Sujet du bac de physique-chimie 2025 : les sujets probables pour l'épreuve de spécialité

BAC 2025. Les épreuves du bac approchent. Pour la spécialité physique-chimie, l'écrit aura lieu le mardi 17 et le mercredi 18 juin, quelques jours après l'épreuve pratique. Voici les sujets probables.

La fin de l'année approche et avec elle, le passage du baccalauréat. Les terminales vont notamment devoir réaliser leurs épreuves de spécialités. Cette matière avec une partie écrite et une partie pratique nécessite beaucoup de préparation et de révisions. A l'écrit, les élèves font face à trois exercices indépendants et sont évalués sur 20. L'épreuve dure 3h30 avec un coefficient 16. Elle est accompagnée d'une épreuve pratique, notée aussi sur 20. Les élèves disposent d'une heure pour réaliser l'expérience demandée. La note globale de l'épreuve s'obtient en multipliant par 0,8 la note de la partie écrite et par 0,2 la note de la partie pratique. Ces deux résultats sont ensuite additionnés.

Pour bien réviser, il est primordial de connaitre les formules par cœur. La technique des post-its accrochés dans les endroits de passage est assez efficace. Les fiches sont aussi une bonne solution. Sur ces fiches peuvent être consignées les autres notions importantes par chapitre : loi, définitions, unités... Il est ensuite utile de lire des énoncés d'exercices pour se donner une meilleure idée de la forme qu'ils peuvent prendre et d'anticiper une meilleure compréhension. La réalisation de certains exercices est aussi indispensable. Pour la pratique, il faut bien apprendre le nom des instruments qui pourront être utilisés et relire les TP.

Quels sont les sujets jugés probables pour le bac de physique-chimie 2025 ?

Il est tout d'abord important de savoir que les thématiques des sujets portent uniquement sur le programme de terminale. Aucune partie de ce programme ne doit donc être négligée, il ne faut pas faire d'impasse. Une thématique est abordée par exercice et des documents complémentaires peuvent être ajoutés pour réaliser l'épreuve. Trois thématiques principales ressortent chaque année du programme : la mécanique, la chimie réactionnelle et les ondes et signaux. Ils représentent 60% des questions posées ces cinq dernières années.

Selon Digischool, qui fait une estimation des sujets probables pour 2025, les notions qui auraient le plus de chance de tomber sont le sens d'évolution d'un système acide-base, l'évolution d'un système siège d'une transformation nucléaire, la dynamique d'un système électrique, les phénomènes ondulatoires ou encore le gaz parfait. L'écoulement d'un fluide, la lumière ou encore l'analyse d'un système chimique peuvent aussi être sélectionnés.

D'autres sujets apparaissent comme moins probables, comme la description du mouvement, les stratégies de synthèse organique, le sens d'évolution d'un système oxydant-réducteur et l'évolution d'un système siège d'une transformation chimique.

Selon Annabac, les questions qui reviennent souvent dans les exercices sont : "écrire l'équation d'une réaction acide-base", "déterminer la concentration en ions oxonium H 3 O+ d'une solution aqueuse dont le pH est connu", "identifier des facteurs cinétiques et/ou l'effet d'un catalyseur", "écrire l'équation d'une désintégration radioactive", "déterminer le sens d'évolution spontanée d'un système chimique", "identifier la nature d'un mouvement" ou encore "déterminer la valeur d'une grandeur physique caractéristique d'un gaz".

Les sujets et corrigés de 2024

Pour se préparer au mieux, il est recommandé de s'exercer sur les sujets des années précédentes. Voici les sujets et les corrigés tombés en 2024 grâce à notre partenaire Studyrama. Il y a deux exemplaires car les épreuves de spécialité physique-chimie se déroulent en deux sessions. De nombreux élèves choisissent cette spécialité, ils ne la passent donc pas tous en même temps et tombent sur des sujets évidemment différents selon la session.

Il est aussi possible de s'entrainer avec le premier sujet de physique-chimie à être tombé au bac 2025 : celui pour les bacheliers des centres étrangers en Amérique du Nord donné le 20 mai.

Dans les filières technologiques, l'épreuve est commune pour tous les candidats de la série STI2D et STL ayant choisi la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire (SPCL). Elle dure 3 heures et est de coeff 4. Elle porte aussi sur les notions de terminale. Il s'agit d'une approche thématique, fondée sur les applications scientifiques et technologiques contemporaines des notions de physique-chimie.

Pour cette édition 2025 du bac de physique-chimie, voici les dates à connaître.