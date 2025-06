Sujet bac physique-chimie 2025 : découvrez l'intégralité des exercices tombés ce 17 juin

La première session de l'épreuve de spécialité de physique-chimie se déroule ce mardi 17 juin. Voici le sujet sur lequel penchent les candidats.

Ce 17 et 18 juin, les élèves de terminale passent leurs épreuves de spécialité pour le bac. Elles valent chacune pour 16% de la note finale. Pour ceux qui ont choisi la physique-chimie, ils ont 3h30 pour composer sur trois exercices indépendants. Ils obtiendront alors une note sur 20, qui s'ajoutera à celle de l'épreuve pratique passée auparavant. La note globale pour la matière s'obtient alors en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 la note de la partie pratique. Ces deux résultats sont ensuite additionnés. Les thématiques des sujets portent uniquement sur le programme de terminale. Une thématique est abordée par exercice et des documents complémentaires peuvent être ajoutés pour réaliser l'épreuve. Les sujets du bac de physique-chimie 2025 vont être rendus publics après une heure d'épreuve, lorsque les candidats retardataires ne pourront plus rentrer dans la salle, soit vers 15h15. Le sujet de maths sera à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. Des corrigés seront également disponibles à la fin de l'épreuve pour permettre aux candidats de connaitre les réponses attendues aux exercices. Quelles sont les dates du bac de physique-chimie 2025 ? Pour les résultats du bac de physique-chimie, voici les dates à connaître. Vendredi 4 juillet 2025 : résultats des épreuves

Entre le lundi 7 et le mercredi 9 juillet 2025 : épreuves de rattrapage

Entre le lundi 8 et le jeudi 11 septembre 2025 : épreuves de remplacement

14:55 - La note de physique-chimie est divisée en deux parties Début juin, les candidats qui ont choisi la spécialité physique-chimie ont passé une partie pratique. Ils avaient une heure pour réaliser une expérience de façon structurée. Elle a été notée sur 20 points, tout comme le sera l'écrit. Pour le résultat final, la note de la partie écrite est multipliée par 0,8 et celle de la pratique par 0,2, avant de les additionner. 14:33 - Les élèves en retard peuvent encore entrer dans la salle d'examen L'épreuve de physique-chimie a commencé pour la plupart des candidats au bac. Certains retardataires peuvent encore être admis dans la salle, et ce jusqu'à 15 heures. Ils n'auront cependant pas de temps supplémentaire et devront rendre leur copie au plus tard à 17h30. Ceux qui arriveront plus d'une heure en retard seront directement convoqués pour les rattrapages. 14:05 - L'épreuve est lancée ! A 14 heures pile, l'épreuve de physique-chimie a commencé et durera jusqu'à 17h30. Les élèves devront rester au moins jusqu'à 15 heures dans la salle. C'est le moment de bien se concentrer. 13:15 - Ces deux documents indispensables pour passer l'épreuve A 14 heures, va débuter l'épreuve de spécialité de physique-chimie pour une durée de quatre heures. Les élèves doivent se présenter avec leurs papiers d'identité (carte d'identité, passeport ou permis) et leur convocation à l'épreuve, qui précise l'établissement, la salle et l'emplacement de passage de l'examen. Une fois dans la salle, ils pourront s'installer et trouveront une copie vierge ainsi que du brouillon sur la table qui leur a été attribuée. Ils devront ensuite garder sur leur bureau que le strict nécessaire. Collation et eau sont autorisées. 12:07 - Les résultats dévoilés dans plus de deux semaines Pour les élèves ayant choisi la spécialité physique-chimie, l'épreuve peut se dérouler cet après-midi s'ils ont été convoqués pour la première session, sinon ce sera demain. Cette épreuve comptera pour un coefficient 16 et est donc capitale. Il faudra toutefois attendre jusqu'au vendredi 4 juillet pour connaitre les résultats et la note pour cette matière. 11:01 - Les sujets et corrigés dévoilés cet après-midi ! Les plus de 100 000 lycéens qui ont choisi l'épreuve de physique-chimie ne vont plus tarder à devoir s'y pencher. Vous allez pouvoir retrouver dès cet après-midi sur cette page le sujet tombé pour le jour 1 de cette épreuve, puis le corrigé de tous les exercices. L'épreuve est divisée en deux sessions, au vu du nombre d'élèves qui doivent passer l'épreuve. Mercredi, il s'agira donc d'un autre sujet. 07:53 - Ces sujets de physique-chimie sont déjà tombés dans les centres étrangers Des premiers candidats ont déjà passé le bac de physique-chimie dans les centres étrangers, notamment en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Certaines récurrences ont été observées dans les sujets sur lesquels ils ont dû pencher. On retrouve l'étude d'acide, l'analyse de la vitesse, l'étude de synthèse chimique ou encore des ondes. Il s'agit de notions clés du programme de terminale de physique-chimie. 07:27 - Quels thèmes pour le bac de physique-chimie ? Le coeur de l'épreuve de physique-chimie sera sur le programme de terminale. Voici les thèmes principaux qui pourront être évalués selon Diplomeo : "Constitution et transformations de la matière" : déterminer la composition d’un système par des méthodes physiques et chimiques, modéliser l’évolution temporelle d’un système, siège d’une transformation, prévoir l’état final d’un système, siège d’une transformation chimique, élaborer des stratégies en synthèse organique

"Mouvement et interactions" : décrire un mouvement, relier les actions appliquées à un système à son mouvement, modéliser l’écoulement d’un fluide

"L’énergie : conversions et transferts" : décrire un système thermodynamique, effectuer des bilans d’énergie sur un système

"Ondes et signaux" : caractériser les phénomènes ondulatoires. former des images, étudier la dynamique d'un système électrique

Quels sont les sujets jugés probables pour le bac de physique-chimie 2025 ?

Trois thématiques principales ressortent chaque année du programme : la mécanique, la chimie réactionnelle et les ondes et signaux. Ils représentent 60% des questions posées ces cinq dernières années. Certains sites spécialisés ont aussi donné en amont des pistes sur les sujets les plus probables pour cette année, en s'appuyant sur les sujets tombés les années passées. Selon Digischool, les notions qui avaient le plus de chance de tomber sont le sens d'évolution d'un système acide-base, l'évolution d'un système siège d'une transformation nucléaire, la dynamique d'un système électrique, les phénomènes ondulatoires ou encore le gaz parfait. L'écoulement d'un fluide, la lumière ou encore l'analyse d'un système chimique pouvaient aussi être sélectionnés. D'autres sujets sont apparus comme moins probables, comme la description du mouvement, les stratégies de synthèse organique, le sens d'évolution d'un système oxydant-réducteur et l'évolution d'un système siège d'une transformation chimique.

Selon Annabac, les questions qui reviennent souvent dans les exercices sont : "écrire l'équation d'une réaction acide-base", "déterminer la concentration en ions oxonium H3O+ d'une solution aqueuse dont le pH est connu", "identifier des facteurs cinétiques et/ou l'effet d'un catalyseur", "écrire l'équation d'une désintégration radioactive", "déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système chimique", "identifier la nature d'un mouvement" ou encore "déterminer la valeur d'une grandeur physique caractéristique d'un gaz".

Les sujets déjà tombés dans les centres étrangers

Des premiers sujets de physique-chimie sont déjà tombés au bac 2025 pour les bacheliers des centres étrangers en Amérique du Nord dès mai. Il portait sur l'étude d'un vernis à ongles, sur les raccordements routiers et le traitement des eaux.

Les sujets dans les centres étrangers en Asie sont aussi tombés le 11 juin. Il était notamment demandé de travailler sur une installation sanitaire (transfert thermique, pression, vitesse...) puis autour de la pollution ammoniacale (acide, schéma de Lewis...) ou encore d'étudier un arôme de poire (synthèse de l'éthanoate de pentyle, équation de réaction...). De leur côté, les lycéens qui ont passé leur épreuve en Afrique sont tombés sur l'étude du géranium rosat (acide pélargonique), puis sur celle d'un radar pédagogique équipé d'un panneau solaire (alimentation électrique et vitesse) et enfin sur celle de la face cachée de la Lune (satellite).

Les sujets des années précédentes en France sont aussi intéressants. Dans les sujets 2024 se trouvaient par exemple l'étude du bleu de thymol, le son et la vitesse d'un avion en vol ou encore l'analyse de la force de frottement subie par un téléphone lors d'une chute.