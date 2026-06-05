Sujet bac Histoire-Géo-GSP 2026 : découvrez les sujets probables et ce qui est déjà tombé cette année

Le bac de la spécialité histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) 2026 approche. Les élèves qui ont choisi cette spécialité sont en pleine révision.

Les épreuves du baccalauréat vont ponctuer ce mois de juin. Les élèves de terminale ont rendez-vous pour une succession d'épreuves afin de clôturer leurs années lycée et d'obtenir leur diplôme. Parmi celles-ci se trouve la redoutée épreuve de spécialité. Chaque année, les lycéens sont très nombreux à opter pour l'HGGSP et à écoper de six heures de cours hebdomadaires dans la matière.

C'est un moment crucial dont l'impact sur la note finale est très important, la spécialité valant coefficient 16, soit l'un des plus élevés de l'examen. Il faut donc bien réviser : faire des fiches de synthèse est indispensable pour retenir les dates clés, les mécanismes et les acteurs de chaque conflit, mais en HGGSP, s'entraîner à construire des plans de dissertation et analyser des documents est crucial pour réussir.

Quelle est la date de l'épreuve du bac HGGSP 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac HGGSP 2026 aura lieu entre le mardi 16 juin et le jeudi 18 juin selon leur convocation. Les candidats auront quatre heures d'épreuve pour composer, mais ils seront autorisés à quitter la salle d'examen au bout d'une heure s'ils le désirent.

En quoi consiste l'épreuve du bac d'histoire-géo 2026 ?

Pour ceux qui ont opté pour cette spécialité géopolitique, l'épreuve écrite s'articule autour de deux grands exercices distincts. La première partie est une dissertation, pour laquelle les élèves ont le choix entre deux sujets portant sur deux thèmes différents de l'année. La seconde partie est une étude critique de documents (avec un ou deux documents fournis à analyser), portant sur un thème différent de celui choisi pour la dissertation. Le programme de terminale est dense et vise à développer l'esprit critique. L'élève devra y démontrer sa capacité à problématiser un sujet et à formuler des réponses argumentées.

Quels sont les sujets probables du bac d'histoire géo en 2026 ?

Pour le bac de spécialité HGGSP, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion, mais une subtilité officielle est à retenir cette année. Selon le site expert HISTOgraphie, l'année 2026 étant une année paire, la rotation officielle du programme limite les sujets de l'épreuve écrite finale à seulement quatre thèmes : "De nouveaux espaces de conquête", "Faire la guerre, faire la paix", "Histoire et mémoires" et "Environnement : exploiter et protéger". Le patrimoine et l'enjeu de la connaissance ne tomberont donc pas à l'écrit.

Parmi ces quatre blocs, certaines thématiques ont de grandes chances d'être tirées au sort. Selon les estimations précises du média étudiant Diplomeo, les sujets "très probables" (évalués à 85% de probabilité) sont le thème de la guerre et de la paix, ainsi que celui de l'environnement. Les candidats doivent maîtriser sur le bout des doigts la géopolitique du Moyen-Orient depuis 1948, le modèle de Clausewitz, et le rôle de l'ONU, mais aussi la question de l'Anthropocène, les acteurs des négociations climatiques et le jalon sur les États-Unis face à l'environnement (un chapitre qui n'est tombé qu'une seule fois, en 2022).

Le thème "Histoire et mémoires" est classé comme "probable" (63/100) : les révisions devront impérativement cibler le devoir de mémoire, les mémoires de la Seconde Guerre mondiale ainsi que celles de la guerre d'Algérie.

Enfin, bien qu'il ne faille pas l'écarter, le sujet jugé "moins probable" cette année par les pronostics de Diplomeo (35/100) concerne "De nouveaux espaces de conquêtes". Si ce sujet devait tomber, il s'orienterait autour des rivalités géopolitiques entre les États-Unis et la Chine, la course à la lune ou encore la coopération internationale. À ce titre, la plateforme Nomad Education prévient tout de même qu'il faut garder un œil attentif sur la question de la militarisation du cyberespace, véritable sujet d'actualité très apprécié par les concepteurs de sujets.

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Quels sont les sujets de la spécialité HGGSP de cette année en Amérique du Nord ?

L'Internaute vous propose de consulter le sujet de spécialité HGGSP qui a été donné aux centres étrangers Nord-Américains.

Pour l'édition 2026, il a été demandé aux élèves nord-américains de travailler sur une étude de documents dont le thème portait sur la transmission de la Shoah. Les sujets de dissertation portaient sur les traités de Wesphalie et sur les enjeux géopolitiques des mers et océans.