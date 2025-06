Sujet bac Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2025 : découvrez le sujet du 18 juin

BAC HLP 2025. La deuxième session de l'épreuve de spécialité humanités, littératures et philosophie vient de débuter ce mercredi. Voici les sujets de ce 18 juin.

L'épreuve de spécialité HLP, autrement dit "humanité, littérature et philosophie" est relativement singulière. Les examinateurs attendent ici des élèves qu'ils montrent leurs capacités à développer une pensée qui mêle analyses, savoirs et interprétations. Ils doivent donc faire appel à leur sensibilité en plus de leurs connaissances académiques.

Elle se déroule sur deux jours. Si les premiers sujets tombés ce mardi sont désormais connus, ainsi que leurs corrigés, il reste encore une session : ce mercredi 18 juin 2025. De nombreux élèves sont donc concernés et planchent en ce moment-même sur cette épreuve (depuis 14 heures). Ils disposent de 4 heures et pas une minute de plus. Le sujet et le corrigé seront publiés ci-dessous, en partenariat avec Studyrama :

Les sujets de l'épreuve HLP sont désormais publics.

Notre partenaire Studyrama, qui met en ligne l'intégralité des sujets du Bac, propose de découvrir quel sujet est tombé dans les lycées français de l'étranger pour l'épreuve d'HLP. Cette année, les terminales d'Amérique du Nord ont par exemple planché sur le livre "Rupture(s)", de Claire Marin.