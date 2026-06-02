Sujet bac physique-chimie 2026 : sujet probable et sujets déjà tombés, on sait à quoi ça va ressembler

Le bac de physique-chimie 2026 approche. Les élèves qui ont choisi cette spécialité sont en pleine révision, alors que les premiers sujets de centres français à l'étranger ont été distribués.

Les épreuves du baccalauréat vont ponctuer ce mois de juin 2026. Les élèves de terminale ont rendez-vous pour une succession d'épreuves afin de clôturer leurs années lycée et d'obtenir leur diplôme. Parmi celles-ci se trouvent celle de spécialité et ils sont chaque année nombreux à choisir la physique-chimie. Une épreuve à ne surtout pas prendre à la légère au vu de son importance dans la note finale.

Chaque spécialité vaut pour 16% de la note finale. Pour ceux qui ont choisi la physique-chimie, ils ont 3h30 pour composer sur trois exercices indépendants. Ils obtiendront alors une note sur 20, qui s'ajoutera à celle de l'épreuve pratique passée auparavant. La note globale pour la matière s'obtient alors en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 la note de la partie pratique. Ces deux résultats sont ensuite additionnés. Les thématiques des sujets portent uniquement sur le programme de terminale. Une thématique est abordée par exercice et des documents complémentaires peuvent être ajoutés pour réaliser l'épreuve.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de physique-chimie 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac de physique-chimie 2026 aura lieu le mardi 16 et mercredi 17 juin 2026. Le sujet du bac de physique-chimie 2026 ont déjà été distribués aux élève scolarisés dans des lycées français à l'étranger en Amérique du nord, le 20 mai pour le premier jour et le 21 mai 2026 pour le second. Ces sujets permettent aux élèves de terminale de s'entraîner avant le jour J.

Quels sont les sujets probables du bac de physique-chimie ?

Pour le bac de spécialité physique-chimie, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il faut tout revoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a cependant des thématiques qui ont peut-être plus de chance de tomber que d'autres. Selon Digischool, plusieurs sujets sont jugés "très probables" pour cette cuvée 2026. Il s'agit de l'évolution d'un système, siège d'une transformation chimique, du sens d'évolution d'un système oxydant-réducteur, des stratégies de synthèse organique, de la description d'un mouvement, du lien entre les actions appliquées à un système et son mouvement, des phénomènes ondulatoires, d'images et lumières ou encore de la dynamique d'un système électrique.

De son côté, Diplomeo mise sur deux thèmes. Tout d'abord, mouvement et interaction avec la 2e loi de Newton, les équations horaires et les mouvements dans un champ de pesanteur. Les loi de Kepler ne sont pas à mettre de côté non plus. Enfin, les "ondes et signaux" sont à surveiller de près d'après le site. Il s'agit bien souvent d'un "gros exercice", il comptait pour 11 points en 2025.

Les sujets du bac de physique-chimie 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, les épreuves de spécialité de physique-chimie n'ont pas encore eu lieu, dans certains centres français à l'étranger, des sujets sont déjà tombés. Les élèves passent l'examen à des dates différentes. Ceux scolarisés en Amérique du Nord l'ont déjà passé les 20 et 21 mai 2026 et leurs énoncés peuvent aider pour s'entrainer et donner des indications sur les types d'exercices susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen.

Epreuve de physique-chimie, jour 1, Amérique du Nord

Exercice 1 : Valorisation du dioxyde de carbone dans les cimenteries (9 points) ;

Valorisation du dioxyde de carbone dans les cimenteries (9 points) ; Exercice 2 : L'effet photoélectrique et ses applications (6 points) ;

L'effet photoélectrique et ses applications (6 points) ; Exercice 3 : La Wemba-mania - Victor Wembanyama (5 points). Sujet de physique - Bac 2026 - Amérique du nord by fdabert Epreuve de physique-chimie, jour 2, Amérique du Nord Exercice 1 : Détermination de l'effusivité d'un matériau, mesure et calcul de la température de contact, transfert conducto-convectif ;

: Détermination de l'effusivité d'un matériau, mesure et calcul de la température de contact, transfert conducto-convectif ; Exercice 2 : HOPE, l'espoir du dihydrogène vert ;

: Exercice 3 : La lessive de cendre.

Sujet et corrigé du bac physique-chimie 2025

Le sujet du Jour 1 du bac de physique-chimie 2025 est à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama. Un corrigé est également disponible depuis la fin de l'épreuve l'an passé pour permettre aux candidats de connaitre les réponses attendues aux exercices.

Les dates des résultats du bac de physique-chimie 2026

Pour les résultats et les rattrapages du bac de physique-chimie, voici les dates à connaître.