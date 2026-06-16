Sujet bac physique-chimie 2026 : découvrez l'épreuve de ce mardi 16 juin

Pour le bac 2026, les élèves ayant choisi la spécialité physique-chimie se lance dans cette épreuve redoutée. Quels sont les exercices demandés ?

Les épreuves du baccalauréat battent leur plein. Ce mardi et mercredi, les élèves se penchent sur les épreuves de spécialité. Ces matières qu'ils ont choisies pèsent coefficient 16 chacune. Ils sont nombreux à avoir opté pour la physique-chimie : 123 000 cette année. Ce mardi 16 juin, le premier sujet tombe et les élèves ont trois heures et demie pour y répondre.

De 8h à 11h30, les candidats doivent composer sur trois exercices indépendants. Les thématiques des sujets portent uniquement sur le programme de terminale. Une thématique est abordée par exercice et des documents complémentaires peuvent être ajoutés pour réaliser l'épreuve. Les lycéens obtiendront alors une note sur 20, qui s'ajoutera à celle de l'épreuve pratique passée auparavant. La note globale pour la matière s'obtient alors en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 la note de la partie pratique. Ces deux résultats sont ensuite additionnés.

Le sujet de physique-chimie 2026

Retrouvez le sujet complet de physique-chimie de ce mardi 16 juin 2026 grâce à notre partenaire Studyrama. Il est dévoilé 1h15 après le début de l'épreuve, mais les services du ministère de l'Education nationale tardent parfois à le rendre public.

Les sujets de physique-chimie déjà tombés

L'Internaute vous propose de consulter le sujet de spécialité physique-chimie qui a été donné dans les centres étrangers nord-américains où l'examen a déjà eu lieu.

Le sujet était composé de trois exercices : un sur la valorisation du dioxyde de carbone dans les cimenteries, un deuxième sur l'effet photoélectrique et ses applications et un dernier sur la Wemba-mania. Le sujet du deuxième jour portait sur la détermination de l'effusivité d'un matériau ainsi que sur HOPE, l'espoir du dihydrogène vert, pour terminer sur un exercice sur la lessive de cendre.

Dernières mises à jour

08:00 - C'est parti pour l'épreuve de physique-chimie ! L'épreuve de physique-chimie est lancée ce mardi 16 juin. Les élèves ont jusqu'à 11h30 pour composer. Les sujets devraient être dévoilés environ 1h15 après le début de l'épreuve, mais cela peut tarder. 07:50 - Quels sont les sujets probables ? Pour le bac de spécialité physique-chimie, il ne fallait faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il y a cependant des thématiques qui ont peut-être plus de chance de tomber que d'autres. Selon Digischool, plusieurs sujets sont jugés "très probables" pour cette cuvée 2026. Il s'agit de l'évolution d'un système, siège d'une transformation chimique, du sens d'évolution d'un système oxydant-réducteur, des stratégies de synthèse organique, de la description d'un mouvement, du lien entre les actions appliquées à un système et son mouvement, des phénomènes ondulatoires, d'images et lumières ou encore de la dynamique d'un système électrique. 07:25 - La calculatrice est-elle autorisée ? Pour le bac de physique-chimie, il est possible que la calculatrice soit autorisée. Elle l'était l'an dernier en mode examen actif. Pour ce mardi 16 juin, mieux vaut donc l'avoir dans son sac, puis il faudra regarder sur le sujet s'il est indiqué qu'elle est autorisée. LIRE PLUS

Les dates des résultats du bac de physique-chimie 2026

Pour les résultats et les rattrapages du bac de physique-chimie, voici les dates à connaître.

Mardi 7 juillet 2026 : résultats des épreuves

Entre le mardi 7 et le vendredi 10 juillet 2026 : épreuves de rattrapage

Entre le lundi 7 et le jeudi 10 septembre 2026 : épreuves de remplacement

Bonne chance à tous les bacheliers !