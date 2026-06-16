Sujet du bac de SES 2026 : voici les sujets déjà tombés

Les candidats du bac 2026 passent l'épreuve de spécialité de SES ce mardi et ce mercredi. Découvrez la dissertation et l'épreuve composée proposées dans le sujet du premier jour d'examen.

Le bac 2026 continue avec les épreuves de spécialité ! Les candidats s'attaquent aux examens les plus importants de la semaine du bac, car ces épreuves comptent coefficient 16 dans la note finale du bac. Pour cet examen crucial, 35% des lycéens de terminale ont choisi de suivre et d'être évalués sur l'enseignement de Sciences économiques et sociales (SES). Les 130 000 candidats attendus à l'épreuve de SES au bac 2026 passent l'examen ce mardi 16 juin ou ce mercredi 17 juin, de 8 heures à midi.

Le sujet de SES au bac 2026 donne aux candidats le choix entre une dissertation et une épreuve composée. La dissertation est un exercice unique noté sur 20 points, tandis que l'épreuve composée compte trois exercices respectivement notés sur 4, 6 et 10 points : une question de connaissance, une étude de document et un raisonnement s'appuyant sur un dossier documentaire.

Les sujets du bac de SES 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, les épreuves de spécialité de SES ont lieu ce mardi et mercredi, ces épreuves se sont déjà déroulées dans les centres français à l'étranger. Ceux scolarisés en Amérique du Nord ont été les premiers à passer l'examen les 20 et 21 mai 2026 et leurs énoncés, après avoir aidé les candidats dans leurs révisions, peuvent donner des indices sur les sujets susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen..

Epreuve de SES 2026, jour 1, Amérique du Nord

Dissertation : Quelles sont les sources de la croissance économique ?

: Quelles sont les sources de la croissance économique ? Epreuve composée : Vous expliquerez pourquoi la présence de bien commun, les négociations et accords internationaux liés à la préservation de l’environnement sont contraints par des stratégies de passager clandestin (première partie) ; vous étudierez les difficultés de coordination entre la politique monétaire et les politiques budgétaires dans les pays de la zone euro (deuxième partie) ; vous montrerez que le numérique brouille les frontières du travail et transforme l’emploi ainsi que les relations d’emploi (troisième partie).

Epreuve de SES 2026, jour 2, Amérique du Nord

Dissertation : L'action des pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique est-elle efficace ?

: L'action des pouvoirs publics pour lutter contre le changement climatique est-elle efficace ? Epreuve composée : Vous présenterez les nouveaux enjeux de mobilisation de l'action collective (première partie), t aux de croissance annuel du PIB et contributions à la croissance du PIB en France, aux Etats-Unis et au Japon de 2005 à 2019 (deuxième partie), v ous montrerez que les évolutions des formes d'organisation du travail ont des effets positifs et négatifs sur les conditions de travail (troisième partie).

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