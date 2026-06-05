Sujet du bac de SES 2026 : découvrez les sujets probables et ce qui est déjà tombé cette année

Le bac de SES 2026 approche. Les élèves qui ont choisi cette spécialité sont en pleine révision, alors que les premiers sujets de centres français à l'étranger ont été distribués.

L'épreuve de SES au bac 2026 approche à grands pas. Pour rappel, tu as le choix entre une dissertation et une épreuve composée. La dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire.

Cette année plus de 130 000 élèves ont choisi les SES comme spécialité en classe de terminale. Il s'agit de la deuxième spécialité la plus choisir derrière les maths, avec 35% des élèves. Les SES, comme toutes les autres spécialités, représentent 16% de la note au baccalauréat : soit un total de 32% pour les deux épreuves de spécialités choisies.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de SES 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac de SES 2026 aura lieu le mardi 16 et le mercredi 17 juin 2026. Les sujets du bac de SES 2026 ont déjà été distribués aux élève scolarisés dans des lycées français à l'étranger en Amérique du nord, le 20 mai pour le premier jour et le 21 mai 2026 pour le second. Ces sujets permettent aux élèves de terminale de s'entraîner avant le jour J.

Quels sont les sujets probables du bac de SES 2026 ?

Pour le bac de spécialité SES, il ne faut faire l'impasse sur aucune notion du programme de terminale. Il faut tout revoir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il y a cependant des thématiques qui ont peut-être plus de chance de tomber que d'autres. Selon Digischool, deux sujets apparaissent comme "très probables" cette année : "Comment est structurée la société française actuelle ?" et "Quelles politique économiques dans le cadre européen ?". De son côté, Diplomeo évoque l'engagement politique ainsi que la mobilité sociale, et confirme que la "structure de la société française" fait partie des sujets sur lesquels il ne vaut mieux pas faire l'impasse cette année.

Nous vous conseillons de toutefois de garder un oeil sur d'autre sujets probable pour cette édition 2026 du bac. "Comment expliquer les crises financières et réguler le système financier ?", "Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?", "Quelles inégalités sont compatibles avec la justice sociale" et "Quelle action publique pour l'environnement ?" font partie des tendances sur lesquelles plancher sans relâche avant le jour-J.

Les sujets du bac de SES 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, les épreuves de spécialité de SES n'ont pas encore eu lieu, dans certains centres français à l'étranger, des sujets sont déjà tombés. Les élèves passent l'examen à des dates différentes. Ceux scolarisés en Amérique du Nord l'ont déjà passé les 20 et 21 mai 2026 et leurs énoncés peuvent aider pour s'entrainer et donner des indications sur les types d'exercices susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen..

Epreuve de SES 2026, jour 1, Amérique du Nord

Epreuve de SES 2026, jour 2, Amérique du Nord

Dissertation : L'action des pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique est-elle efficace ?

: L'action des pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique est-elle efficace ? Epreuve composée : Vous présenterez les nouveaux enjeux de mobilisation de l'action collective (première partie), t aux de croissance annuel du PIB et contributions à la croissance du PIB en France, aux Etats-Unis et au Japon de 2005 à 2019 (deuxième partie), v ous montrerez que les évolutions des formes d'organisation du travail ont des effets positifs et négatifs sur les conditions de travail (troisième partie).

Les sujets du bac de SES l'an dernier, en 2025

Les sujets du bac de SES 2025 sont disponibles ci-dessous en partenariat avec Studyrama. Les candidats avaient le choix entre une dissertation sur un sujet sociologique et une épreuve composée à dominante économique.

Sujet du bac de SES du 18 juin

Sujet du bac de SES du 17 juin

Quand les résultats du bac de SES 2026 seront-ils publiés ?

Pour les résultats et les rattrapages du bac de SES, voici les dates à connaître.