Sujet du bac de SES 2025 : découvrez l'épreuve du mardi 17 juin en intégralité

Des dizaines de milliers de candidats passent le bac de sciences économiques et sociales ce mardi 17 juin, tandis que d'autres se frotteront à l'épreuve demain. Ils découvriront les sujets à 14 heures et auront quatre heures pour rendre leur copie.

Les sujets du bac de SES 2025 seront rendus publics après une heure d'épreuve, lorsque les candidats retardataires ne seront plus autorisés à rentrer dans la salle, soit vers 15h15. Le sujet sera à découvrir en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama . Des corrigés seront également disponibles à la fin de l'épreuve pour permettre aux candidats de s'auto-évaluer et aux curieux de vérifier s'ils auraient su répondre.

Le bac 2025 continue avec les épreuves de spécialité. Les mardi 17 et mercredi 18 juin, plus de 135 000 candidats doivent plancher sur le sujet de sciences économiques et sociales (SES). Pendant quatre heures, de 14 à 18 heures, ils devront composer une dissertation ou une épreuve composée selon le sujet qu'ils choisissent. La dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire - ce qui peut s'apparenter à une courte dissertation. Si les candidats savent à quoi s'attendre sur la forme des sujets du bac de SES, ils ignorent tout du contenu et des notions qui seront abordées. Quelques sites spécialisés dressent cependant des listes de sujet probables pour le bac de SES en s'appuyant sur les sujets tombés les années précédentes.

14:54 - L'épreuve de SES est cruciale pour obtenir le bac Comme toutes les épreuves de spécialité au bac, celle de SES est notée coefficient 16. Cela signifie que la note sur 20 obtenue par le candidat pour sa dissertation ou son épreuve composée et celle qui pèsera le plus lourd dans la note finale du bac du candidat, à égalité avec l'autre enseignement de spécialité. Il est donc important de réussir l'épreuve pour espérer avoir une bonne note qui fera monter la moyenne générale au bac et permettra peut-être de décrocher une mention.

14:26 - Les candidats retardataires acceptés pendant encore une heure L'épreuve du bac de SES a officiellement commencé et la plupart des candidats sont déjà attablés à leur bureau et armés de leur stylo. Mais il est possible que certains candidats soient en retard, ceux-là peuvent gagner la salle d'examen jusqu'à une heure après le début de l'épreuve. S'il arrivent durant ce délai, ils peuvent participer à l'épreuve mais ne se voient pas accorder de temps supplémentaire et doivent rendre leur copie à la même heure que tous les autres candidats. Les candidats ne s'étant pas rendu à l'épreuve à temps ou dans le délai ne peuvent pas participer à l'épreuve et seront convoqués lors de la session de rattrapage.

14:01 - Les candidats découvrent enfin le sujet du bac de SES 14 heures a sonné, il est donc temps pour les élèves ayant choisi la spécialité SES de découvrir le sujet de leur épreuve. Au programme : une dissertation ou une épreuve composée contenant trois exercices. Les sujets seront dévoilés au grand public d'ici un peu plus d'une heure.

13:45 - Rappel des sujets probables pour le bac de SES L'épreuve va commencer dans quelques minutes, les candidats découvriront alors sur quels sujets ils vont être évalués pour le bac de SES. Tous les chapitres du programmes sont susceptibles de se retrouver au coeur de l'épreuve, mais certains apparaissaient plus probables que d'autres selon les sites spécialisés, notamment sept d'entre eux : Quels sont les sources et les défis de la croissance économique ?

Comment est structurée la société française actuelle ?

Quelles sont les politiques économiques dans le cadre européen ?

Quelles sont les mutations du travail et de l'emploi ?

Comment lutter contre le chômage ?

Quelle est l'action de l'École sur les destins individuels et sur l'évolution de la société ?

Quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production ?

13:30 - Plus qu'une demi-heure avant le début de l'épreuve Après une dernière matinée de repos ou de révisions, les candidats se dirigent vers les salles d'examen pour le bac de SES. Ils découvriront les sujet au début de l'épreuve, c'est-à-dire à 14 heures, ou 14 heures et quelques minutes le temps que tout le monde soit installé dans la salle. Ils auront ensuite quatre heures pour composer leur devoir, soit sur une dissertation, soit sur une épreuve composée.

12:06 - Ne pas oublier sa convocation et sa carte d'identité L'heure de l'épreuve approche : les candidats ont rendez-vous en salle d'examen à 14 heures pile. Mais ils ne pourront passer l'épreuve de SES du bac que sur présentation de deux documents : leur convocation à l'épreuve du bac qui précise l'établissement, la salle et l'emplacement du candidat pour l'examen, ainsi que leur pièce d'identité qui permet d'éviter les tricheries par substitution de personnes. En plus de ces deux documents obligatoires, les candidats doivent s'équiper d'une trousse ou du nécessaire pour rédiger leur devoir (stylos, correcteurs, surligneurs, crayons, gomme, etc). Les copies seront quant à elles fournies. Enfin, il est conseillé d'amener une bouteille d'eau, une collation et une montre.

10:42 - La calculatrice est-elle autorisée pour le sujet du bac de SES ? Les SES impliquent régulièrement de faire des calculs, suffisamment pour se demander si l'usage de la calculatrice est autorisé. Réponse : cela dépend des sujets. Si le contenu de l'épreuve demande de faire de nombreux calculs ou des opérations un peu trop complexes pour les faire de tête, la calculatrice peut être autorisée. Mais lorsque le recours au calcul est limité dans le sujet, notamment dans un sujet portant plus sur l'aspect sociologique, la calculatrice peut être interdite. Il faut donc attendre d'être devant la copie pour savoir si l'usage de calculatrice est autorisé. Cela sera précisé en une phrase sur la première page du sujet. A noter que même lorsque la calculatrice est autorisée, il est interdit de s'en servir pour tricher en utilisant les programmes du calculateur pour recopier certaines parties du cours.

07:54 - Pourquoi il y a-t-il deux sessions d'épreuve pour le bac de SES ? L'épreuve du bac de SES s'organise sur deux jours, mais chaque candidat passe l'examen sur un seul jour. La double session permet simplement à tous les candidats de passer l'épreuve de SES sur un des deux jours, l'autre journée étant réservée à l'épreuve du second enseignement de spécialité. Pour des raisons évidentes de lutte contre la tricherie, les sujets de SES proposés diffèrent entre le premier et le deuxième jour de l'épreuve. C'est pourquoi tous les sujets de l'étrangers vont par paire.