2025. La deuxième partie des élèves passe aujourd'hui son épreuve de spécialité HGGSP. Voici le sujet du jour, ainsi que sa correction complète.

Dernier round pour les épreuves de spécialité du bac 2025 ! Parmi elles, l'épreuve d'Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques (HGGSP), choisi cette année par près de 91 725 élèves. Après une première vague de candidats hier, c’est au tour de l’autre moitié des Terminales générales et technologiques de composer cet après-midi, à partir de 14h. Le sujet, bien sûr, sera différent de celui de la veille. Au programme : une dissertation (à choisir parmi deux sujets) et une analyse critique de documents, le tout tirée du programme de Terminale. Chaque exercice vaut 10 points, pour une note finale sur 20. Et avec un coefficient 16, cette épreuve peut faire toute la différence dans la moyenne du bac. Les sujets du 18 juin vont être dévoilés environ une heure après le début de l’épreuve, soit vers 15h15. Le sujet du bac de HGGSP est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama. Le sujet du bac HGGSP du mardi 17 juin est disponible ! Curieux de savoir sur quoi les candidats ont planché ? C’est le moment de jeter un œil. Le sujet du bac de HGGSP est à retrouver ci-dessous, grâce à notre partenaire Studyrama. Voici également une proposition de corrigé, réalisé par des professeurs agréés de Studyrama. Il permet aux candidats d'avoir une idée des réponses attendus pour la dissertation et l'étude critique tombées le mardi 17 juin. A quelle date les résultats de l'épreuve HGGSP seront-ils publiés ? Comme pour l'ensemble des matières du baccalauréat, les résultats de l'épreuve histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques seront connus au moment de la publication de tous les résultats, à savoir à partir du vendredi 4 juillet 2025. Celles et ceux qui n'ont pas validé l'épreuve d'HGGSP auront une seconde chance lors des rattrapages du bac, qui se tiendront du vendredi 4 au mercredi 9 juillet 2025. L'épreuve orale dure 20 minutes, après 20 minutes de préparation. Le candidat tire au sort un sujet composé de deux questions de cours problématisées, portant sur des parties différentes du programme. Il en choisit une, qu'il présente pendant 10 minutes avant un échange de 10 minutes avec l'examinateur.

Dernières mises à jour

15:08 - Sur quel sujet les élèves d’HGGSP ont-ils planché hier ? Hier, la première moitié des élèves planchait sur la dissertation, avec le choix entre deux sujets : "Les usages du patrimoine en France" ou "La puissance des États dans les espaces maritimes et extra-atmosphériques". Pour l’analyse critique, ils devaient expliquer comment et pourquoi la justice juge les génocides et crimes contre l’humanité, en s’appuyant sur deux documents à analyser et confronter avec leurs connaissances. Le premier était un extrait du discours de Paul Kagamé lors du lancement des juridictions gacaca en 2002, le second une photo du procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961. 14:23 - Les retardataires peuvent encore se présenter Les retardataires disposent d’une heure pour rejoindre la salle d'examen. Aucun délai supplémentaire ne leur ait accordé pour plancher sur leur copie. S'ils arrivent avec 30 minutes de retard, il devront tout de même rendre leur copie à 18h. Au-delà d’une heure de retard, soit vers 15h, l’accès à la salle leur sera refusé et ils seront directement convoqués au rattrapage. Les sujets seront alors publiés, aux alentours de 15h15. 14:03 - C’est parti pour l’autre moitié des élèves ! L’épreuve vient de commencer. Top départ ! La deuxième moitié des candidats planche dès maintenant sur un nouveau sujet. Avant d’entrer en salle, chacun a dû présenter sa convocation et une pièce d’identité. Une feuille de brouillon les attendait sur la table. Ils disposent maintenant de quatre heures pour composer une dissertation (au choix entre deux sujets) et réaliser une analyse critique de document. Aucun document n'est autorisé. 17/06/25 - 16:50 - Les corrigés seront bientôt disponibles Les sujets sur lesquels les élèves en spécialité HGGSP ont planché sont désormais connus. Les corrigés de l’épreuve seront bientôt disponibles et publiés un peu plus haut dans cet article. Ils permettront aux candidats de découvrir les réponses attendues pour chaque exercice. 17/06/25 - 16:27 - HGGSP pèse lourd dans le calcul de la note du bac Les sujets de HGGSP sont notés avec un coefficient 16, comme toutes les épreuves de spécialité. Pour les candidats ayant choisi cette matière, l’enjeu est donc de taille : cette épreuve, avec leur seconde spécialité, comptera pour la plus grosse part dans la note finale du bac. 17/06/25 - 16:20 - Voici le sujet tombé au bac HGGSP ! Les sujets du bac HGGSP sont enfin tombés, avec un peu de retard. Pour la dissertation, les élèves avaient le choix entre "Les usages du patrimoine en France" ou bien "La puissance des Etats dans les espaces maritimes et extra-atmosphériques". Concernant l’analyse critique, les élèves devaient expliquer comment et pourquoi la justice juge les génocides et les crimes contre l’humanité, à partir de deux documents à analyser et confronter à l'aide de leur connaissance. Le premier : un extrait de discours de Paul Kagamé lors du lancement des juridictions gacaca en 2002. Le second : une photo du procès d’Adolf Eichmann à Jérusalem en 1961. 17/06/25 - 16:01 - Les copies devront être rendues à 18h Deux heures se sont écoulées depuis le début de l’épreuve de HGGSP. Il ne reste plus que deux heures aux candidats pour terminer leur dissertation et leur analyse critique de documents. À 18h, ce sera le coup de sifflet final : les copies devront être rendues, les stylos posés, plus aucune ligne ne pourra être ajoutée.

Quels sont les sujets de la spécialité HGGSP de cette année dans les centres étrangers ?

L'Internaute vous propose de consulter les sujets de spécialité HGGSP qui ont été donnés aux centres étrangers Nord-Américains. Pour l'édition 2025, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur les "mémoires et histoire de la guerre d'Algérie", et de choisir entre deux sujets de dissertation : "Les nouveaux espaces de conquête, des espaces de rivalités entre États ?" et "La question environnementale aux États-Unis, une préoccupation ancienne et actuelle".

Sujet Bac HGGSP 2025 Amérique du nord by mgeorges

​​​​​​Pour les élèves ayant passés l'épreuve le second jour, les deux dissertations au choix portaient sur : "Connaissance et puissance des États, un lien fondamental" et "L'affirmation des mémoires et la construction de l'histoire du génocide des Juifs et des Tsiganes depuis 1945". Tandis que le thème de l'étude critique était : "Les menaces sur la préservation du patrimoine".