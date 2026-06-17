Sujet bac physique-chimie 2026 : l'épreuve de ce mercredi et ses exercices

Pour le bac 2026, la physique-chimie est une matière de spécialité choisie par de nombreux élèves. Le deuxième sujet est donné ce mercredi 17 juin pour les élèves restants.

Les épreuves du baccalauréat continuent. Ce mardi et mercredi, les élèves passent les épreuves de spécialité. Ces matières qu'ils ont choisies pèsent coefficient 16 chacune. Ils sont nombreux à avoir opté pour la physique-chimie : 123 000 cette année. Après un premier sujet ce mardi 16 juin, ce mercredi 17 juin, c'est le deuxième pour les élèves ayant passé leur autre spécialité hier.

De 8h à 11h30, les candidats doivent composer sur trois exercices indépendants. Les thématiques des sujets portent uniquement sur le programme de terminale. Les lycéens obtiendront alors une note sur 20, qui s'ajoutera à celle de l'épreuve pratique passée auparavant. La note globale pour la matière s'obtient alors en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 la note de la partie pratique. Ces deux résultats sont ensuite additionnés.

Le sujet du bac de physique-chimie du mercredi 17 juin

Le sujet du bac de physique-chimie est à retrouver sur Linternaute grâce à Studyrama. Il faut attendre au moins 9h15 pour qu'il soit dévoilé, mais le ministre de l'Education nationale peut tarder.

Le sujet de physique-chimie du mardi 16 juin

Le sujet complet de physique-chimie tombé mardi 16 juin 2026 est disponible grâce à notre partenaire Studyrama. Il était composé de trois exercices, dont le premier valait déjà 11 points, et s'étendait sur 13 pages. Mécanique des fluides, loi des gaz parfaits, électricité, cinétique chimique, chimie organique, langage Python... Les notions étaient nombreuses dans cette épreuve.

Le corrigé de l'épreuve 1 de physique-chimie 2026

Raisonnement, réponses aux exercices, voici ce qui était attendu pour le sujet de l'épreuve de physique-chimie du mardi 16 juin 2026. Cela peut aider les élèves à estimer leur note.

Dernières mises à jour

07:15 - Un sujet tout nouveau pour la physique-chimie Evidemment, les élèves vont se pencher sur un tout nouveau sujet ce mercredi. Les exercices seront totalement différents. Le sujet sera-t-il une nouvelle fois jugé abordable, mais long ? C'est ce que nous allons voir. Ils ont toujours 3h30 pour y répondre. 06:50 - Deuxième épreuve de physique-chimie ce mercredi ! Ce mercredi 17 juin, c'est le second jour d'examen pour les épreuves de spécialités. Parmi les plus de 168 000 élèves qui ont choisi les maths, une partie s'est déjà confrontée à l'épreuve hier et l'autre commence ce mercredi à 8 heures.

Les épreuves de spécialité du bac 2026, notamment celles de physique-chimie, se tiennent ces mardi 16 et mercredi 17 juin pour tous les candidats. Ces épreuves sont cruciales car elles comptent coefficient 16 dans la moyenne finale du bac qui, elle, sera publiée le mardi 7 juillet 2026 avec l'ensemble des résultats. Bonne chance à tous les bacheliers !