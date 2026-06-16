Sujet bac Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2026 : découvrez l'épreuve dans son intégralité !

Le bac de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2026 approche. Quel sera le sujet de HLP cette année ?

Alors, ce sujet d'HLP 2026 au bac, c'est difficile ? Les épreuves du baccalauréat ponctuent ce mois de juin et les premiers sujets de spécialité sont sur les tables d'examen ce mardi 16 juin. Pour les élèves ayant choisi Humanités, Littérature et Philosophie 2026, l'épreuve a lieu ce mardi 16 juin de 8 heures à 12 heures ou mercredi à la même heure. Les candidats ont donc quatre heures pour composer, mais ils seront autorisés à partir au bout d'une heure.

Le sujet HLP s'appuie sur un texte unique et se divise en deux exercices distincts : une question d'interprétation textuelle et un essai argumentatif. Les deux disciplines se croisent obligatoirement : si la question d'interprétation est confiée à la littérature, l'essai est philosophique, et inversement. Chaque partie est notée sur 10 points. Les correcteurs attendent des candidats une solide culture générale, une maîtrise des repères conceptuels du programme et une capacité à structurer un plan clair (avec alinéas et sauts de lignes) pour valoriser leur réflexion personnelle.

Le sujet Humanités, Littérature et Philosophie du bac 2026

Retrouvez ci-dessous le sujet complet de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie du bac 2026 grâce à notre partenaire Studyrama, expert des révisions du baccalauréat et des autres examens de fin d'année.

Découvrez le sujet HLP 2026 donné en Amérique du Nord

Pour le bac de spécialité HLP, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il faut tout revoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a cependant des thématiques qui ont statistiquement plus de chances de tomber que d'autres, souvent en résonance avec de grandes questions contemporaines.