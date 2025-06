Sujet bac Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2025 : découvrez l'intégralité du sujet

BAC HLP 2025. L'épreuve de spécialité humanités, littératures et philosophie débute ce mardi après-midi. Découvrez sans plus attendre les thématiques proposées aux élèves.

Pour cette édition 2025, les thématiques les plus susceptibles de tomber sont celles qui sont en lien avec l'actualité, comme "Histoire et violence " ou " L'humain et ses limites", selon Diplomeo . Ces thèmes font partie de l'objet d'étude "L'humanité en questions" au programme de terminale. L'autre partie du programme, à savoir l'objet d'étude "La recherche de soi", pourrait également tomber. Dans ce cas de figure, "Les expressions de la sensibilité" et "Les métamorphoses du moi" sont des thèmes à ne surtout pas négliger.

Mais certains élèves ont déjà pu plancher sur l'épreuve pour cette édition 2025 du bac. Notamment ceux des lycées d'Amérique du Nord. Même si leurs sujets seront différents de ceux tombés en métropole, ils vous permettent de vous entraîner dans les conditions réelles de l'épreuve et de mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir la meilleure note possible. En métropole, une deuxième session (à la même heure), est prévue pour ce mercredi.

L'épreuve de spécialité HLP, autrement dit "humanité, littérature et philosophie" est relativement singulière. Les examinateurs attendent ici des élèves qu'ils montrent leurs capacités à développer une pensée qui mêle analyses, savoirs et interprétations. Ils devront donc faire appel à leur sensibilité en plus de leurs connaissances académiques. Les élèves découvrent le sujet de l'épreuve ce mardi 17 juin sur les coups de 14 heures.

Dernières mises à jour

15:01 - Moins de 38 000 élèves pour l'épreuve HLP L'épreuve "Humanités, Littérature et Philosophie" n'est pas la plus plébiscité par les élèves. En effet, elle rassemble cette année, 37 356 élèves, un chiffre en perte de vitesse depuis 2020 (- 8%). Quoi qu'il en soit, les élèves ayant opté pour cette spécialité auront à coeur de rendre une copie propre ce mardi 17 juin, au terme des 4 heures d'épreuve.

14:34 - Les retardataires peuvent encore entrer dans la salle L'épreuve de spécialité HLP a commencé pour la plupart des candidats au bac. Certains retardataires peuvent tout de même encore être admis dans la salle, et ce jusqu'à 15 heures. Ils n'auront cependant pas de temps supplémentaire et devront rendre leur copie au plus tard à 18 heures, comme leurs camarades ayant débuté à l'heure. Ceux qui arriveront plus d'une heure en retard seront directement convoqués au rattrapage.

14:00 - Top départ pour l'épreuve Humanités, Littérature et Philosophie ! C'est parti. L'épreuve de spécialité "Humanités, Littérature et Philosophie" du bac 2025 vient de débuter, à 14 heures précises. Les élèves ont désormais quatre heures pour rendre la meilleure copie possible, et pas une minute de plus. Ils planchent sur deux parties distinctes : une interprétation philosophique et un essai littéraire dans un second temps.

13:45 - L'épreuve débute dans moins de 15 minutes ! Nous y sommes presque ! L'épreuve de spécialité HLP va débuter dans moins de 15 minutes pour les élèves concernés. Les sujets, eux, seront révélés environ une hure après que les élèves aient commencé à plancher sur cette épreuve. Pour rappel, une deuxième session est prévue pour demain, mercredi 18 juin, toujours à partir de 14 heures.

13:03 - Carte d'identité et convocation obligatoires Les élèves ne pourront passer l'épreuve de spécialité HLP du bac que sur présentation de deux documents : leur convocation à l'épreuve du bac qui précise l'établissement, la salle et l'emplacement du candidat pour l'examen, ainsi que leur pièce d'identité qui permet d'éviter les tricheries par substitution de personnes. En plus de ces deux documents obligatoires, les candidats doivent s'équiper d'une trousse ou du nécessaire pour rédiger leur devoir (stylos, correcteurs, surligneurs, crayons, gomme, etc). Les copies seront quant à elles fournies.

12:46 - Quels thèmes abordés dans les centres étrangers ? Pour cette édition 2025, les thèmes explorés en Amérique du Nord pour la spécialité HLP sont l'humanité, la sensibilité, la métamorphose du moi, la société et l'art. En métropole, cette épreuve de spécialité est prévue pour les mardi 17 (aujourd'hui) et mercredi 18 juin, à partir de 14 heures. Les candidats auront tous 4 heures pour plancher sur une interprétation philosophique et un essai littéraire qui compteront chacun pour dix points. Si tu dois plancher sur un essai littéraire, n'hésite pas à mentionner des éléments vus dans les enseignements philosophiques. Cela pourrait te permettre d'obtenir une meilleure note.

12:21 - Les résultats dévoilés dans plus de deux semaines Pour les élèves ayant choisi la spécialité HLP, l'épreuve peut se dérouler cet après-midi s'ils ont été convoqués pour la première session, sinon ce sera pour demain. Dans chaque cas, l'épreuve débutera à 14 heures. De plus, pour les candidats aux baccalauréats général, technologique ou professionnel, les résultats sont consultables en ligne gratuitement à partir du vendredi 4 juillet 2025. Patience !

11:02 - Quelles sont les spécificités de l'épreuve HLP ? L’épreuve de HLP se déroulera le 17 ou le 18 juin 2025 et dure 4 heures. Si tu passes en deuxième session (le mercredi), tu pourras t'appuyer sur les thèmes sur lesquels ont planché tes camarades la veille pour savoir sur quelle thématique tu peux être interrogé ou non. Ou du moins, mettre toutes les chances de ton côté. L'épreuve de rattrapage de HLP, elle - si tu n'as pas eu la moyenne au bac 2025 - dure 40 minutes, 20 minutes d’entretien et 20 minutes de préparation. L’examinateur te remettra une question dont la nature dépend de son expertise. L’épreuve orale de rattrapage se déroule en deux parties. Pendant 10 minutes, tu devras répondre à la question posée. Ensuite, pendant le temps restant, tu pourras échanger librement avec l’examinateur.

07:40 - Sur quoi pouvez-vous êtres évalués en HLP ? Pour l'épreuve "Humanité, littérature, philosophie" du bac 2025, six thèmes sont envisageables, trois ont été étudiés pendant l'année durant chasse trimestre. Dans le premier objet d'étude "La recherche de soi" - Période de référence : Du romantisme au XXe siècle, vous pouvez tomber sur : "Éducation, transmission et émancipation", "Les expressions de la sensibilité", ou encore "Les métamorphoses du moi". Concernant le deuxième objet d'étude : L’Humanité en question" - Période de référence : Période contemporaine (XXe-XXIe siècles), voici les trois thèmes possibles lors de l'épreuve : "Création, continuités et ruptures", "Histoire et violence", ou encore "L’humain et ses limites.