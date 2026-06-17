Sujet du bac de SES 2026 : découvrez l'épreuve du mercredi 17 juin

Découvrez le sujet de spécialité SES du bac 2026 de ce mercredi 17 juin.

Le bac 2026 continue avec les épreuves de spécialité ! 35% des lycéens de terminale ont choisi de suivre et d'être évalués sur l'enseignement de Sciences économiques et sociales (SES). Le sujet de SES au bac 2026 donne aux candidats le choix entre une dissertation et une épreuve composée. La dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices respectivement notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire.

L'épreuve de spécialité de SES se tient sur deux jours, mardi et mercredi, avec un sujet différent par jour pour des raisons évidentes de lutte contre les tricheries. Les deux sujets sont disponibles en intégralité sur Linternaute grâce à notre partenaire Studyrama.

Les sujets de SES au bac 2026

Le sujet de mercredi 17 juin

Le sujet de mardi 16 juin

La première moitié des candidats a passé l'épreuve ce mardi 16 juin et planche sur le sujet numéro 1. Il propose une dissertation sur la question suivante : "Comment les questions environnementales peuvent-elles devenir un problème public ?". Il compte aussi une épreuve composée qui traite du choc asymétrique de la zone euro, sur système des élections nationales et de la productivité des firmes par rapport à la compétitivité d’un pays pour l'exportation.

Le corrigé du sujet de SES

En plus de publier le sujet du bac de SES en intégralité, Linternaute et son partenaire Studyrama mettent à disposition un corrigé de l'épreuve pour permettre aux candidats d'avoir une idée des réponses attendues et d'estimer la note qu'ils peuvent obtenir sur cette épreuve en vue du calcul sur la moyenne finale du bac. Ce corrigé a été réalisé par un professeur agrégé.

Dernières mises à jour

07:16 - Voici les documents à ne pas oublier pour passer l'épreuve de SES au bac 2026 Le bac de SES 2026 débute à 8 heures, mais les candidats sont attendus dans les salles d'examen trente minutes avant le début de l'épreuve pour avoir le temps de s'installer. Pour accéder à la salle d'examen, il doivent obligatoirement présenter leur convocation au bac 2026 ainsi qu'une pièce d'identité en cours de validité ou périmée depuis moins de cinq ans. Il est recommandé de se munir d'une pièce d'identité en format papier, même si un document numérique présenté sur smartphone est toléré. Sans ces documents, les candidats ne pourront pas accéder à la salle d'examen et ne pourront pas passer l'épreuve. 07:05 - Quels sont les sujets probables pour le deuxième jour d'épreuve de SES ? Le premier sujet de SES portait sur un thème mêlant économie et sciences sociales, ce mercredi les candidats pourraient avoir un sujet similaire à mi-chemin entre les deux volets de la matière ou au contraire un exercice à dominante économique et un autre à dominante sociologique comme cela se voit régulièrement aux épreuves du bac. Pour rappel, voici les pronostics qui avaient été faits avant la première épreuve de SES concernant les sujets probables : la structure de la société française arrivait en tête, mais la liste comptait de nombreux autres thèmes dont les politiques économiques dans la cadre européen ; la mobilité sociale ; l'explication des crises financières et le système financier ; les fondements du commerce international et l'internationalisation de la production ; les inégalités compatibles avec la justice sociale ; l'action publique pour l'environnement. 06:54 - Un nouveau sujet de SES pour l'épreuve de ce mercredi Hier, les candidats passant l'épreuve de SES ont eu un sujet de dissertation jugé "difficile" sur les questions environnementales comprises comme des problèmes publics. Le sujet mêlé sciences économiques et sociales sans véritable dominante. L'épreuve composée n'était pas plus simple, car elle portait sur des notions techniques et des documents peu explicatifs, mais surtout illustratifs. Les candidats découvriront un tout autre sujet pour l'épreuve de SES ce mercredi pour des raisons évidentes qui permettent d'éviter les tricheries. 06:35 - Le deuxième jour d'épreuve de SES au bac 2026 c'est ce mercredi ! Deuxième et dernier jour d'épreuve de SES au bac 2026. Tous les candidats ayant suivi cette spécialité et n'ayant pas passé l'examen hier (car ils planchaient sur une autre matière) sont attendus en salle d'examen ce mercredi 17 juin, de 8h à 12h. 16/06/26 - 16:08 - Les quatre conseils à appliquer à la veille du bac de SES A la veille d'un examen, quatre conseils sont à appliquer pour diminuer le stress et avoir toute l'énergie et la concentration nécessaire face à l'épreuve. Il est recommandé de : Se détendre, faire de l'exercice ou sortir : les grosses révisions de dernières minutes sont le plus souvent inutiles, le travail a normalement déjà été fait et l'heure est désormais à la détente pour éviter le stress. Il est possible de lire, de regarder un film ou de faire une balade. S'aérer et faire de l'exercice est vivement conseillé pour se défouler, diminuer le stress et penser à autre chose.

Bien manger le soir et le matin : une alimentation équilibrée permet de mieux résister au stress, il est donc préférable d'éviter un repas trop copieux et trop gras la veille d'un examen. Quant au petit-déjeuner, il peut être riche en protéines et en bons glucides pour fournir l'énergie tout en évitant une fringale durant l'épreuve. Il faut aussi penser à boire suffisamment.

Bien dormir : il faut éviter de veiller tard la veille d'un examen, le sommeil est essentiel pour reposer le cerveaux et disposer de tous ses moyens le jour de l'épreuve. En règle général, il est recommandé de dormir entre 7 et 8 heures par nuit.

Préparer ses affaires la veille : tout est bon pour limiter le stress avant l'épreuve, il est donc conseillé de préparer l'ensemble de ses affaires au calme avant de se coucher pour être sûr de ne rien oublier le lendemain. Dans la même logique, il faut penser à vérifier le trajet pour se rendre à l'examen. LIRE PLUS

Les épreuves de spécialité du bac 2026, notamment celles de SES, se tiennent ces mardi 16 et mercredi 17 juin pour tous les candidats. Ces épreuves sont cruciales car elles comptent coefficient 16 dans la moyenne finale du bac qui, elle, sera publiée le mardi 7 juillet 2026 avec l'ensemble des résultats. Bonne chance à tous les bacheliers !