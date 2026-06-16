Sujet Bac NSI Numérique et sciences informatiques 2026 : découvrez l'épreuve dans son intégralité

Découvrez le sujet 2026 de NSI, numérique et sciences informatiques, une épreuve technique de spécialité au bac 2026.

Alors ce sujet NSI au bac 2026, difficile ou pas ? C'est ce mardi et mercredi que les candidats passent leur épreuve de spécialité. Elles sont capitales puisqu'elles pèsent coefficient 16 chacune. Une partie des candidats a opté pour NSI, numérique et sciences informatiques. Cette année, ils sont 17 434 candidats inscrits. Il y a également une épreuve pratique d'une heure, qui compte pour un coefficient 0,25 de la note finale, mais elle n'a pas lieu au même moment.

L'épreuve écrite de NSI se compose de trois exercices indépendants autour des grandes thématiques étudiées durant l'année de terminale. Il s'agit des structures de données (listes, piles, files, dictionnaires, arbres et graphes), des bases de données (modèle relationnel, requêtes SQL, transactions), des architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux (processus, routage, protocoles), des langages et programmation (récursivité, modularité, programmation orientée objet) et de l'algorithmique (tris avancés, diviser pour régner, programmation dynamique, complexité).

Le sujet de NSI au bac 2026

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Les sujets du bac de NSI 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, l'épreuve de spécialité NSI n'a pas encore eu lieu, dans certains centres français à l'étranger, des sujets sont déjà tombés. Les élèves passent l'examen à des dates différentes. Ceux scolarisés en Amérique du Nord l'ont déjà passé le 20 et 21 mai et leurs énoncés peuvent aider pour s'entrainer et donner des indications sur les types d'exercices susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen.

Le premier sujet était composé de trois exercices : l'un sur un jeu de puissance 4 et faisant appel aux connaissances sur la programmation orientée objet et la récursivité, le second autour du réseau de l'entreprise Gamerzz avec comme notions l'architecture matérielle, les structures de données et la programmation orientée objet et un dernier sur la gestion des immeubles par une agence immobilière avec la récursivité, la programmation dynamique et les bases de données.

Le sujet du deuxième jour était composé d'un exercice sur un système d'exploitation d'applications faisant appel à l'architecture matérielle, les systèmes d'exploitation et les structures de données linéaires en Python. Le second sur des tournois de tennis portait sur la programmation Python en général, la programmation orientée objet en particulier et la structure de données d'arbre, et le dernier sur une compétition de course à pied avec les bases de données relationnelles, le langage SQL et la programmation Python, en particulier les dictionnaires.