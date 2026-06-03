Sujet Bac NSI Numérique et sciences informatiques 2026 : sujets déjà tombés et probables, voici à quoi l'épreuve pourrait ressembler

Certains élèves de terminale passent le bac de NSI, numérique et sciences informatiques. Cette épreuve de spécialité est une étape cruciale pour l'obtention du diplôme.

Le baccalauréat approche et les élèves de terminale vont bientôt passer leurs épreuves de spécialité. Elles sont capitales puisqu'elles pèsent coefficient 16 chacune. Une partie d'entre eux a opté pour NSI, numérique et sciences informatiques. Cette année, ils sont 17 434 candidats inscrits, qui ont pendant leurs heures de cours exploré les cinq grandes thématiques du programme de terminale et ont appris à lire et écrire des centaines de ligne de code. Il faut donc bien réviser, mais aussi s'entrainer sur des annales et sur ordinateur face aux exercices qui pourraient être demandés. Le vocabulaire technique doit être maitrisé sur le bout des doigts.

Quelle est la date de l'épreuve du bac de NSI 2026 ?

Pour les élèves ayant choisi cette spécialité, le bac NSI aura lieu le mardi 16 juin ou le mercredi 17 juin de 8h à 11h30 selon leur convocation. Les candidats auront donc trois heures et demie d'épreuve, mais ils seront autorisés à partir au bout d'une heure.

Il y a également une épreuve pratique d'une heure, qui compte pour un coefficient 0,25 de la note finale, mais elle n'a pas lieu au même moment. Pour la session 2026, il faudra programmer une application informatique à partir d'un document fourni. Le candidat est évalué suite à un dialogue avec un professeur-examinateur.

Comment se déroule l'épreuve écrite du bac de NSI ?

L'épreuve écrite de NSI se compose de trois exercices indépendants autour des grandes thématiques étudiées durant l'année de terminale. Il s'agit des structures de données (listes, piles, files, dictionnaires, arbres et graphes), des bases de données (modèle relationnel, requêtes SQL, transactions), des architectures matérielles, systèmes d'exploitation et réseaux (processus, routage, protocoles), des langages et programmation (récursivité, modularité, programmation orientée objet) et de l'algorithmique (tris avancés, diviser pour régner, programmation dynamique, complexité).

Quels sont les sujets probables pour le bac 2026 de NSI ?

Pour l'épreuve de NSI du bac 2026, il ne faut faire l'impasse sur aucun chapitre du programme de terminale. Il y a cependant des thématiques qui ont peut-être plus de chance de tomber que d'autres. Certains sites spécialisés font des estimations par rapport aux tendances observées lors des années passées. Selon Diplomeo, qui a épluché tous les sujets de métropole tombés entre 2022 et 2025, les sujets très probables sont les structures de données linéaires (listes, piles, files) et la récursivité. Ils sont tombés chaque année sans exception depuis 2022. La notion à maîtriser sur le bout des doigts serait spécifiquement le couple pile (LIFO) et file (FIFO). Les processus et systèmes d'exploitation (ordonnancement) et diviser pour régner (principe de récurrence sur des problèmes divisés) ont de fortes chances de tomber tout comme les transactions de bases de données, la programmation dynamique, les graphes, le routage réseau et les tris avancés. Trois chapitres sont placés dans la catégorie des sujets moins probables car ils sont tous tombés en métropole en 2025 : les arbres binaires, les requêtes SQL et la programmation orientée objet.

Les sujets du bac de NSI 2026 déjà tombés

Si en France métropolitaine, l'épreuve de spécialité NSI n'a pas encore eu lieu, dans certains centres français à l'étranger, des sujets sont déjà tombés. Les élèves passent l'examen à des dates différentes. Ceux scolarisés en Amérique du Nord l'ont déjà passé le 20 et 21 mai et leurs énoncés peuvent aider pour s'entrainer et donner des indications sur les types d'exercices susceptibles de tomber ou non en France métropolitaine le jour de l'examen.

Le premier sujet était composé de trois exercices : l'un sur un jeu de puissance 4 et faisant appel aux connaissances sur la programmation orientée objet et la récursivité, le second autour du réseau de l'entreprise Gamerzz avec comme notions l'architecture matérielle, les structures de données et la programmation orientée objet et un dernier sur la gestion des immeubles par une agence immobilière avec la récursivité, la programmation dynamique et les bases de données.

Le sujet du deuxième jour était composé d'un exercice sur un système d'exploitation d'applications faisant appel à l'architecture matérielle, les systèmes d'exploitation et les structures de données linéaires en Python. Le second sur des tournois de tennis portait sur la programmation Python en général, la programmation orientée objet en particulier et la structure de données d'arbre, et le dernier sur une compétition de course à pied avec les bases de données relationnelles, le langage SQL et la programmation Python, en particulier les dictionnaires.

Les sujets du bac NSI 2025

Les sujets qui sont tombés au bac 2025 peuvent aussi servir de support d'entrainement : ce sont les annales les plus récentes. Elles sont à retrouver ci-dessous grâce à notre partenaire Studyrama.

Quelles sont les dates des résultats du bac de NSI 2026 ?

Pour cette édition 2026 du bac NSI, voici les dates à connaître pour les résultats et rattrapages.