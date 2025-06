Sujet du bac de SES 2025 : découvrez le sujet du 18 juin en intégralité

Lors de la deuxième session de l'épreuve du bac de SES qui se tient ce mercredi 18 juin, les candidats ont quatre heures pour rendre leur devoir. Découvrez le sujet tombé lors de l'épreuve et ceux de la veille.

Suite et fin des épreuves de spécialité pour le bac 2025. Si de nombreux candidats ont passé l'épreuve de sciences économiques et sociales (SES) hier, d'autres se frottent à l'épreuve c mercredi 18 juin. Pendant quatre heures, de 14 à 18 heures, ils auront le choix entre deux sujets inédits (pour éviter toute triche) : une dissertation et une épreuve composée. Comme hier, l'un sera à dominante économique et l'autre fera davantage appel à la sociologie. Pour rappel, la dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire.

Si les candidats savent à quoi s'attendre sur la forme des sujets du bac de SES, ils ignorent tout du contenu et des notions qui seront abordées. Ils peuvent toutefois imagine que les sujets tombés à l'épreuve de bac de SES hier, ne seront pas au rendez-vous ce mercredi. Les sujets de SES tombés pour le premier jour d'épreuve sont à retrouver en intégralité ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama, il est également possible de consulter une proposition de corrigé. De la même manière, les sujet du bac de SES du mercredi 18 juin 2025 seront rendus publics et consultable dans cet article. Un corrigé sera aussi publié à l'issue de l'épreuve.

► Sujet du bac de SES du mercredi 18 juin

► Sujet du bac de SES du mardi 17 juin

Quand les résultats du bac de SES 2025 seront-ils publiés ?