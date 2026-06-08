"Sujet de spécialité LLCA au bac 2026 : quels sujets en latin et en grec ?"

L'épreuve de spécialité Littérature, langues et cultures de l'Antiquité (LLCA) est importante pour les candidats au bac 2026 ayant choisi cette matière, car elle est notée coefficient 16. Quels seront les sujets ?

Moins souvent choisie car moins grand publique que les autres, la spécialité Littérature, langues et cultures de l'Antiquité (LLCA) n'en reste pas moins une épreuve du bac pour les candidats qui ont décidé de suivre cet enseignement. Et pas des moindres, puisque comme toutes les épreuves de spécialité, elle pèse un lourd coefficient 16 dans la moyenne finale du bac.

La spécialité LLCA au bac s'adresse aux élèves intéressés par le monde antique, la mythologie et les cultures anciennes, mais elle permet d'acquérir un bagage solide en vue d'un parcours dans les lettres, la philosophie, le droit ou encore les sciences politiques, participant notamment à la culture générale des élèves. Dans cette matière, les candidats peuvent décider d'apprendre le latin ou le grec et sont évalués sur la langue qu'ils ont choisi le jour de l'épreuve du bac.

Quelle est la date de l'épreuve de spécialité LLCA au bac 2026 ?

L'épreuve de spécialité LLCA est l'une des rares à se tenir le jeudi 18 juin 2026, soit un ou deux jours après les plupart des examens de spécialité. Elle est aussi une des plus longues puisqu'elle dure 4 heures, de 8h à 12h. Ce sera toutefois l'uniquement examen en la matière puisque les candidats au bac 2026 n'ont pas à faire d'oral dans cette spécialité.

En quoi consiste l'épreuve de LLCA au bac 2026 ?

Le sujet de LLCA au bac repose sur trois documents et tient en deux parties, chacune notée sur 10 points. Les candidats reçoivent un corpus contenant un texte en grec ancien ou en latin (en fonction du choix du candidat) issu de l'œuvre antique intégrale prévue au programme et étudiée en cours, un texte en français issu de l'œuvre littéraire moderne ou contemporaine également prévue au programme, puis d'un texte court issu de la littérature grecque ou latine en lien avec l'objet d'étude. Lors de l'épreuve, les dictionnaires grec-français ou latin-français sont autorisés.

Les candidats sont d'abord examinés sur l'étude de la langue et doivent traduire un court extrait de 90 mots environ en français pour 6 points, répondre à un question sur un fait de langue pour évaluer la connaissance grammaticale pour 1 point et la compréhension de la langue pour un autre point. La dernière question porte sur le vocabulaire et une notion clef du texte devant être explicitée pour 2 points.

Pour la deuxième partie de l'épreuve de LLCA au bac 2026, les candidats doivent rédiger un essai organisé et argumenté pour répondre à une question d'interprétation et de réflexion concernant les trois textes du corpus. Cet essai est noté sur 10 points.

Quels sont les sujets probables en LLCA au bac 2026 ?

Le programme de LLCA en grec comme en latin compte trois grands thèmes que sont : L'homme, le monde, le destin ; Croire, savoir, douter ; Méditerranée. Toutefois seul le premier a été exploité pour les trois dernières sessions du bac. Cette année encore il y a de bonnes chances pour qu'il soit au cœur du sujet puisque dans les deux langues les œuvres intégrales étudiées et devant servir pour le sujet sont rattachées à ce grand chapitre. Il ne faut toutefois pas négliger les autres thèmes, les œuvres pouvant également servir à les illustrer dans certaines mesures. Pour rappel, voici les œuvres intégrales retenues dans les programmes de LLCA :

► En latin pour l'objet d'étude "L'homme, le monde, le destin" et le sous-ensemble "Mythes et théâtre : héros et familles maudites"

Sénèque, Médée, in Tragédies, texte établi et traduit par François-Régis Chaumartin, Paris, Les Belles Lettres, collection des universités de France, série latine, volume n° 332, 1996

Dea Loher, Manhattan Medea, traduction d'Olivier Balagna et de Laurent Mulheisen, Montreuil, L'Arche, 2001.

► En grec pour l'objet d'étude "L'homme, le monde, le destin" et le sous-ensemble "Le 'grand théâtre du monde' : vérité et illusion'

Aristophane, L'Assemblée des femmes, texte établi par Victor Coulon et Jean Irigoin, traduit par Hilaire Van Daele, Paris, Les Belles Lettres, collection des universités de France, série grecque, volume n° 55, 1983

Margaret Atwood, La Servante écarlate, traduit de l'anglais par Michèle Albaret-Maatsch, Paris, Robert Laffont, collection " Pavillons Poche ", 2021.

Les sujets de LLCA au bac 2026 seront disponibles sur Linternaute, dans cet article dès leur publication par le ministère de l'Education nationale. Celle-ci interviendra, au plus tôt, une heure après le début de l'épreuve le jeudi 18 juin.