Sujet du bac de SES 2025 : l'épreuve probable et les sujets déjà tombés à l'étranger

D'ici quelques jours, de nombreux élèves de Terminale passeront l'épreuve de SES au bac 2025. Quels sont les sujets probables sur lesquels les bacheliers pourraient tomber ?

Le bac 2025 approche à grands pas et avec lui les épreuves de spécialité , dont celles de sciences économiques et sociales (SES). La matière anciennement centrale pour les élèves de la filière ES est désormais une spécialité que les élèves peuvent choisir ou non. Pour ceux qui ont décidé de suivre cet enseignement, il sera l'heure de passer l'examen le mardi 17 juin ou le mercredi 18 juin.

Les bacheliers auront quatre heures pour rendre au choix une dissertation ou une épreuve composée de trois exercices, à savoir une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire qui peut s'apparenter à une courte dissertation. Les deux épreuves ont leurs avantages et leurs inconvénients. La dissertation permet à l'élève de se concentrer sur un unique sujet pour le développer au maximum et élaborer le meilleur argumentaire, mais elle est le seul exercice sur lequel le bachelier est jugé. A l'inverse, l'épreuve composée offre au candidat plusieurs possibilités pour gagner des points sur des sujets plus variés, mais elle demande une très bonne gestion du temps et une capacité à mobiliser les connaissances nécessaires rapidement en maîtrisant une grande partie du programme.

Pour l'une comme pour l'autre, il est important de connaître et d'appliquer la méthodologie apprise en cours, mais aussi et surtout de comprendre et de maîtriser le sujet du bac de SES. Les révisions s'annoncent donc chargées, d'autant que les chapitres ne manquent pas en SES et que tous sont susceptibles de tomber le jour de l'épreuve.

Comme chaque année, certains sites spécialisés dressent une liste de sujets de bac de SES plus probables que les autres en s'appuyant sur les sujets tombées les précédentes années, leur récurrence ou au contraire leur rareté. Linternaute a sondé ces différentes analyses pour évaluer la probabilité qu'a chaque sujet de tomber. A noter qu'aucun chapitre ne doit passer à la trappe lors des révisions.

Sujets probables du bac de SES 2025

Tous les chapitres des cours de SES peuvent être au cœur du sujet du bac 2025, mais certains tombent plus souvent que d'autres à l'instar de ces questions comme la relevé Digischool : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ? et Comment est structurée la société française actuelle ? Des sujets qu'il est donc fortement conseiller de maîtriser. Avec ces deux sujets de SES, d'autres chapitres ont de bonnes chances d'être au cœur de l'épreuve le jour de l'examen :

Quelles sont les politiques économiques dans le cadre européen ?

Quelles sont les mutations du travail et de l'emploi ?

Comment lutter contre le chômage ?

Quelle est l'action de l'École sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Si certains sujets apparaissent comme plus probables, d'autres sont jugés moins à même de tomber le jour de l'examen. Ce ne sont toutefois que des suppositions et il est recommandé de réviser ces sujets aussi, comme l'ensemble du programme. Les sujets en question sont :

Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?

Quelle action publique pour l'environnement ?

Les sujets du bac de SES tombés à l'étranger

Avant de connaître les sujets du bac de SES qui tomberont les 17 et 18 juin, les élèves de Terminale peuvent s'intéresser aux épreuves qui ont déjà été proposées aux candidats pour la session du bac 2025, notamment dans les centres étrangers d'Amérique du Nord. Ces lycéens, les premiers à passer le bac, ont du travailler sur ces sujets selon le groupe de passage entre les jour 1 et le jour 2 :

► Pour la dissertation les sujets étaient Comment expliquer et réduire le chômage structurel ? et Comment expliquer la mobilité sociale dans la société française contemporaine ?

► Pour l'épreuve composée les sujets étaient les politiques de protection de l'environnement, le commerce international et un commentaire sur l'organisation du travail ou la politique de la concurrence, le travail et la syndicalisation et un commentaire sur le commerce international.

Les annales des sujets du bac de SES

Il est également possible de jeter un oeil aux sujets de SES des précédentes sessions du bac, c'est d'ailleurs un exercice très recommandé pour les révisions et pour s'entraîne avec des examens blancs, d'autant que souvent des corrigés sont disponibles. Le but n'est pas de rédiger une copie intégrale, mais de s'entraîner à la méthodologie pour l'exploitation de document ou pour la dissertation. L'année dernière, les élèves qui avaient dû se frotter à l'épreuve de SES avaient eu le choix entre :

Une dissertation sur la façon dont les évolutions de l'emploi affaiblissent le pouvoir intégrateur du travail ou une épreuve composée avec au programme le rôle de l'Ecole dans l'égalité des chances, les politiques économique dans le cadre européen et un commentaire sur les instruments des pouvoirs publics pour assurer la justice sociale.

Une dissertation sur les facteurs qui structurent et hiérarchisent la société française actuelle ou une épreuve composée avec au programme les canaux de transmission d'une crise financière à l'économie réelle, le lien entre niveau de diplôme et engagement associatif et un commentaire sur les diverses explications au commerce entre pays comparables.

Quand les résultats du bac de SES 2025 seront-ils publiés ?