Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2026 : découvrez l'épreuve de spécialité de ce mardi

Les épreuves du bac 2026 continuent. Quel est le sujet de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 2026 ?

Les épreuves du baccalauréat ponctuent ce mois de juin et ce mardi 16 juin, c'est l'épreuve de spécialité et pour beaucoup, le sujet de l'HGGSP. Les candidats débutent à 8h et disposent de quatre heures d'épreuve pour composer. Ils sont autorisés à quitter la salle d'examen au bout d'une heure s'ils le désirent.

Pour ceux qui ont opté pour cette spécialité histoire géographie géopolitique et sciences politiques, le sujet s'articule autour de deux grands exercices distincts. La première partie est une dissertation, pour laquelle les élèves ont le choix entre deux sujets portant sur deux thèmes différents de l'année. La seconde partie est une étude critique de documents (avec un ou deux documents fournis à analyser), portant sur un thème différent de celui choisi pour la dissertation. Le programme de terminale est dense et vise à développer l'esprit critique. L'élève doit démontrer sa capacité à problématiser un sujet et à formuler des réponses argumentées.

Le sujet d'HGGSP au bac 2026

Retrouvez le sujet complet d'Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques de ce mardi 16 juin 2026 grâce à notre partenaire Studyrama. Le sujet est dévoilé 1h15 après le début de l'épreuve, mais les services du ministère de l'Education nationale tardent parfois à le rendre public.

Quels sont les sujets de la spécialité HGGSP de cette année en Amérique du Nord ?

L'Internaute vous propose de consulter le sujet de spécialité HGGSP qui a été donné aux centres étrangers Nord-Américains.

Pour l'édition 2026, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur la transmission de la Shoah. Les sujets de dissertation portaient sur les traités de Wesphalie et sur les enjeux géopolitiques des mers et océans.

Dernières mises à jour