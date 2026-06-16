Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2026 : découvrez l'épreuve de spécialité de ce mardi
Les épreuves du bac 2026 continuent. Quel est le sujet de spécialité histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 2026 ?
Les épreuves du baccalauréat ponctuent ce mois de juin et ce mardi 16 juin, c'est l'épreuve de spécialité et pour beaucoup, le sujet de l'HGGSP. Les candidats débutent à 8h et disposent de quatre heures d'épreuve pour composer. Ils sont autorisés à quitter la salle d'examen au bout d'une heure s'ils le désirent.
Pour ceux qui ont opté pour cette spécialité histoire géographie géopolitique et sciences politiques, le sujet s'articule autour de deux grands exercices distincts. La première partie est une dissertation, pour laquelle les élèves ont le choix entre deux sujets portant sur deux thèmes différents de l'année. La seconde partie est une étude critique de documents (avec un ou deux documents fournis à analyser), portant sur un thème différent de celui choisi pour la dissertation. Le programme de terminale est dense et vise à développer l'esprit critique. L'élève doit démontrer sa capacité à problématiser un sujet et à formuler des réponses argumentées.
Le sujet d'HGGSP au bac 2026
Retrouvez le sujet complet d'Histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques de ce mardi 16 juin 2026 grâce à notre partenaire Studyrama. Le sujet est dévoilé 1h15 après le début de l'épreuve, mais les services du ministère de l'Education nationale tardent parfois à le rendre public.
Quels sont les sujets de la spécialité HGGSP de cette année en Amérique du Nord ?
L'Internaute vous propose de consulter le sujet de spécialité HGGSP qui a été donné aux centres étrangers Nord-Américains.
Pour l'édition 2026, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur la transmission de la Shoah. Les sujets de dissertation portaient sur les traités de Wesphalie et sur les enjeux géopolitiques des mers et océans.
07:17 - Le sujet d'histoire géo est exigeant !
Le premier exercice de l'épreuve est la redoutable dissertation, où les candidats ont le choix entre deux sujets distincts. L'exigence des correcteurs est académique : il est interdit de réciter bêtement une fiche de cours线性. Il faut répondre à une problématique bien définie en croisant l'histoire, la géographie et la science politique. Un plan rigoureux en deux ou trois parties, introduit par une analyse clinique des termes du sujet, est requis. Les meilleures copies seront celles qui utiliseront des exemples réels et datés pour soutenir leur démonstration.
07:01 - Le sujet d'HGGSP commence à 8h !
Le sujet d'histoire géo et sciences politiques commence à 8h aujourd'hui ! Les candidats de la voie générale attaquent le gros morceau des épreuves de spécialité avec l'HGGSP. Pour les élèves, l'enjeu change radicalement d'échelle par rapport à la philo : il ne s'agit plus de disserter sur des concepts abstraits, mais de décrypter la complexité du monde contemporain à travers des faits historiques précis et des grilles de lecture géopolitiques affûtées.