Sujet du bac de SES 2025 : ce qui va tomber ce mardi 17 juin, des sujets déjà connus

La bac 2025 continuent les 17 et 18 juin avec les épreuves de spécialité, dont celle de sciences économiques et sociales. Les candidats auront quatre heures pour répondre aux différents sujet de SES.

Le bac 2025 a enfin débuté pour les candidats des filières générales et technologiques avec l'épreuve de philosophie. Il continue ces deux prochains jours, le mardi 17 juin et le mercredi 18 juin, avec les épreuves de spécialité et parmi elles : le bac de sciences économiques et sociales (SES). Pour cette épreuve, les candidats auront quatre heures, de 14 à 18 heures, pour plancher sur le sujet de leur choix entre une dissertation et une épreuve composée.

La dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire - ce qui peut s'apparenter à une courte dissertation. Si les candidats savent à quoi s'attendre sur la forme des sujets du bac de SES, ils ignorent tout du contenu et des notions qui seront abordées. Quelques sites spécialisés dressent cependant des listes de sujet probables pour le bac de SES en s'appuyant sur les sujets tombés les années précédentes.

Sujets probables du bac de SES 2025

Tous les chapitres des cours de SES peuvent être au cœur du sujet du bac 2025, mais certains tombent plus souvent que d'autres et d'autres sont considérés comme plus à même d'être au coeur du sujet du bac ces 17 et 18 juin. Voici les sept chapitres les plus cités comme de potentiels sujets du bac de SES.

Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Comment est structurée la société française actuelle ?

Quelles sont les politiques économiques dans le cadre européen ?

Quelles sont les mutations du travail et de l'emploi ?

Comment lutter contre le chômage ?

Quelle est l'action de l'École sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

Si certains sujets apparaissent comme plus probables, d'autres sont jugés moins à même de tomber le jour de l'examen. Ce ne sont toutefois que des suppositions et il est recommandé de réviser ces sujets aussi, comme l'ensemble du programme. Les sujets en question sont :

Comment expliquer l'engagement politique dans les sociétés démocratiques ?

Quelles sont les caractéristiques et les facteurs de la mobilité sociale ?

Quelle action publique pour l'environnement ?

Les sujets du bac de SES tombés à l'étranger

Avant de connaître les sujets du bac de SES qui tomberont les 17 et 18 juin, les élèves de Terminale peuvent s'intéresser aux épreuves qui ont déjà été proposées aux candidats pour la session du bac 2025, notamment dans les centres étrangers d'Amérique du Nord. Ces lycéens, les premiers à passer le bac, ont du travailler sur ces sujets selon le groupe de passage entre les jour 1 et le jour 2 :

► L premier jour le sujet de la dissertation était "Comment expliquer et réduire le chômage structurel ?", tandis que l'épreuve composée portait sur les politiques de protection de l'environnement, le commerce international pour l'étude de document et l'organisation du travail pour le commentaire

► Pour le deuxième jour d'épreuve, le sujets du bac de SES proposait une dissertation sur la question "Comment expliquer la mobilité sociale dans la société française contemporaine ?" ou une épreuve composée sur la politique de la concurrence, le travail et la syndicalisation pour l'étude de document et sur le commerce international pour le commentaire.

Quand les résultats du bac de SES 2025 seront-ils publiés ?