Sujet bac Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2025 : ce qui va tomber ce mardi 17 juin

BAC HLP 2025. Les premiers sujets ont été dévoilés. Découvrez dès maintenant les thématiques explorées pour l'épreuve de spécialité humanités, littératures et philosophie.

Top départ pour les épreuves de spécialité du bac 2025. En effet, certains élèves ont déjà pu plancher sur l'épreuve de spécialité HLP (humanité, littérature et philosophie). Notamment ceux des lycées d'Amérique du Nord. Même si leurs sujets seront différents de ceux tombés en métropole, ils vous permettront de vous entraîner dans les conditions réelles de l'épreuve et de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir la meilleure note possible.

Pour cette édition 2025, les thèmes explorés en Amérique du Nord sont l'humanité, la sensibilité, la métamorphose du moi, la société et l'art. Pour connaître les sujets en détails, rendez-vous un peu plus bas dans cet article. En métropole, cette épreuve de spécialité est prévue pour les 17 et 18 juin prochains, à 14 heures. Les candidats auront tous 4 heures pour plancher sur une interprétation philosophique et un essai littéraire qui compteront chacun pour dix points. Si tu dois plancher sur un essai littéraire, n'hésite pas à mentionner des éléments vus dans les enseignements philosophiques.

Dans cette épreuve singulière, les examinateurs attendent des élèves qu'ils montrent leurs capacités à développer une pensée qui mêle analyses, savoirs et interprétations. Ils devront donc faire appel à leur sensibilité en plus de leurs connaissances académiques. Les élèves découvriront le jour J le sujet de l'épreuve d'HLP mais les sujets probables sont déjà envisagés.

Pour cette édition 2025, les thématiques les plus susceptibles de tomber sont celles qui sont en lien avec l'actualité, comme "Histoire et violence " ou " L'humain et ses limites", selon Diplomeo. Ces thèmes font partie de l'objet d'étude "L'humanité en questions" au programme de terminale. L'autre partie du programme, à savoir l'objet d'étude "La recherche de soi", pourrait également tomber. Dans ce cas de figure, "Les expressions de la sensibilité" et "Les métamorphoses du moi" sont des thèmes à ne surtout pas négliger.

Attention, ces sujets sont probables mais il se pourrait que ce soit un autre thème vu au cours de l'année qui soit choisi pour l'épreuve de spécialité HLP. Ils n'en restent pas moins d'excellents axes de travail lors des révisions. Pense bien à tous les réviser, évite les impasses.

Les sujets du bac de l'an dernier sont à lire en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama. Parmi tous les sujets, ceux de la spécialité humanités, littérature et philosophie sont à découvrir ci-dessous. A noter que deux sessions de l'épreuve ont eu lieu et qu'en conséquence deux sujets ont été distribués aux candidats, un pour chaque journée d'épreuve.

Le sujet HLP du 20 juin :

Le sujet HLP du lundi 19 juin :

En plus de diffuser les sujets, Linternaute en partenariat avec Studyrama propose une correction du sujet avec les principaux éléments que l'on pouvait introduire dans sa copie l'an dernier. Il n'y a pas copie parfaite puisque l'exercice fait appel à l'interprétation du candidat, mais les correcteurs attendent tout de même des notions précises et étudiées en classe.

Corrigé du sujet HLP du 20 juin :

Corrigé du sujet HLP du 19 juin :

Notre partenaire Studyrama, qui met en ligne l'intégralité des sujets du Bac, propose de découvrir quel sujet est tombé dans les lycées français de l'étranger pour l'épreuve d'HLP. Cette année, les terminales d'Amérique du Nord ont par exemple planché sur le livre "Rupture(s)", de Claire Marin.