Sujet bac Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2026 : découvrez les sujets probables et tombés

Le bac de la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie (HLP) 2026 approche. Quel sera le sujet de HLP cette année ?

Alors, ce sujet d'HLP 2026 au bac, c'est difficile ? Les épreuves du baccalauréatponctuent ce mois de juin et les premiers sujets arrivent. Les élèves de terminale ont rendez-vous pour une succession d'épreuves afin de clôturer leurs années lycée et d'obtenir leur diplôme du bac 2026. Parmi celles-ci se trouve celle de spécialité, et ils sont chaque année nombreux à choisir les humanités et à écoper de six heures de cours hebdomadaires partagées entre lettres et philosophie.

C'est un moment redouté et dont l'impact sur la note finale est très important, la matière valant coefficient 16, soit l'un des plus élevés de l'examen. Il faut donc bien réviser : faire des fiches de révisions est indispensable pour retenir les notions clés, les grands auteurs et les œuvres principales, mais en HLP, s'entraîner à problématiser et à construire une argumentation fluide est crucial pour réussir.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de HLP 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac d'Humanités, Littérature et Philosophie 2026 aura lieu mardi 16 juin ou mercredi 17 juin de 8 heures à 12 heures selon leur convocation. Les candidats auront donc quatre heures d'épreuve pour composer, mais ils seront autorisés à partir au bout d'une heure.

En quoi consiste l'épreuve du bac de Humanités, Littérature et Philosophie ?

Pour ceux qui ont opté pour la spécialité Humanités, Littérature et Philosophie, l'examen s'appuie sur un texte unique et se divise en deux exercices distincts : une question d'interprétation textuelle et un essai argumentatif. Les deux disciplines se croisent obligatoirement : si la question d'interprétation est confiée à la littérature, l'essai sera philosophique, et inversement. Chaque partie est notée sur 10 points. Les correcteurs attendent des candidats une solide culture générale, une maîtrise des repères conceptuels du programme et une capacité à structurer un plan clair (avec alinéas et sauts de lignes) pour valoriser leur réflexion personnelle.

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Quels sont les sujets probables du bac de HLP ?

Pour le bac de spécialité HLP, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il faut tout revoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a cependant des thématiques qui ont statistiquement plus de chances de tomber que d'autres, souvent en résonance avec de grandes questions contemporaines. Selon les pronostics du site spécialisé DigiSchool, les thèmes classés comme très probables cette année concernent "Le moi en crise : conflits, pulsions, contradictions", la psychanalyse et les déchirements de l'individu, ainsi que la thématique "Violence et humanité : enjeux philosophiques".

D'autres sujets majeurs figurent dans la catégorie des notions probables pour cette session 2026. On y retrouve les pouvoirs de la littérature face à la violence, l'étude du moi entre intériorité et altérité, ou encore la question cruciale de redéfinir l'humain à l'ère du numérique et des biotechnologies.

À l'inverse, s'il ne faut surtout pas les abandonner totalement lors des révisions pour éviter l'effet de surprise, les notions jugées peu probables par les experts de DigiSchool incluent les ruptures éducatives entre Renaissance et Lumières, les finalités, méthodes et extensions de l'école au tournant du XXe siècle, ainsi que le chapitre sur la violence, le droit et les institutions internationales.